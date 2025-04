Cristina Oria, la chef de moda en Madrid: "No sé qué es trabajo y qué es ocio, para mí esto es una forma de vida"

"La clave del éxito en los negocios es hacer algo que ames, y asegurarte de que a los demás también les encante", expresa Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS, antes de dar comienzo a un nuevo capítulo de Arréglate que nos vamos. Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, le pregunta: "¿No me digas que esa frase es de nuestra invitada?".

Lo cierto es que la reflexión pertenece a la empresaria estadounidense Martha Stewart, con la que Cristina Oria bien podría tener algunas cualidades en común. La restauradora y cocinera, una de las más populares en Madrid, ha construido "un exitoso imperio gastronómico", como explica Sánchez de Lara, y el goteo de reconocimientos para ella ha sido incesante en los últimos años, logrando incluso ocupar su propio puesto entre 'Las Top 100 Honorarias'.

La madrileña ha convertido su nombre en una referencia gourmet conocida por toda la capital. Sus recetas son tan seguidas como interesantes. "Tu famoso foie, que está buenísimo, nació por un error", relata la vicepresidenta de EL ESPAÑOL, y aprovecha para poner en valor cómo la invitada "es de las que da un golpe de timón y pasa de la consultoría a la cocina", sin pensarlo dos veces.

La nueva vida de Cristina Oria comenzó con un problema médico. "Me iba a tomar un año de relax, así que me fui a París a hacer el Cordon Bleu... pero de relax nada", ríe. Ahí, "la cocina me enganchó y vi esa necesidad de dedicarme a ello". La emprendedora, que asegura que haber estudiado empresariales le ha sumado mucho a la hora de diferenciarse de otras propuestas, confiesa que no sabe cuántas horas trabaja.

Disfruta de su día a día tanto que "no sé qué es trabajo y qué es ocio; para mí es un todo, una forma de vida". Lo comparte con Álvaro Corsini, su marido, socio y padre de sus hijos. A lo largo del programa, la chef repite generosamente su nombre. Para hablar de los "errores" profesionales que les han hecho crecer, para reflexionar sobre la conciliación y sobre la importancia de elegir correctamente.

Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, junto a la invitada de su pódcast. Esteban Palazuelos EE

"Siempre digo que, cuando te dedicas a la hostelería, la persona que tienes al lado debe entender muy bien tus horarios, porque, si no, las cosas se van a tambalear. El denominador común de todos los emprendedores es la pasión por lo que hacen. Como a él también le enganchó, ese tiempo lo dedicamos encantados y nuestros hijos lo han incorporado también como forma de vida", cuenta la invitada.

Recuerda aquella ocasión en la que "fuimos a Londres y mi hijo, que tendría ahí cinco años, me preguntó 'oye, ¿aquí cuántas veces desayunan al día?'. Porque claro... nosotros íbamos a probar todos los sitios". Han repetido experiencia en Japón y en muchos otros lugares que quedan para su recuerdo y el de su entrañable familia.

En el repaso de su exitosa trayectoria, Cruz Sánchez de Lara rememora su labor solidaria durante la crisis sanitaria de 2020. "La pandemia fue muy importante para ti con World Central Kitchen", asegura. Es "una experiencia que, además, has repetido ahora, porque yo te he visto trabajar muy, muy en serio", añade. "Creo que si está en tu mano ayudar, debes hacerlo. Queda muy tópico decirlo, pero considero que eso te ayuda a ti más de lo que tú ayudas", responde Oria.

"Qué maravilla", afirma una emocionada Charo Izquierdo, antes de abordar a la cocinera con una pregunta sobre sus inicios: "¿Tú recuerdas la primera vez en la que alguien te dijo que cocinabas bien?". A Cristina se le escapa un risueño "no, pero recuerdo la primera vez en la que mis amigas no tuvieron ningún tipo de fe en mí. Las había invitado a casa y les dije que cocinaba yo, que no había plan B. Me decían: '¿pero tú cocinando?, ¿dónde está el burguer más cercano?".

Una crema de calabaza con raviolis de trufa, plato que aún forma parte de la oferta de la casa, y un posterior marmitako acabaron convenciendo al grupo. "Ahí ya se reconvirtieron", ríen las tres. El programa continúa y la empresaria confiesa aspectos algo menos conocidos de su vida: que tiene un huerto, que de sus olivos salió "un aceite buenísimo" y que junto a su socio está pensando incluso en empezar a producir huevos.

Cristina Oria, restauradora y cocinera, en el último episodio de 'Arréglate que nos vamos'. Esteban Palazuelos EE

Su ajetreada vida está repleta de éxitos. "Pero cuéntanos uno más allá de Cristina", le pide la directora de ENCLAVE ODS. "Mis niños y mi familia es de lo que más orgullosa me siento y han sido mi gran logro", afirma sin pensárselo.

También tiene palabras de agradecimiento a los profesionales que dan vida y sentido a Cristina Oria: "Un negocio puede crecer gracias a un buen equipo, y yo tengo la suerte de que en cada área cuento con una persona que me hace vivir mejor porque hace muy bien su trabajo y yo confío plenamente en ella".

El sentido de pertenencia a la empresa, que sus profesionales "sientan la camiseta como en un partido de fútbol", es lo que más llena a la chef, quien con sus gofres de tiramisú, sus bikinis trufados y su ilusión contagiosa convierte este episodio de Arréglate que nos vamos en el espacio perfecto para inspirarse y disfrutar de una delicia para todos los sentidos.