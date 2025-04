Tamara Gorro se confiesa en la presentación de su nuevo libro: "Pensé que no estaría viva para escribirlo"

Muchas personas esperaban a las puertas del auditorio de la Casa del Lector, en Matadero (Madrid), a que empezara un acto muy esperado. Fans (tiene dos millones de seguidores en Instagram) y medios de comunicación contaban los minutos para verla en acción. ¡Y ella no defraudó! Tamara Gorro ha presentado su sexto libro, que lleva por título Ahora que vuelvo a vivir, una frase a través de la cual ya se puede adivinar lo que vamos a encontrar dentro.

En este nuevo estreno literario, la modelo, creadora de contenido, empresaria y colaboradora de Y ahora Sonsoles se abre en canal como nunca antes. Y eso es decir mucho, porque en sus cinco anteriores obras ya había mostrado mucho de ella.

Sin embargo, ahora afronta públicamente la profunda depresión por la que ha pasado y que aún no ha superado del todo y cómo esa enfermedad ha dejado un poco en la sombra al personaje en que se había convertido para dejar brillar a su verdadero yo.

Escribe en su libro: "La nueva Tama, la que se reinventa día a día o, mejor dicho, la que desea seguir conociéndose, porque la de antes podría decir que está muerta pero no olvidada". Y de esta transformación ha sido testigo María del Monte, una gran amiga, que se ha encargado de conducir la presentación en una charla a dúo con revelaciones que han ido de la emoción, al recuerdo y también a la risa.

"Cuando estás mal, necesitas la voz de la experiencia de las vivencias y María me ha acompañado. La he llamado y hemos compartido y me he sentido muy identificada en muchas cosas. Sus conversaciones me han hecho mucho bien, ya que este libro para mí es muy importante", ha dicho.

Gorro no oculta que lo ha pasado mal, que ha vivido un infierno y que hubo momentos muy duros. "Estoy muy contenta con este libro porque pensé que no estaría viva para escribirlo", ha dicho al menos en dos ocasiones. De este modo, la autora confiesa que consideró la idea del suicidio en sus horas más oscuras. "He podido superar una depresión que casi me lleva la vida por delante", ha incidido.

Con una sinceridad apabullante, Tamara admite en su relato cómo la autoexigencia consigo misma, ese afán por ser siempre perfecta, la llevó a este problema de salud mental, en el que los trastornos alimenticios también han estado muy presentes. Todo va de la mano. Y en esa vorágine, ella solo quería que la quisieran. Durante este tiempo ha contado con el apoyo de su madre, su yaya, sus amigas y también de su exmarido, Ezequiel Garay, que no ha dudado en acompañarla en la presentación. "No nos relacionéis más, que tiene que echarse novia", ha bromeado.

Sin embargo, también ha habido gente que ni estuvo en sus peores momentos, ni se la esperaba. "Dábamos fiestas para todo el mundo, lo pagábamos todo, vacaciones, un coche… Todo. Solo quería que me quisieran, reconozco que he comprado a la gente. Y un día me di cuenta de que estaba sola", recuerda con emoción. Hoy ha alejado a muchas personas de su vida y se rodea solamente de aquellas con las que realmente quiere estar.

Fue precisamente en una de esas reuniones cuando alguien le dijo que no estaba bien y Tamara tomó conciencia. "Hablé con Ezequiel y le dije que algo no iba bien y que necesitaba saber qué estaba pasando […]. Yo no entendía que tuviera una depresión, porque pensaba que la gente con esa enfermedad estaba en la cama y yo iba a trabajar, salía a cenar…", explica. Dar con el psiquiatra adecuado y el diagnóstico fue el principio de la solución a un problema que llevaba arrastrando mucho tiempo.

Tama, como ella misma se llama en el libro, ha querido dedicarle Ahora que vuelvo a vivir a su abuelo, que falleció mientras ella lo escribía. También le ha dado las gracias a su familia, también a la virtual, por apoyarla, y a su exmarido y padre de sus hijos. "Por ellos y por los que estáis aquí, ya puedo decir que ahora puedo vivir".