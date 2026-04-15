Michelle Pfeiffer: "Es un alivio tener algo que te saque del narcisismo y que le dé a tu vida un significado diferente"

La artista, en la premiere de 'The Madison' en Londres, a 4 de marzo de 2026. James Veysey/Shutterstock GTRES

Michelle Pfeiffer no tiene reparos para hablar del narcisismo, de ese que dice rondarle, y que cuando además alcanza unas dimensiones impresionantes, hasta le pone un apodo: la bestia. "Hay un narcisismo inherente que uno debe tener", subraya desde el otro lado de la pantalla a media mañana en la costa oeste de EEUU.

"Además, te ves a ti misma en la pantalla todo el tiempo. A eso, súmale que la gente dice cosas de ti. Mientras, para intentar conectar con tus personajes necesitas ser más introspectiva que la mayoría de la gente, y a veces se puede cruzar una línea en la que simplemente deja de ser sano", expresa.

Pfeiffer (California, 1958) habla con determinación sobre esa bestia que a lo largo de sus casi 50 años de carrera artística ha aprendido a mantener a raya.

"Desde que soy madre he encontrado el equilibrio en mi vida", identifica el cable a tierra, a la realidad bien alejada de la ilusión de Hollywood, donde ha ocupado un lugar notable que hasta la llevó a estar nominada tres veces al Oscar.

Por su Madame de Tourvel en Las amistades peligrosas (Stephen Frears, 1988), por su Susie Diamond, una extrabajadora sexual convertida en cantante, en Los fabulosos Baker Boys (Steve Kloves, 1989), así como por su Lurene Hallett en Por encima de todo (Jonathan Kaplan, 1992).

"Cuando por la profesión te ves obligada a ser todo el tiempo introspectiva y a observarte desde fuera, es un alivio tener, por fin, algo que te saque del narcisismo y que termine por darle a tu vida un significado diferente", apunta la otrora estrella del cine de los 80 y 90.

Protagonista absoluta

Durante varios años, Pfeiffer abandonó el protagonismo en la gran pantalla para criar a los hijos fruto de su unión con el productor y escritor David E. Kelley. Bajó el ritmo de trabajo considerablemente, tanto así que hasta durante varios años se habló de una lejanía del mundo del espectáculo.

Pfeiffer en un fotograma de 'The Madison'. Cedida Paramount +

El retorno ha sido a cuentagotas. Sin embargo, es ahora que ya se puede hablar de un definitivo regreso con bombos y platillos a la actuación. Para muestras está la serie The Madison (Sky Showtime), donde se pone en la piel de Stacy Clyburn, matriarca de una pudiente familia de Manhattan.

A diferencia de su marido Preston (Kurt Russell), que ama la vida rural y básica de Montana, su personaje es, tal como la propia actriz se define, 'un ratón de la ciudad'.

La repentina muerte de Preston golpea a la familia, y les llevará precisamente a ese paraje casi salvaje adorado por el padre. Allí empezará el doloroso y largo proceso del duelo, pero también el reconstruirse, ella en la soledad, pero también como familia.

Precisamente Taylor Sheridan, conocido por las exitosas Yellowstone, 1923 o Landman, creó The Madison con Pfeiffer en mente; sólo ella podía encarnar a Stacy, a quien seguimos durante los primeros seis días tras "esta tragedia indescriptible e impactante", describe.

Al intentar resumir la experiencia de The Madison, la siguiente frase le sale del alma: "¡Ha sido agotador!", para acto seguido reír de buena gana.

"Cuando me reuní con Taylor Sheridan me encantó cómo hablaba del personaje, de la historia de amor entre Stacy y Preston, así como de la dinámica familiar", detalla. Y añade: "Me pareció un concepto muy interesante, y sentí que, por la forma en que hablaba de Stacy, era alguien con quien podía identificarme".

El 'sí, quiero' fue casi instantáneo. Sin embargo, cuando se dio cuenta de la envergadura, de que ella era el pilar fundamental de la serie, de que gran parte del rodaje se desarrollaría en plena naturaleza (específicamente en Montana), así como "de los lugares emocionales que tenía que recorrer, me pregunté: ‘¡Ay, Dios mío! ¿Cómo voy a hacer esto?".

La icónica actriz de los 80 y 90 en su proyecto televisivo. Cedida Paramount +

Y explica que, en un primer momento, "pensé 'voy a tener que dosificarme mucho', pero intenté no permitirme vivirlo demasiado porque ese no es mi proceso", dejando ver algo del truco de la hechicera.

"Como suele ocurrir en televisión, los guiones se entregan muy cerca del momento del rodaje, y este fue el caso también. Así que no tuve mucho tiempo para mi preparación habitual, lo cual creo que fue una bendición", se anima a desvelar tras bambalinas.

"A veces me obsesiono con las cosas e intento planificarlo todo, pero en este caso no había espacio para eso, por lo que me vi obligada a trabajar de forma más instintiva", recuerda Michelle, quien no se amilanó ante el reto y decidió remangarse.

"Esa circunstancia me permitió simplemente estar más presente, confiar en las palabras, fiarme de lo que sucedía y de la dinámica de las escenas, y dejar que las cosas fluyeran", describe el trabajo detrás de la magia.

Interpretar el duelo

La crítica especializada no exagera al alabar la interpretación de Michelle Pfeiffer en The Madison, de la cual ya se ha rodado una segunda temporada. "Stacy lucha por sobrevivir, se aferra a la vida e intenta sobrellevar la pérdida del amor de su vida", ahonda en su personaje.

Y añade: "Cuando todo lo que conocía se ha derrumbado, ¿cómo reconstruirlo?, ¿de qué manera puede proteger a su familia? Lo que hace es simplemente luchar contra esta pérdida enorme e insondable, y con el dolor".

Cuando se le pregunta de qué hilo tuvo que tirar para armar a Stacy, no duda en responder que "requirió más vulnerabilidad, sentirme más expuesta".

La serie sigue a Stacy y su familia en una emotiva historia de duelo. Paramount +

Pfeiffer cuenta que tuvo especial preocupación hacia no excederse. "Ya sabes, demasiada emoción cruda para el público", explica. También cuenta que "esta historia es visceral, tierna y, a veces, inesperadamente divertida, porque el humor está anclado en la realidad".

Elogia a sus compañeros de reparto (Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams), y al mismo Kurt Russell con quien coincide después de casi cuatro décadas de Conexión Tequila (Robert Towne, 1988). "No ha cambiado ni un ápice", dice de este último.

El crédito de haber conseguido la difícil armonía de los tonos, "que es una de las cosas más difíciles de lograr", apunta, se lo concede a Christina Alexandra Voros, directora de los 10 capítulos de la serie.

Nos detenemos en el duelo, en el dolor de la pérdida, y en las dificultades a las que se puede enfrentar una actriz de su calibre a la hora de interpretar un personaje que se mueve empujado por la irracionalidad que ello implica.

"Cuando llegas a mi edad, ya has perdido a suficientes personas cercanas: amigos, familiares, compañeros…, así que, por desgracia, no tienes que buscar muy lejos para encontrar inspiración", afirma Pfeiffer, admitiendo, además, lo mucho que ha reflexionado sobre el duelo más allá de los avatares de su Stacy.

Con The Madison ya estrenada y alcanzando a los espectadores en entregas por episodios semanales, a Michelle le han sorprendido las reacciones.

"Viejos amigos, compañeros y gente que conozco en la industria me han llamado para contarme lo conmovidos que están. Hasta algunos de mis amigos más snobs me han dicho cuánto les gusta la serie, y yo les he preguntado: 'espera, ¿estás llorando?'", se ríe mostrando orgullo.

Pero, sobre todo, entre esas reacciones no se esperaba constatar "cuánto afecta a los hombres y cómo resuena en ellos". Michelle tiene una teoría. Dice que la historia quizás "les habla del duelo de una manera que han experimentado pero que no han podido expresar, y tal vez los toma por sorpresa".

Michelle Pfeiffer y Kurt Russell en el set de rodaje. Cedida Paramount +

Entonces se encoge de hombros y sonríe. "También te digo que hay muchas razones diferentes para llorar: hay gente que ha perdido su casa en un incendio, otros han perdido empleos con los que esperaban jubilarse… La pérdida es una experiencia realmente universal", se le escapa una sabiduría.

Volver a la televisión

Resulta curioso que el rotundo retorno de Michelle Pfeiffer se lleve a cabo a través de la pequeña pantalla, justo donde empezó su carrera en 1979.

"Es la primera vez en décadas que hago un formato episódico", admite, "y la verdad es que la calidad del trabajo y del material que he visto en televisión últimamente me ha dado muchísima envidia, y desde hace tiempo tenía muchas ganas de formar parte de todo esto".

Y es que no sólo viene con The Madison bajo el brazo, por decirlo de alguna manera. También con Margo tiene problemas de dinero (Apple TV), junto a Elle Fanning, como una explosiva madre soltera, excamarera de Hooters y dependienta en la tienda por departamentos Bloomingdale's.

Michelle está que se sale en un registro jamás visto, y en el que se le escucha decir: "En lo único que soy buena es en ser guapa". Se atreve, pues, a mucho, después de que precisamente por su belleza se le cuestionara su talento interpretativo.

En 'The Madison', Michelle Pfeiffer es Stacy Clyburn, matriarca de una pudiente familia de Manhattan. Cedida Paramount +

"Tengo muchas ganas de que se estrene Margo tiene problemas de dinero", no esconde su emoción, la también productora ejecutiva, hacia esta serie de comedia creada además por su marido David E. Kelley a partir del libro homónimo de la escritora estadounidense Rufi Thorpe (publicado en 2024).

Con sendos roles televisivos, hay que preguntarle por las ofertas de trabajo en el cine. "Siento que hay más cosas en este momento", afirma, aunque no da por perdidas las posibles oportunidades que puedan surgir en el séptimo arte. Sea donde sea, si algo está claro es que Michelle Pfeiffer ha regresado por todo lo alto a las pantallas, y esta vez es para quedarse.