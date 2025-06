Eva García Ruiz, la gurú del lenguaje no verbal: "Hay 15 formas de rascarse la nariz, y todas significan algo distinto"

¿Qué dice tu cuerpo que tu boca calla? Eva García Ruiz lo sabe. Es economista de formación, directora comercial durante años y la única experta española con licencia para certificar en sinergología a nivel mundial.

Esta semana, llega al pódcast Arréglate que nos vamos, presentado por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS; y Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS, para contar cómo acabó fundando el Instituto Español de Sinergología y por qué, después de hablar con ella, no volverás a mirar a nadie igual.

“Escuché la palabra y dije: '¿Esto qué será?'”, recuerda. Estaba leyendo sobre comportamiento humano, hizo clic en su iPad y encontró una disciplina con un campo inexplorado en el país. El flechazo fue inmediato: “Siempre me había fascinado la comunicación no verbal. Leía todo lo que caía en mis manos”.

No solo convenció a su pareja para que se formara con ella, sino que terminó especializándose hasta convertirse en una referente internacional. “Yo no pensaba llegar hasta aquí. Estudié sin saber que me iba a dedicar por completo a esto”.

Una detective de gestos

La sinergología analiza más de 1.200 movimientos para interpretar lo que las palabras no revelan. “Vas viendo lo que la persona te dice y es como si aparecieran subtítulos. ¿Qué está pensando? Su cuerpo lo refleja", explica. Eso sí, siempre en contexto: “Un gesto aislado no significa nada. Hay que analizarlos en cadena”.

Eva García Ruiz, frente al micro de 'Arréglate que nos vamos'. Esteban Palazuelos

¿El gesto que más curiosidad despierta? “Los picores en la nariz. Hay 15 formas diferentes de rascarse la nariz, y cada una tiene un significado distinto. Este gesto —simula pinzarse la nariz—, por ejemplo, significa ‘me huele mal’, ‘no me cuadra’”.

Pero aclara: “No se puede leer la mente. Lo que hacemos es interpretar el cuerpo en función de lo que está ocurriendo”. Por eso, insiste en que la sinergología no puede funcionar con fotos: “Necesitamos ver a la persona en interacción, saber de qué habla para que al significado del gesto le unamos el del contexto”.

Aunque empezó aplicándola en el mundo comercial, vio que el campo era más amplio. Ahora la contratan, incluso, en procesos de selección de alto nivel: "A veces estoy detrás del espejo observando sin que los candidatos sepan que soy sinergóloga".

También ha colaborado en juicios como perito, cuando se han aceptado grabaciones como prueba pericial.

García Ruiz defiende el valor de esta disciplina para múltiples ámbitos: empresas, medicina, psicoterapia, coaching… “He formado a psicólogos y terapeutas que usan la sinergología para hacer mejores preguntas", revela en el programa.

Con su método, asegura, es posible anticipar objeciones en una negociación o detectar incongruencias entre lo que se dice y lo que se siente. “Yo digo muchas veces a mis alumnos que esto es como Matrix. Puedes ver en segundos si algo no está gustando, antes de que la otra persona lo sepa”.

“¿Puedes detectar si alguien es mala persona?”, le preguntan. Eva sonríe: “Ojalá, pero no. Alguien puede ser malo y estar siendo completamente transparente en una conversación. La sinergología ahí no nos va a dar alertas, porque una cosa es la personalidad y otra decodificar qué dicen sus movimientos".

Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, junto a la invitada de la semana. Esteban Palazuelos

Lo que sí destaca es el potencial de esta disciplina en la detección de la mentira: "En las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el porcentaje de éxito a nivel mundial es de un 55%. Con la sinergología llegamos a un 80 u 85%".

¿Y qué pasa con los políticos? “Son muy difíciles de analizar porque están entrenados en la comunicación no verbal consciente. Esa parte no entra dentro de nuestro ámbito de análisis, porque es deliberada”, explica. Aun así, reconoce que algunos sobreactúan: “Es lo que en psicología llamamos espectacularidad”.

En su libro, Sinergología (Libros Cúpula, 2025) comparte lo aprendido en más de 15 años de experiencia y sirve como una guía accesible que nos permite mejorar la comunicación y lograr conexiones más auténticas con quienes nos rodean.

Es una promesa que siempre cumple: después de conocer esto, "no volverás a mirar a nadie igual".