La experta en neurofelicidad Paloma Fuentes: "El cerebro tiene antidepresivos naturales, es como una gran farmacia"

Perfiles como el suyo son poco habituales, por no decir excepcionales. ¿Acaso conoces a alguna experta en neurofelicidad? ¿A alguien que se haya alzado con el Premio Mundial de Felicidad en el Trabajo? ¿Y a una directora empresarial de este ámbito? Pues Paloma Fuentes González ha conseguido las tres y hoy, 20 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Felicidad, ha explicado a Magas todas las claves para alcanzarla. ¿Seremos capaces?

Desde luego, este hito ha sido uno de los más perseguidos de la humanidad, pues desde tiempos inmemoriales nuestros antepasados se han preocupado por buscar la llave de ese cofre del tesoro llamado felicidad. Desde Séneca, quien afirmaba que se basaba en "disfrutar el presente, sin dependencia ansiosa del futuro", pasando por Tolstoi, que aseguraba que su secreto es "no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace".

Ahora, una de las mayores expertas en el tema de España adapta las necesidades de hoy en día a este reto y nos cuenta cómo alcanzar la felicidad en uno de los lugares donde más tiempo pasamos: nuestro puesto de trabajo. ¿Cuál será ese secreto que tanto nos cuesta descubrir?

Más allá del bienestar físico

Paloma Fuentes González comenzó como médico de empresa allá por 1988. "Hacíamos medicina laboral, aunque poco a poco fuimos empezando a promover iniciativas nuevas que tenían que ver con el campo del bienestar", comenta. Se refiere a charlas sobre programas contra el cáncer, talleres de salud, masajes, escuelas de espalda, problemas de prevención de malas posturas en el trabajo... "Fuimos de las primeras empresas que empezamos a hacer estas cosas tan novedosas", añade.

Pero pronto se dio cuenta de que todo aquello parecía insuficiente, por lo que centró sus esfuerzos en el campo de la psicosociología: daños por estrés, acosos, salud mental... Esos serían sus nuevos ámbitos de actuación. "Descubrí que estábamos muy lejos de avanzar en este terreno. La mente es muy compleja porque las personas no se pueden dividir. Yo soy yo en el trabajo y fuera del trabajo; y cuando tengo un problema en casa, también lo tengo en la oficina", argumenta.

La Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución en 2012 en la que decretó que “la búsqueda de la felicidad es un derecho humano fundamental”. iStock

Y de ese pensamiento a la neurofelicidad solo hubo un paso. Desde entonces, la nombraron coordinadora de Psicosociología de su empresa y, posteriormente, directora de Felicidad, ¡la primera en España! Y, entre tanto, también le dio tiempo a ganar el prestigioso Premio Mundial de Felicidad en el Trabajo, en el año 2023. Ahora, además de hacer felices a los empleados de la empresa, se dedica a la divulgación. ¿Quién no quiere saber cuál es la receta de la felicidad?

Nuestro sabio cerebro

Si le preguntas a Paloma Fuentes qué es la felicidad, ella lo tiene claro: "¡Energía!", afirma. "La felicidad es la energía mental que me lleva a un estado de ánimo en el que soy consciente de encontrarme bien", argumenta.

Además, explica qué es aquello que ocurre en nuestro cerebro cuando nos sentimos felices: "Se produce una química especial que compensa las situaciones en las que podemos desequilibrarnos, ya que nuestro cerebro funciona con electricidad y química". Y, como bien afirma la experta, según combinemos los neurotransmisores, la sensación va a ser de encontrarnos mejor o peor.

"Realmente tenemos en la cabeza una auténtica farmacia. Ahí dentro están todos los antidepresivos y estimulantes que podemos encontrar en una botica", comenta. Sin embargo, también explica que, por mucho que contemos con el material necesario, no sabemos exactamente cómo podemos provocar nosotros mismos esa sensación. "Por eso lo primero es el autoconocimiento", añade.

El papel del estrés

Además de conocernos a nosotros mismos, una de las claves que ofrece esta experta es saber lidiar con el estrés. "Comencé a trabajar en neurofelicidad cuando me di cuenta de que el objetivo al que aspiramos no puede ser no tener estrés, sino ser felices aún con él", explica.

Según Paloma Fuentes, el estrés es otra herramienta biológica con la que contamos los seres humanos. iStock

"El estrés es una herramienta biológica maravillosa", exclama. Pero, a su vez, lamenta que "nadie nos enseñe a sobrellevar esas pequeñas situaciones que nos hieren y a las que no sabemos dar la respuesta adecuada". Por ello, Paloma Fuentes comenzó a trabajar en conseguir ser mentalmente resolutiva.

"A partir de esta premisa, preparé un proyecto de salud: quería otorgar a las personas las herramientas mentales primordiales para afrontar los retos de cada día", explica. Y así fue como se hizo con su galardón internacional: con la firme convicción de que podía aplicar esa teoría al ámbito empresarial.

Porque, como bien dice Paloma Fuentes, "la felicidad no tiene nada que ver con la alegría, sino con conocer nuestra mente y llenarnos de las herramientas necesarias para tener un nivel de energía adecuado en cada momento".