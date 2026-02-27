Hannah Spencer, la joven fontanera inglesa reconvertida en política que ha barrido en las urnas a los laboristas

La inglesa se ha hecho con el escaño de Gorton & Denton. Reuters

Repasar hoy los medios británicos puede provocar flashbacks. Para algunos, les retrotraerá a momentos dulces. Para otros, probablemente decadentes. Los coletazos de lo que fue el 15M en su momento vienen a la mente al leer que una joven fontanera de 34 años está dinamitando lo establecido.

En Gran Bretaña, el poder siempre ha pivotado entre laboristas y conservadores. Ahora, los Verdes han asestado un golpe a los primeros arrebatándoles el escaño de la circunscripción de Gorton & Denton, en Mánchester. Mientras tanto, al otro lado de la balanza, los euroescépticos de Nigel Farage —Reform UK— miran con recelo al panorama electoral.

La encargada de haberle dado la vuelta a la mesa política ha sido una joven fontanera de 34 años, Hannah Spencer. Los momentos más destacados de su discurso tras la victoria los recoge la BBC. Entre sus fuertes afirmaciones figura la siguiente:

"La vida ha cambiado. Ahora en vez de trabajar por tener una buena vida, lo hacemos para llenarle los bolsillos a los billonarios. Nos están desangrando", declaraba tras conocerse los resultados de la votación.

Carrera política

En POLITICO Europe, la edición europea del medio estadounidense especializado en política del Viejo Continente, señalan los inicios de Spencer en el año 2023, cuando logró convertirse en concejala del Ayuntamiento de Trafford.

En 2024 se presentó a las elecciones generales, poniendo su mira en la alcaldía del Gran Mánchester —condado metropolitano del noroeste de Inglaterra que agrupa la ciudad de Manchester y otros nueve municipios— y una circunscripción parlamentaria de Cheshire. En los dos casos acabó ocupando la quinta posición.

La nueva diputada de los Verdes. Reuters

En 2025, se alzó como la líder de los Verdes en el Ayuntamiento de Trafford, a la par que, tras apoyar a Zack Polanski para hacer lo propio con el partido a escala nacional, este la nombró Portavoz de Migración y Apoyo a los Refugiados.

Hace dos años, cuando concurrió a la posición antes citada, basó su programa en las siguientes premisas. Las mismas las recogió la BBC en abril de 2024.

Hacer de la sociedad un lugar más justo. De acuerdo con lo que publicó el medio, a Spencer le movía entonces de forma especial el discurso ambiental y el del coste de la vida.



, quería restablecer la Unidad de Delitos Sexuales Graves. Hueco para todos. Una de sus máximas era la de que "nadie ni ningún lugar se quedara atrás", como recogen en el artículo de la BBC. Para ello, propuso crear un Comisionado Independiente para las Generaciones Futuras.

No obstante, aunque sus propuestas y el ADN de los Verdes esté, como no podía ser de otra forma, atravesado por la cuestión medioambiental, en esta ocasión, Spencer ha abogado por darle visibilidad también a otras preocupaciones de la población.

Según POLITICO Europe, de cara a esta campaña, se ha querido alejar del cliché de la clase media que se preocupa por la sostenibilidad y se ha centrado más en aquello que, desde el primer momento, fundamentó su discurso.

Los pilares de su apuesta —apoyada en todo momento por el líder de su partido— han sido darle importancia al coste de la vida, mostrarse como una más —alguien con la que se puede empatizar y con la que sentirse identificada debido a sus orígenes— y la frustración y el enfado de la izquierda para con la guerra de Gaza.

Esto último opone diametralmente su candidatura a la de los laboristas, que han estado mostrando su apoyo a Israel en la contienda.

Angeliki Stogia, la propuesta del partido en el poder en Reino Unido para lograr el escaño de Gorton & Denton, ha ocupado la tercera posición, muy alejada de las dos primeras opciones de la circunscripción.

El actual alcalde del Gran Mánchester, el laborista Andy Burnham, reelegido hasta en dos ocasiones, también se presentó para el cargo, pero rápidamente el primer ministro británico decidió sacarlo de la ecuación por, según arrojan medios locales, miedo a que lo opacase.

Es el Independent el que, justamente, compara el carisma y la autenticidad floreciente de Hannah Spencer con la del político laborista que se encarga de la alcaldía del condado.

Orígenes y polémica

Sin duda, una de las grandes bazas de Hannah Spencer ha sido la de que el electorado se sintiera identificado con un perfil como el suyo. En sus raíces, en parte, se encuentra la clave de su victoria.

Tal y como recoge Independent, en la fiesta de lanzamiento de la campaña comentó que no había ido a la universidad para estudiar Política. "Soy fontanera aquí en Mánchester. He arreglado casas para ganarme la vida. Me paso las jornadas de trabajo en cocinas, baños y habitaciones de la gente", expresó.

De acuerdo con diversos medios, la ganadora del escaño abandonó su educación a los 16 años, dejando la estela de una trayectoria y formación muy diferente a la de aquellos que, normalmente, moran la Cámara de los Comunes y la de los Lores en Westminster. Tras aprender el oficio de fontanera, la joven decidió montar su propio negocio: Hannah’s Household Plumbing. La candidata de izquierdas junto al líder de su partido, Zack Polanski, tras proclamarse vencedora. ADAM VAUGHAN EFE Esta precisamente ha sido una de las polémicas en la que su nombre ha caído durante la campaña. La oposición ha puesto en duda que sus raíces sean tan humildes como ella deja entrever. No obstante, de acuerdo al Independent, a pesar de que la joven en principio dejó sus estudios en la adolescencia, durante estos últimos años ha conseguido graduarse como ingeniera especializada en gas y yesera. Desde que se lanzó su candidatura para el escaño de Gorton & Denton, también ha tenido que enfrentar críticas debido a un post que hizo en 2021. En el mismo indicó que estaba contenta de haber dejado de vivir en determinada área debido a la cantidad de negocios nuevos que en realidad eran una tapadera para lavar dinero. En su defensa esgrimió el argumento de que lanzó esas palabras como una llamada de atención hacia el mensaje de que las empresas de toda la vida de la zona estaban cerrando debido al emplazamiento de este tipo de locales.