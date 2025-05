Carolina Cerezuela: “Es absurdo y a la vez divertido el tiempo que destinamos a ver la vida de otros"

Una mujer que disfruta haciendo reír a los demás, porque sobre todo, sabe divertirse y así es cómo transmite Carolina Cerezuela su esencia esta semana en la primera entrega de la cuarta temporada de ‘En Marcha con Nuria March’.

La polifacética actriz, modelo y presentadora, comienza este episodio abriendo su alma con la confesión de cómo su faceta como cantante le permite seguir viviendo con pasión y emoción. Conformando un dúo musical junto a Jaime Anglada, con el cual ha sacado al mercado dos discos y un espectáculo titulado Versionados, Cerezuela cuenta: “Hay uno que es muy especial” y detalla: “Nuestro show es muy divertido, porque narramos la parte del amor desde la fase de enamoramiento, la crisis y el final feliz”.

Carolina es una mujer que siempre ha puesto entusiasmo, trabajo y rigor en su vida, hasta tal punto que, como cuenta a la empresaria su carrera musical la ha llevado a grabar en Nashville, la cuna de la música country y cuenta: “Nos encantaba el productor Brad Jones, así que decidimos mandarle los singles y ver qué pasaba, fue una experiencia maravillosa”.

Nuria March y Carolina Cerezuela no están en este primer episodio juntas por casualidad; ambas comparten una gran complicidad y recuerdan su último encuentro en París en el Hotel Intercontinental con motivo de la final de Roland Garros, ya que Carolina es la mujer del tenista Carlos Moyá, el cual ha sido entrenador de Rafa Nadal desde 2018.

Con este recuerdo, cuentan cómo ambas pudieron compartir en ese instante su pasión por la música y la confesión de Cerezuela de no haber dado clases de canto nunca. “Sabía que me gustaba y que la necesitaba en mi vida, pero en ningún momento he querido ser cantante”, afirma.

Habiendo sido espectadora en el seno de su familia, con una hermana que toda la vida había cantado en casa, recuerda que, para ella, lo importante siempre ha sido y será emocionar: “Yo no miraba la técnica, quería transmitir emociones a través de las canciones, evidentemente, de una manera digna”.

Focos de diversión

Quién conoce a Carolina Cerezuela sabe de primera mano que goza de un gran carisma y humor, por ello, Nuria rememora su paso por la serie televisiva de comedia Camera Café, a lo que la presentadora adjunta: “Disfruté mucho haciendo reír, sobre todo, porque me reía yo”. En este punto, cuenta cómo en la actualidad intenta vivir siendo positiva y disfrutar de las pequeñas cosas, valorándolas de una forma muy especial.

Amor y dedicación

La presentadora es una mujer muy familiar y con valores férreos acerca de lo que significa la unión con su marido e hijos. A pesar de haber explorado sus facetas artísticas, su prioridad siempre han sido los suyos y la conciliación.

Por ello, Nuria March insta a la presentadora a desgranar cuál es su papel dentro del equipo que rodea a su marido Carlos Moyá: “Hay que saber dar un paso atrás, centrarse en esa persona y ofrecerle tu tiempo porque es lo que necesita, eres parte del team y tienes que respetar muy bien sus tiempos, incluso cuando se acaba el partido”, enfatiza, y añade: “Olvidarte del 'yo' para centrarte en él, esto te nace porque admiras a esa persona”.

Además, incide en el momento que están viviendo desde la retirada del deporte del tenista Rafa Nadal: “Estamos disfrutando de tener una agenda libre y poder elegir dónde se invierte el tiempo, en los últimos años teníamos una muy cambiante”.

En su faceta como madre de tres hijos, Carolina confiesa a Nuria ser muy consciente de los retos actuales, sobre todo, con el uso de las redes sociales: “A veces me parece divertido y absurdo la cantidad de tiempo que destinamos a ver la vida de otras personas” y añade: “Bien utilizadas, las redes son un arma muy potente, pero insisto, bien usadas”.

Ambas hablan de la importancia y preocupación de cómo estas pueden tener un gran impacto en la salud mental, la autoestima o la necesidad constante de aprobación y reconocimiento por parte del exterior.

Vivir el presente

Después de labrarse un estatus televisivo de rigor, Carolina Cerezuela vive el presente, pero la empresaria tiene inquietud acerca de si la presentadora volvería en un futuro a la televisión, a lo que la invitada responde: “Depende, si es algo muy controlado donde puedo seguir compatibilizando prioridades, pero no lo aceptaría a cualquier precio”.

Además, afirma con sinceridad y entre risas: “No me gusta más la televisión que mi vida personal”, haciendo hincapié en la importancia que cobra su vida actual centrada en su familia y la música.

La cuarta temporada de ‘En Marcha con Nuria March’ comienza con el testimonio de una mujer como Carolina Cerezuela, la cual no solo ha conseguido ser respetada en el terreno profesional, sino también por su actitud frente a la vida y el amor incondicional hacia los suyos. Un episodio cargado de reflexiones, pasiones y mucha energía positiva. ¿Nos ponemos de nuevo en marcha?