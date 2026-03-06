Travis Birds, artista confirmada para la gala de 'Las Top 100': "Para hacer algo extraordinario hay que ir sin paracaídas"

Cruce de llamadas, mensajes y alguna que otra pregunta previa. Agendas apretadas en mitad de preparativos y, de fondo, una vida tranquila.

Travis Birds suena a festivales, a dulzura, a nuevas miradas hacia los temas de siempre y a alguna que otra banda sonora —fue la encargada de la cabecera de la serie El Embarcadero—. También a mezcla de folk, pop y letras de cantautora.

Su último álbum llegó en 2023, Perro Deseo, pero antes de eso, fue parte del disco Ni tan joven ni tan viejo en homenaje a Sabina, para el que reinterpretó el clásico 19 días y 500 noches.

En su haber, diferentes premios y un puñado de participaciones en proyectos solidarios. El próximo día 11, estará en el concierto benéfico Lucha de Gigantes de la mano de Acción contra el Hambre en el Teatro Real.

En su caos —también en su tranquilidad— irrumpe ahora otro compromiso no sólo profesional, sino para con las mujeres. En su calendario, antes de arrancar una nueva etapa, una fecha marcada en rojo. El 13 de marzo su voz se da cita ante el talento y el liderazgo femenino en la gala de 'Las Top 100'.

Al teléfono se palpan detalles de su personalidad y de lo que ha guiado sus movimientos. De sus motivaciones. Cree en la escucha y en la empatía como elementos fundamentales para dirigir equipos, pero también su propio camino. Y no le tiene miedo a eso de ir sin paracaídas.

Actuar en una gala que celebra a 'Las Top 100 Mujeres Líderes' implica formar parte de una narrativa de éxito. ¿Cómo dialoga ese concepto de liderazgo con tu manera de entender la música?

Yo creo que esa capacidad de guía es una actitud con la que enfrentarte a los objetivos que te quieras fijar. Y al final, se trata de una habilidad que vas a necesitar incluso contigo misma.

No hace falta liderar un equipo de mucha gente, que es algo que al final termina llegando. Todo eso empieza, además, desde la escucha, que me parece tremendamente importante en el liderazgo. Tanto si es con un grupo, como si es sobre los pasos que quieres dar.

En un contexto que premia la visibilidad y los números, ¿qué significa para ti liderar desde la coherencia y no desde la expectativa externa?

Me parece un ejercicio de concentración diaria de cara a enfocarte en tu objetivo y no diluirlo en las expectativas de los demás. Soy la primera que reconoce que es muy fácil perderse, entrar en la comparación o caer en una ambición desmedida.

Considero superimportante estar alineada con dónde está la felicidad y el éxito diario más allá de tener esa meta final. Creo que es esencial tener algo que te motive para avanzar y un sueño al que dirigirte, es la gasolina vital total.

Pero hay que ser también muy consciente de qué es lo que a ti te da alegría en tu día a día y hacer introspección para reconocer que los objetivos se logran haciendo el camino, no sólo llegando a ese punto final.

Hay que hacer un ejercicio de honestidad, de concentración y también de humildad contigo misma para saber qué te hace feliz. En mi caso, es levantarme por la mañana y pensar que voy a tener un rato para componer hoy, que voy a hacer algún progreso o que me van a recibir, por ejemplo, para esta entrevista.

Hay que agradecer cada pequeña cosa y ver el éxito en eso más que en un faro al que llegar.

La cantante en una imagen promocional. Cedida

En un evento que reconoce trayectorias consolidadas, ¿qué le dirías a la Travis que empezaba y que aún no sabía si su voz tendría espacio?

Le daría las gracias. Si estoy aquí —y lo digo desde una humildad total— es por esa persona que no tenía ni idea de nada y mucho menos del mundo de la música. Sobre ello, lo he ido aprendiendo todo por el camino.

Pero me siento muy agradecida con ella por haber sido tan determinante en su decisión e ir con todo y a la vez sin un plan B. Por haberse encaminado a ello sin ninguna pretensión.

Me parece muy importante recordar la persona que era en su momento y lo valiente que fue.

¿Y crees que la clave de ese progreso que has ido teniendo puede ser en parte por no haber contado con una alternativa profesional en la recámara?

Sí, cuando quieres hacer algo extraordinario como la música —esto es extrapolable a cualquier ámbito—, que es tremendamente complicado porque hay mucho talento, muchas propuestas y todo se consume de forma voraz, hay que intentarlo con todo, porque es la única forma de que suceda. Soy bastante defensora de ir sin paracaídas, aunque habría que ver cada caso.

Pero sí, cuando sientes ese impulso tienes que ir con fe, que es la mayor gasolina que puedes tener. Al final estás construyendo un mundo desde cero. Nadie te va a dar nada, nadie te va a garantizar nada.

La gala pone el foco en mujeres que ocupan posiciones de poder. ¿Te sientes poderosa sobre un escenario o tu relación con el poder es más compleja que eso?

Es algo que cambia mucho. Para empezar, sucede con el tiempo, pero también en cada concierto. Tengo la suerte de que cuando estoy en esa situación no evalúo todo tanto desde la parte del ego, sino que simplemente me transformo. Me convierto en una especie de canal para intentar transmitir de la mejor forma posible mi mensaje.

Para mí, el empoderamiento y el éxito también está en eso, en quitar un poco esa crítica que te autoevalúa constantemente y dándote esos mensajes que, casi siempre, juegan en tu contra. Sólo hay que vivirlo de la forma más presente posible.

¿Crees que el liderazgo femenino pasa también por dejar de imitar modelos heredados, muchos de ellos masculinos, y atreverse a crear códigos nuevos?

No me gusta caer en ciertas distinciones de género. Mi forma de entender el concepto es, en general, tener la capacidad de empatía muy desarrollada. Me parece una de las principales habilidades para llevar a cabo cualquier papel de dirección, tanto contigo misma como con los demás. También es esencial mantener el entusiasmo y proyectar tu energía hacia los demás.

La artista actuará el próximo 13 de marzo en la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. Cedida

En tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor acto de valentía dentro de tu trayectoria: exponerte emocionalmente o negociar tu lugar dentro de la industria?

Con independencia de las veces que me haya equivocado o no, mantenerme firme en mis decisiones y en lo que he creído que tenía que ser en cada momento, a pesar de que a veces no sea lo que más te conviene. Supone también un ejercicio de concentración, porque hay mucho ruido fuera y es muy fácil dejarse llevar por los números o la ambición.

Esta gala habla de referentes. ¿Te incomoda esa etiqueta o la asumes como una responsabilidad política y cultural?

Me cuesta hablar de mí como referente. Si lo soy para alguien, me parece precioso, muy bonito. Y tener ese lugar es una responsabilidad implícita con nuestra labor comunicativa.

Intento estar alineada con eso y aprender. No es que me quiera convertir en alguien a quien seguir, pero sí que me gustaría que las cosas que hago tengan sentido con mi forma de ver el mundo.

El empoderamiento suele asociarse a la fortaleza. ¿Hay espacio, en un evento como este, para reivindicar la vulnerabilidad como forma de liderazgo?

Sí, porque es un rasgo esencial de la condición humana, y somos muchísimo más emocionales de lo que creemos. Por ello, pienso que todo esto está relacionado de forma íntima con la empatía y con la capacidad de escucha.

Además de ser capaz de conectar con las emociones del otro sin juzgarlas, hay que hacerlas parte del objetivo y ver de qué manera se puede alinear todo para llegar con ellos y a ellos.

Travis Birds ofrecerá una actuación que ella misma define como repleta de verdad, humor y fortaleza. Cedida

¿Qué conversaciones sobre igualdad siguen siendo urgentes dentro del sector musical y que quizá no están todavía en el centro del debate?

Todas. En el sector musical y en el mundo en general. Es una locura y cada vez voy siendo más consciente. Hace unos años no era así. No me pasaba desapercibido, pero todo ha tomado otro cariz a raíz de participar en charlas y escuchar a compañeras.

Entiendo que a veces puede resultar cansado, pero tenemos que trabajar muchísimo en ello. Es importante que se siga hablando de todo esto y que se continúe evaluando. No me parece que estemos cerca todavía de un panorama igualitario.

Si tu actuación esta noche pudiera lanzar un mensaje más allá de lo artístico, uno que resonara entre empresarias, científicas, creadoras y directivas presentes, ¿cuál te gustaría que fuera?

Creer en nuestra fuerza y nuestro poder por encima de lo que nos han enseñado, de lo que está bien visto o de lo que se considera que tiene que ser. Hacer realmente un ejercicio de evaluación del mundo y de nosotras mismas y ocupar nuestro lugar sin pedir permiso.

Tenemos que ser un poco más radicales, al menos durante un tiempo, para lograr el equilibrio. Y yo soy mucho de ese punto medio. Hace falta hacer mucho ruido.

Hay que permitirse equivocarse. Por ejemplo, muchas veces me pregunto a mí misma si me estoy pasando de soberbia, pero es que quizás hay que atreverse también a eso porque a lo mejor hace falta ser un poco así. Aunque más adelante te cuestiones con la intención de mejorar.

Pero tenemos mucho miedo al error y a levantar la voz. Y creo que es muy necesario.

Y eso que acabas de mencionar de tener mucho miedo a levantar la voz... ¿A veces es algo que aplica sólo a las mujeres o también a los hombres?

A ambos, pero, al menos por mi experiencia, siento que debido a la educación ―y soy de los 90― hay unos roles muy marcados para que sigan unos u otros. En el colegio me dejaron muy claro cómo debería comportarse una chica. No creo que sea algo que ellos reciban de la misma manera. Nunca he escuchado un "no seas grosero" dirigido a los chicos.

Si tuvieras que resumir lo que va a ser tu actuación en tres ideas o tres palabras relacionadas con el ámbito musical, ¿cuáles serían?

Humor, verdad y fortaleza.