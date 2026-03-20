Los potentes mensajes tras el 'regalo' de Shakira a España: sanación emocional, orgullo latino y poder femenino

El vínculo emocional de Shakira y nuestro país se mantiene intacto pese a sus sinsabores sentimentales: su ruptura con Gerard Piqué la empujó a abandonar definitivamente Barcelona y a marcharse en 2023, pero no ha roto la relación con el público español.

Su ‘regalo’ ahora consiste en elegir Madrid como residencia europea de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, el lugar donde quiere celebrar la nueva etapa de su vida y de su carrera.

Y no será un concierto más dentro de los muchos que lleva haciendo desde 2025. Para esta serie limitada de tres noches, los días 25, 26 y 27 de marzo, se construye un estadio que lleva su nombre especialmente para la ocasión: un espectacular recinto temporal integrado en Iberdrola Music con capacidad para más de 50.000 personas por noche.

Cartel de la residencia de Shakira.

Es Latina

Está diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG) y replica el espacio inmersivo que ya utilizó Adele en su residencia en Alemania, con visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium para los fans. Introduce por primera vez en España el formato internacional de residencia artística, hasta ahora reservado a ciudades como Las Vegas, Londres o Berlín.

Pero hay mucho más que música detrás de esta sorpresa. Su regreso a los escenarios patrios —no actuaba en España desde hace ocho años, durante su anterior gira ‘El Dorado’— llega cargado de símbolos.

Supone una puesta en escena de sanación emocional, un manifiesto de orgullo latino y un altavoz para el empoderamiento femenino en un momento en que las políticas antimigratorias de Estados Unidos son un auténtico drama para millones de personas. Se calcula que alrededor de uno de cada cinco habitantes del país es latino, y el miedo a la deportación o a perder derechos básicos forma parte de su día a día.

Bajo el lema ‘Es Latina’, el recinto se convertirá en un destino cultural inmersivo que celebrará raíces compartidas y colocará a Madrid como escenario global para voces diversas. Habrá una amplia variedad de actividades —conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales— todas curadas por Shakira y su equipo.

Es su manera de unir corazones y alzar la voz contra los prejuicios y el rechazo: que el público baile, pero también piense a quién se sigue dejando fuera.

De hecho, en los Grammy de 2025 dedicó su premio a las personas inmigrantes. Vino a decir que ser inmigrante en Estados Unidos "hoy significa vivir en una especie de miedo permanente, algo que no debería sucederle a nadie", y que la música latina puede estar llenando estadios y entregas de premios, pero lo verdaderamente importante es que recuerde a todos que "merecen ser tratados con dignidad y respeto". Sobre ese escenario ya lanzaba el mensaje que ahora amplifica en Madrid.

La cantante, en uno de sus conciertos. CHRISCORNEJO Cedida

Con esta iniciativa, la artista se confirma como una de las voces femeninas más influyentes no sólo del panorama musical global, sino también como referente en materia de derechos humanos y causas sociales. Su Fundación Pies Descalzos, que creó en 1997, lleva casi tres décadas apoyando a la infancia vulnerable y desplazada en Colombia a través de la educación, y es el hilo silencioso que une su éxito en los estadios con la realidad de los niños que no suelen aparecer en los focos.

Más fuerte que nunca

Su regreso a España supone también una reconciliación con su propio pasado y una forma de sanación emocional. “Ha sido un proceso alquímico, de transformar la rabia, la frustración y el dolor en creatividad y productividad para reconstruirme. Nadie te puede decir cómo sanar ni cómo reconstruirte”, ha contado recientemente.

Incluso ha confesado que se ha esforzado en agradecer a quienes le han hecho daño, porque también ellos han sido maestros en su camino.

Canciones que sonarán en Madrid, como Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, siguen siendo himnos de poder femenino, aunque quizá han cambiado de sentido: de la venganza aguda y el desahogo furioso a una fuerza más serena, que reivindica el derecho de cada mujer a gestionar su dolor a su manera.

“Nadie tiene derecho a decirle a una mujer cómo secarse las lágrimas y cómo sanar”, insiste Shakira. A la vista de esta residencia, sus heridas parecen por fin cicatrizadas y su carrera vive uno de sus mejores momentos.

Recaudación millonaria

En lo económico, la gira ha supuesto una auténtica lluvia de ingresos —y todavía le quedan tramos por delante, porque tras España continuará por países como Brasil—. Se ha convertido en el tour más taquillero de la historia realizada por un artista hispano, con más de tres millones de entradas vendidas y una recaudación total estimada de más de 420 millones de dólares.

A sus 49 años, Shakira se siente hoy “más fuerte, como una leona”. Esa idea se refuerza con un vestuario que mezcla sensualidad y garra. Sobre el escenario lucirá diseños de Versace, Gaurav Gupta Couture, Anamika Khanna, Zuhair Murad, Etro, Michael Schmidt Studios y otros nombres de la alta costura y del diseño emergente.

Queda por ver si, entre tanta superproducción, se guarda algún guiño muy español para estas tres noches en Madrid.