Magamers, el primer torneo femenino de League of Legends, premia a sus ganadoras y mira al futuro

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle de EL ESPAÑOL, con las ganadoras. Gala Espín

En un sector históricamente masculinizado, donde durante años la presencia femenina ha sido secundaria en los focos y en los relatos, la final de Magamers en el marco del Mobile World Congress 2026 ha marcado un punto de inflexión. No sólo por el espectáculo competitivo, sino por lo que representa: un espacio propio, visible y profesionalizado para las mujeres en el universo gamer.

El Talent Arena, uno de los epicentros del talento digital y las nuevas formas de entretenimiento interactivo del congreso, acogió este miércoles 4 de marzo la última velada del primer gran torneo femenino de League of Legends (LoL) en España. Un campeonato que no nace como excepción, sino como declaración de intenciones.

Imagen de uno de los momentos de la final. Gala Espín

Igualdad en el mundo ‘gamer’

Impulsado por EL ESPAÑOL a través de sus cabeceras Magas, Vandal y Crónica Global, Magamers surge con el objetivo claro de situar a las jugadoras en el centro de una industria en pleno crecimiento.

La iniciativa se apoya en una realidad incontestable. De los cerca de 3.000 millones de personas que juegan a videojuegos en el mundo, casi la mitad son mujeres, según el informe Power of Play de la Entertainment Software Association (ESA). Sin embargo, esa paridad no siempre se traduce en visibilidad, liderazgo o reconocimiento competitivo.

15 equipos femeninos participaron en esta primera edición. Tras jornadas de enfrentamientos, el pasado 22 de febrero, Chicken Burgir y NGU eSports Blossom lograron su pase a la final. Dos proyectos distintos, dos estilos de juego definidos y una misma reivindicación: ocupar un lugar propio en la escena.

NGU eSports Blossom

Este equipo, patrocinado por la Universitat de Barcelona, llegó a la final con una estructura sólida construida por las jugadoras Emma Piquero Talavera, Inma Ruiz López (su nickname es Inmi), Leona (Leoninha), White24 —quien prefiere competir únicamente bajo su usuario—, Sara Olmos Belmonte (Toroto) y Carla Lupión Bezares (Miyuuri).

Leona ha reflexionado —en declaraciones a este digital— sobre el significado de competir en un torneo exclusivamente femenino. “Todos podemos jugar al juego. No es una cuestión de capacidad, es una cuestión de oportunidades”, señala, reivindicando la necesidad de generar referentes visibles para las nuevas generaciones.

Para ella, iniciativas como Magamers no buscan aislar, sino equilibrar, crear un entorno seguro, profesional y competitivo. “Luchamos todos los días por tener nuestro espacio”, añade, subrayando que el talento no entiende de género.

Una jugadora del el equipo Universitat de Barcelona. Gala Espín

Chicken Burgir

Enfrente, su rival integrado por Jessica Lucy Domínguez Puerta (Shirayuki), Marta Mesas Garrido (Shiina), Rym Salloum (Rym), Sonia Nieto Fonte (Sakkuromi), Victoria De la Torre Serna (Vicky) y María de los Ángeles Zarate Cabrera (Dragon).

Rym ha tomado el micrófono para lanzar un mensaje: “Necesitamos a todas y cada una de ustedes”, consciente de que el verdadero crecimiento del sector pasa por sumar más voces femeninas.

Reconoce que el camino no siempre es sencillo y que el entorno competitivo puede imponer, pero anima a las jóvenes aficionadas a dar el paso y que “no se sientan intimidadas por el ambiente o por el estigma”.

El ganador

Los casters encargados de narrar el enfrentamiento fueron Jackalsito, habitual del Circuito Tormenta, y Katarsis, creadora de contenido reconocida en la comunidad de esports de LoL. Ambos pusieron voz a una partida vibrante, combinando análisis técnico con emoción, conscientes del simbolismo del momento.

Chicken Burgir supo imponer su tempo. Con una lectura precisa del mapa y una ejecución quirúrgica en las peleas grupales, fue inclinando la balanza a su favor. NGU eSports Blossom respondió con determinación, forzando escaramuzas y buscando ventanas de oportunidad, pero la coordinación y la sangre fría del primero terminaron marcando la diferencia y se proclamaron campeonas del primer gran torneo femenino de League of Legends en España.

Talento femenino

La entrega de premios fue conducida por Pablo Grandío, fundador y director de Vandal y Quincemil, quien ha destacado que, tras 29 años al frente de Vandal, “tenemos que seguir promoviendo iniciativas de este tipo para que los videojuegos sigan creciendo”.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, felicita a las galardonadas. Gala Espín

También intervino Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, que ha puesto el acento en el compromiso de Magas con el impulso del talento femenino y ha reclamado ayuda a los asistentes. “Los medios de comunicación no pueden distanciarse de las nuevas generaciones. No podemos apartarnos, tenemos que servir de altavoz de las jóvenes”.

De esta manera, ha reivindicado la necesidad de celebrar más ediciones de Magamers y ha anunciado que ya está prevista una segunda edición para el año próximo.

Intervenciones

Más allá del resultado, la jornada contó con la presencia e intervenciones de voces autorizadas del sector, como Óscar “Fosky” Compadre Alonso, jugador profesional de esports de League of Legends, y José Sánchez Montero, Communications and Retail Media Manager de Fnac España.

Ambos coincidieron en señalar la importancia de profesionalizar y visibilizar el talento femenino para que la escena competitiva refleje la realidad social del gaming.

Magamers no es solo un torneo. Es una puerta que se abre. En un ecosistema donde la conversación, la audiencia y la industria avanzan a gran velocidad, generar espacios específicos puede ser el primer paso para normalizar lo que debería ser cotidiano: que las mujeres no sean excepción, sino parte visible y protagonista del juego.