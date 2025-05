Ivana Baquero, la actriz que ganó un Goya con 12 años y hoy triunfa en Netflix: "De niña no era guay, era la diferente"

"Cuando la vi, supe que era ella". Así recordaba Guillermo del Toro el momento en que descubrió a Ivana Baquero (Barcelona, 1994), la jovencísima promesa que interpretaría a Ofelia en El laberinto del fauno, allá por 2006. Entonces ella tenía solo 12 años.

Hoy, la actriz se presenta ante los micrófonos de Arréglate que nos vamos, el pódcast presentado por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS; y Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS, con otra historia: la de Maje, su personaje en La viuda negra, la ambiciosa nueva serie de Netflix basada en un crimen real.

"Me apetecía mucho adentrarme en un personaje más oscuro. Fue un reto para mí y también una forma de cerrar un ciclo", asegura en el programa. Para ella, que empezó a trabajar en cine con ocho años, este papel marca un punto de inflexión.

"Desarrollé gran parte de mi carrera siendo una niña. Esta fue una oportunidad que no quise dejar escapar", asegura la barcelonesa, que carga a sus espaldas casi dos décadas de trabajo al servicio del cine y la ficción.

Su nueva serie, dirigida por Carlos Sedes con Ramón Campos en el guion y producción, le ha permitido abordar una interpretación desde la profundidad y la ambigüedad de uno de los casos más mediáticos de la crónica negra valenciana: "Maje es camaleónica, magnética. Vive entre la luz y la oscuridad. Tiene dos caras".

En su conversación, la actriz explica que la preparación del personaje fue larga, prudente y meticulosa. "En el juicio, ella llevaba mascarilla, así que yo no podía ver bien cómo gesticulaba. Pero sí había mucha voz, porque estaban todas las grabaciones. Tuve el lujo de poder ensayar mucho. Y también de tener semanas de conversación con el director. Eso no siempre pasa", cuenta.

La actriz barcelonesa, retratada en el programa. Esteban Palazuelos

Baquero confiesa que tuvo que tomar decisiones delicadas y hubo escenas complicadas: "Hay desnudos, y es algo que nunca había hecho. Para mí, solo tiene sentido si está extremadamente justificado. Y aquí lo está. Es necesario para contar bien la historia". Gracias a la figura de la coordinadora de intimidad, dice, esa parte de los rodajes está "muy bien controlada" hoy en día.

Su conversación con Sánchez de Lara e Izquierdo deriva en recuerdos de infancia. En cómo fue crecer rodeada de focos y en cómo sus padres supieron protegerla: "El día después del Goya [que recibió a la mejor actriz revelación] fui al colegio como siempre. Mis padres hicieron un gran trabajo para mantenerme con los pies en la tierra", destaca con orgullo.

Aun así, no siempre fue fácil: "Lo pasé mal en ciertas épocas. Cuando volvía del rodaje, los grupos en clase ya estaban formados. No eres la guay, sino la diferente". Ahora, con perspectiva, esas heridas le han enseñado algo que intenta aplicar en cada rodaje: "Yo seguí haciendo lo que me gustaba y con el tiempo he empezado a verlo como algo positivo, porque aprendí compasión".

Ahora, como adulta, siempre intenta "que todo el mundo se sienta cómodo, que pueda hablar". Y, hablando de códigos personales, también hay lugar para hablar de límites en el episodio. Charo Izquierdo le pregunta por los suyos. Ivana responde que "las líneas rojas las voy descubriendo por el camino. Depende del proyecto. Sí tengo claro lo que no haría desde un punto de vista ético y moral".

Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, junto a la protagonista de esta semana en 'Arréglate que nos vamos'. Esteban Palazuelos

Con un presente que combina proyectos en España y fuera de sus fronteras, Baquero no descarta ponerse tras la cámara. "Le tengo un respeto tremendo, pero me gusta. Me interesa mucho la producción", revela. De momento, sigue buscando nuevos retos en la actuación: "Me apasiona mucho las obras de época, así que me encantaría interpretar a una reina de España".

Su consejo para quienes empiezan en la interpretación es sencillo y claro: "Es una carrera de fondo. Si es lo que más te gusta, persevera. Habrá momentos bajos, pero es muy bonito".