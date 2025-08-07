'Diplomacia con Voz Propia: Mujeres que Transforman el Mundo': nace el ciclo que visibiliza el liderazgo femenino

Las entrevistas darán a conocer las motivaciones, desafíos y aspiraciones personales de las embajadoras. Istock

En un mundo donde la comunicación se ha convertido en un arma de transformación social, el poder de la palabra adquiere una relevancia crucial.

Desde Women in a Legal World (WLW), en colaboración con Magas, hemos lanzado el ciclo de entrevistas 'Diplomacia con Voz Propia: Mujeres que Transforman el Mundo', un espacio para escuchar, reflexionar y acercarnos a la diplomacia desde un ángulo más humano, comprometido y diverso.

Este proyecto nace con una clara vocación: visibilizar el papel de las mujeres embajadoras acreditadas en España y generar un diálogo profundo sobre los valores que sustentan el liderazgo femenino en la escena internacional.

Más allá de los protocolos y de la política exterior, nos interesa conocer las motivaciones, desafíos y aspiraciones personales que dan forma a su labor diplomática. Queremos entender cómo se construye la influencia desde la empatía, la cooperación y el propósito.

Diplomacia y cooperación

WLW es una red de mujeres líderes del ámbito jurídico que promueve el talento femenino, la igualdad de oportunidades y el impacto positivo en la sociedad.

Una de nuestras señas de identidad es la transversalidad: nuestras socias incluyen desde abogadas, juezas y catedráticas hasta ministras, políticas, empresarias y fiscales. Este enfoque diverso nos permite abordar los retos globales con una mirada amplia y multidisciplinar.

La Junta Directiva de WLW está formada por Marlen Estévez, Fátima Rodríguez, Clara Cerdán, Celia Herrero, Ana Martínez, Sara Molina y María Pardo de Vera. Cedida

Dentro de nuestros cinco pilares fundamentales (liderazgo, visibilidad, formación, cooperación e igualdad), el penúltimo tiene una vinculación muy especial con el ámbito diplomático. Por ello, llevamos años estrechando lazos con embajadoras de todo el mundo a través de iniciativas como 'Breakfast with Ambassadors', que ya celebra su quinta edición.

Estos encuentros han servido como punto de conexión entre representantes diplomáticas y mujeres líderes de diferentes sectores, generando espacios de debate sobre temas de actualidad con visión ética, inclusiva y estratégica.

Liderado por mujeres comprometidas

Este ciclo de entrevistas nace como una evolución natural del trabajo que WLW ha desarrollado durante años en el ámbito internacional.

Impulsado por Marlen Estévez, presidenta de Women in a Legal World, Valentina Yane, presidenta de WLW Young, y Marta Polvorosa, socia de WLW Young, el proyecto refleja el compromiso de la asociación con la creación de espacios de diálogo global, intergeneracional y con enfoque de género.

Cada entrevista es una invitación a entrar en el universo particular de una embajadora. A través de conversaciones honestas, cercanas y reveladoras, descubrimos tanto su trayectoria profesional como su faceta más personal.

Conversaciones con alma

La primera entrega del ciclo nos llevó hasta la elegante sede de la embajada de Serbia, en plena calle Velázquez de Madrid, donde fuimos recibidas por la embajadora Irena Sarac. En un ambiente distendido, Irena compartió su experiencia como mujer diplomática y reflexionó sobre el papel del diálogo en la construcción de puentes entre culturas.

La segunda entrevista tuvo lugar en la residencia oficial de la embajadora de Túnez, Fatma Omrani, situada en el corazón de Puerta de Hierro. Acompañadas de té y dátiles, la señora Omrani nos ofreció una conversación profundamente inspiradora sobre identidad, empoderamiento y diplomacia desde el sur global.

Irena Sarac, la embajadora de Serbia en Madrid. Cedida por la embajada de Serbia

Y esto es solo el comienzo. Las próximas entregas contarán con la participación de las embajadoras de Finlandia, Kenia y muchas más, que se sumarán a esta iniciativa que busca poner en valor el liderazgo femenino internacional desde una mirada auténtica y transformadora.

Una invitación al diálogo

Desde Women in a Legal World os animamos a seguir estas entrevistas, disponibles en la plataforma de Magas. Estamos convencidas de que sus voces no solo inspiran, sino que también iluminan nuevos caminos para ejercer el liderazgo desde la palabra, el respeto y la colaboración.

Porque en tiempos de ruido, escuchar con propósito es ya un acto revolucionario.