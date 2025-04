Megan Maxwell: "Cuando has dado todo y te han jodido todo, es cuando dices, 'ahora ya me quiero yo'"

Megan Maxwell es una de las autoras más influyentes de la novela romántica en España. A lo largo de su carrera, ha explorado diversos géneros dentro del romance, desde el chick lit y la comedia romántica, hasta el romance histórico y la novela erótica, consolidando un estilo propio que ha conquistado a miles de lectores. Su última publicación es Una herencia salvaje.

En esta décima entrega de Las guerreras Maxwell, Amanda McRae, una joven apasionada, se reencuentra con Brodrick Fraser, un conde viudo con dos hijos. Lo que comienza como un encuentro formal se transforma en una apasionada historia de amor, donde el destino y la determinación demostrarán que los sueños pueden hacerse realidad.

¿Eres la jefa de las guerreras?

Eso dicen y soy la primera sorprendida. Todo comenzó cuando creé un grupo en Facebook llamado Las guerreras, donde todas las protagonistas de mis libros son mujeres luchadoras. Al sacar el libro, no me di cuenta de que había puesto el mismo nombre a la serie y al grupo. La gente empezó a unirse y a llamarme jefa, lo cual me hace gracia, porque se ha creado un ejército de guerreras en todo el mundo.

¿Por qué luchabais?

Luchábamos por ser felices y por querernos a nosotras mismas. Intento potenciar eso a través de mis novelas. Somos guerreras, por nuestro trabajo y nuestras vidas. Aunque caigamos, siempre nos levantamos, porque todo se logra con esfuerzo. Luchamos por nuestros sueños y por mantenernos firmes ante las adversidades.

¿Quién es Amanda McRae?

Amanda es una joven del siglo XIII que tiene una hermana llamada Johanna. Sus padres, Duncan y Megan, las han criado como guerreras, no como las típicas mujercitas que solo saben bordar, estar en casa con la pata quebrada y no tener más que hijos. Amanda es una chica animalista que adora a los niños y tiene un gran corazón. Sueña con encontrar a una persona especial que tenga ojos grises, ya que no quiere que la casen con cualquiera; anhela un amor verdadero.

¿Qué es lo primero en lo que te fijas cuando conoces a alguien?

Me fijo en la mirada y en el gesto del rostro. Dependiendo de cómo te miren, puedes hacerte una idea de la persona. A veces, con el paso de los años, te das cuenta de que la gente puede hacerlo de forma involuntaria y prejuzgamos. Me gusta que me miren a los ojos cuando hablan conmigo, porque creo que es esencial. Además, hay miradas que te hacen el amor.

'Una herencia salvaje', de Megan Maxwell.

¿Influye esa mirada en la creación de tus personajes?

Totalmente. Para mí es fundamental; no concibo escribir un libro donde los protagonistas no se miren y donde no haya miradas importantes que transmitan sentimientos profundos.

¿Cómo es el Conde?

Es un hombre atractivo, la primera que sueña con él soy yo. Es una buena persona que ha pasado por momentos difíciles debido a su deseo de ayudar a los demás. A pesar de sus experiencias pasadas, él es un hombre que vale la pena conocer. Es desconfiado al principio, ya que ha sufrido antes, pero su historia refleja que, a veces, hay que arriesgarse a abrirse a nuevas oportunidades.

¿Muchas veces, cuando sufrimos, tendemos a olvidar los momentos buenos y nos enfocamos en el dolor.?

Sí, sobre todo también según te vas haciendo mayor, no es que seas más egoísta, pero empiezas a pensar en ti. Cuando ya has dado todo y te han jodido todo, es cuando dices, ahora ya me quiero yo.

¿Cuál es tu definición de novela romántica?

Es aquella que, al leerla, te hace soñar, toca tu corazón y deseas tener un amor como el que describe. Siempre digo que escribo sueños que pueden convertirse en realidad para los lectores.

¿El amor puede surgir en cualquier momento?, ¿vale la pena luchar por él?

El amor puede aparecer cuando menos te lo esperas. Te cruzas con alguien especial y, cuando te das cuenta de que lo es, tienes que luchar por esa conexión. El amor verdadero merece esfuerzo y dedicación.

¿Cómo es empezar a escribir una nueva novela?

Para mí es complicado, ya que escribo tres novelas al año. Cuando termino una y comienzo otra, me cuesta desconectar de la anterior. A veces, tengo partes de la nueva historia muy claras, pero otras surgen mientras escribo.

¿Eres consciente de tu poder sobre lo que provocas en el lector?

Soy consciente de la cantidad de lectores que tengo y en la novela que estoy escribiendo ahora, quiero que lloren. Para eso, la primera que tiene que llorar y emocionarse soy yo. Recientemente, le pedí a mi hija que escuchara lo que iba a leerle, y acabamos llorando juntas; eso significa que he logrado el efecto que quería.

¿Cuál es tu mejor y tu peor emoción?

La alegría es la mejor emoción y la mejor vitamina. La peor emoción es la rabia, porque amarga el día y la existencia.

Megan Maxwell, la reconocida autora erótica española, presenta su nueva novela.

¿Destino o azar?

Por muchas bifurcaciones que tomemos, el destino siempre nos lleva a donde debemos estar. Al escribir esta novela, me he dado cuenta de que debemos vivir más en el presente, ya que nos preocupamos demasiado por el pasado y el futuro. Este momento, el que estamos viviendo ahora, no se repetirá.

¿Cuándo decides que una saga debe llegar a su fin?

En cada uno de los diez volúmenes, las mujeres han tenido un papel fundamental. Quiero que las Guerreras de Maxwell continúen, porque hay otras mujeres y nuevas historias que contar.

Por lo tanto, 'las guerreras' son intergeneracionales.

Totalmente. Me encanta recibir mensajes de lectores que comparten, que en sus casas las leen madres, abuelas y nietas. Mis novelas no tienen rangos de edad; me leen desde los 14 hasta los 90 años.

Megan Maxwell durante la entrevista.

¿Alguna vez has luchado por amor?

He luchado por amor, he ganado y he perdido. Todos luchamos por el amor en esta vida. El resultado es incierto, pero la lucha siempre vale la pena.

¿Qué haces en Escocia?

¡De todo! Voy todos los años en octubre con amigas y en julio con mi familia. La luz, el paisaje y el olor son muy especiales para mí; me siento en casa.

¿Cuál es tu mejor herencia?

Mi madre me ha enseñado a ser una guerrera. Porque ser hija de madre soltera no era común cuando nací. He heredado su fuerza para salir adelante y siempre me enseñó que no era menos que nadie.

¿Por tanto, lo de Guerrera te influye en tu escritura?

Siempre me ha gustado escribir. Recuerdo que de pequeña, la profesora nos pedía que hiciéramos una redacción sobre el fin de semana, y yo siempre entregaba más de lo que se pedía.

Autoras de palabra con Rosa, Megan Maxwell

Retomando lo que estás escribiendo ahora, ¿por qué decides que toca llorar?

Me gusta escribir libros que hagan reír, que hagan calentar, y que toquen el corazón. El libro que le escribí a mi madre ha provocado muchas emociones, tanto en ella como en mí.

¿Qué te cuesta más escribir?

Todo cuesta. Sin embargo, hay escenas que fluyen con mayor facilidad. Ahora estoy tratando de abordar un tipo de enfermedad y me está costando. Quiero dar visibilidad a esa enfermedad y ofrecer esperanza.