Robert Redford, la figura de Hollywood que cedió su plataforma para defender los derechos de las mujeres

Robert Redford ha fallecido hoy, martes 16 de septiembre, a los 89 años en su casa de Utah, en Estados Unidos. Con su partida, se desvanece esa imagen del galán del Hollywood clásico que ha acompañado a la industria del cine desde hace décadas.

De acuerdo al portal especializado IMDb, el actor contaba en su haber con 46 premios y 65 nominaciones. Entre todos los galardones que recibió a lo largo de su carrera, destacan dos Oscar.

El primero lo recibió en 1981 en la categoría de Mejor Director, por su trabajo en Gente corriente (1980). Dos décadas más tarde, en 2002, volvió a subirse al escenario del Dolby Theatre, cuyo nombre entonces era Kodak. En aquella ocasión, la Academia le otorgó un reconocimiento honorario.

Entre los títulos que fulguran en su filmografía se encuentran El golpe (1973), donde compartió protagonismo con Paul Newman; Todos los hombres del presidente (1976); El mejor (1984); o Memorias de África (1985), una cinta en la que formó una pareja inolvidable con Meryl Streep.

No obstante, la figura de Robert Redford trascendió más allá de su papel delante y detrás de las cámaras. A lo largo de los años, se mostró como un firme defensor de la igualdad racial, así como de las causas ecologistas. Por supuesto, también estaba alineado con el feminismo.

Desde Sundance

Fue en 1969 cuando el artista creó el Festival de Sundance, que lleva el nombre de su personaje en Dos hombres y un destino, película que se estrenó ese mismo año.

Desde este contexto, el intérprete promulgó diferentes medidas como medio de protección a las mujeres de la industria. En especial, tras el arranque de la iniciativa del #MeToo saliese a la luz y esta desembocara a su vez en la fundación del movimiento Time's Up el 1 de enero de 2018.

En la edición de ese año de la cita cinematográfica, que se celebró ese mismo mes entre los días 18 y 28, el actor hizo una serie de declaraciones al respecto.

Tal y como recoge la página oficial de los Globos de Oro, Redford se manifestó así: "Creo que el cambio es inevitable. La transformación se va a dar y tendrá cosas positivas y negativas. Estoy seguro de que esto va a desembocar en más oportunidades para ellas y más posibilidades de que sus voces se escuchen. Es un momento clave".

Teniendo en cuenta la situación, también se pronunció sobre el papel que deberían desempeñar los hombres en estas circunstancias: "El rol que nos pertenece es el de oírlas. Después de eso, podremos discutir para llegar a una nueva conversación. Tengo esperanzas en ello".

El director aprovechó esta oportunidad para reivindicar la igualdad salarial entre los géneros en la industria.

En esa misma edición, se impulsaron una serie de iniciativas para fomentar la protección a las mujeres. La organización acordó con la Fiscalía General del Estado de Utah y el Departamento de Policía de Park City el establecimiento de una línea telefónica con atención 24 horas para denunciar comportamientos sexuales inapropiados.

"Si se diera algún incidente de este tipo o alguna asistente quisiera reportar algo, estarán a su disposición", comentó entonces Keti Putnam, la directora ejecutiva del Instituto Sundance, tal y como recoge la emisora pública de radio afiliada a NPR de Utah, Kuer.

El medio también informa de que entonces se programaron varios simposios que giraron en torno al cambio cultural y la diversidad en el ámbito del cine. Uno de los documentales que se mostró en la cita fue Half the Picture, que se centra en el problema de género en Hollywood desde la visión de aquellas que se dedican a la dirección.

Además, en la página web del festival se marca un código de conducta que aplica a todas las actividades que parten de la organización.

"El Instituto Sundance se compromete a que aquellos que formen parte de sus programas lo hagan desde una posición libre de acoso, discriminación, sexismo y de cualquier amenaza o comportamiento irrespetuoso", establecen.

El intérprete en una escena de 'Los tres días del cóndor'. IMDb

Además, advierten de que la institución se reserva el derecho de limitar o revocar el acceso a este tipo de actividades para aquellos que comentan estos actos.

No obstante, el compromiso de la cita con el género femenino y la defensa de sus derechos va mucho más allá de todo esto. En 2023, uno de sus focos fue el de la posición de la mujer iraní.

El año previo se habían desencadenado una serie de protestas en el país asiático tras la muerte de Mahsa Amini, víctima de la policía moral por no usar el velo de forma correcta. La represión durante los meses posteriores fue brutal.

Este contexto llevó a que desde el festival se tomase la decisión de darles una plataforma a films hechos y protagonizados por oriundas de esta nación, tal y como recoge The Arab Weekly.

Desde otros espacios

Aunque el Festival de Sundance fue durante los últimos años una gran forma de reivindicación del actor en favor de los derechos para el género femenino, no fue necesario que llegase la ola del #MeToo para que el intérprete se posicionase al respecto.

The Guardian anuncia que "este artículo tiene más de 12 años". Y así es, la publicación es de 2012. En el periódico británico se aloja una pieza en vídeo donde Redford lanza diferentes afirmaciones.

"Las estadísticas nos dicen que una de cada tres mujeres se convertirá en víctima de violencia. Pero esto no es un problema solo de ellas, se trata de una crisis global", afirma con contundencia, delante de un fondo negro, sin perderle la vista al espectador. Este gesto formó parte de la campaña 'One Billion Rising' que promovió la dramaturga Eve Ensler's.

Igualmente, en 2016, un gran número de celebrities, como recoge CBS News, firmaron una petición abierta. Esta se dirigió a los líderes mundiales con la finalidad de luchar por la igualdad de género en todo el globo. Robert Redford se encontraba entre los perfiles asociados a la acción, al igual que Charlize Theron o Meryl Streep, así como Mary J. Blige.

El actor en 'Dos hombres y un destino'. IMDb

La carta afirmaba que 62 millones de niñas en todo el mundo no tenían derecho a la educación. También que 500 millones de mujeres no saben leer y que en 155 países hay leyes que las discriminan.

El colectivo femenino en el cine ha encontrado a lo largo de los años una figura de apoyo en el artista, que ha demostrado con sus actos el verdadero valor de tener una plataforma y enfocarla, dándoles espacio a aquellos y aquellas que más lo necesitan. El privilegio no tiene nada de malo. Solo hay que reconocerlo y utilizarlo de forma ética.