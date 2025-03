Mercedes Ron, de publicar novelas en Wattpad a crear una colección con Springfield: "Es más que 'merchandising'"

Con más de 70.000.000 usuarios y 565.000.000 historias disponibles, Wattpad es la plataforma literaria que ha cambiado el paradigma de la lectura a nivel internacional. De entre tantas personas y páginas escritas, Mercedes Ron (Buenos Aires, 1993) forma parte.

Con apenas 19 años escribió su primera novela, a la que bautizó como Culpa Mía. La acogida de aquella historia entre las usuarias de la reconocida plataforma la impulsó a crear la trilogía Culpables y la escalada de éxito fue tal que ahora sus personajes son parte del séptimo arte, incluso inspiran colecciones de moda.

"Mi sueño era que se hiciera una película, pero jamás imaginé todo lo que está pasando ahora. Me gusta saber que confiando en lo que hice, se puede conseguir todo esto", afirma la autora argentina. Tras aquel primer éxito llegaron muchos más y su influencia trasciende la literatura y el audiovisual: Springfield ha confiado en el imaginario de Culpables para diseñar una colección cápsula, disponible en tiendas y online.

"Sabía que iba a salir una colección muy guay, de hecho, lo es", reconoce con orgullo Mercedes Ron, quien ha seguido de primera mano el proceso de diseño de la misma. "Me encanta el resultado porque no es merchandising, es una ropa que te puedes poner en tu día a día con estilo. Se nota que han entendido la esencia del libro", declara orgullosa.

Culpables es una saga de amor adolescente, cuando Mercedes Ron comenzó a dibujar su universo, casi compartía generación con Noah, Nick y los demás. Aquellas carreras ilegales, las peleas y la montaña rusa de emociones son claves de su triunfo. Ahora, con 31 años, ve la vida desde otro prisma de madurez.

Mercedes Ron, autora de la trilogía 'Culpables', posa con la colección de moda en colaboración con Springfield Rodrigo Mínguez

Tras el primer éxito han venido muchos más. ¿Sientes presión por seguir creando historias que gusten y que triunfen?

La presión está ahí, no te voy a mentir. Ahora estamos en un gran momento con Prime y la colaboración con Springfield, y da un poco de miedo venir con algo nuevo porque las expectativas están muy altas.

Sobre todo yo disfruto mucho escribiendo, porque me encanta contar historias y el mundo audiovisual me hace abrir puertas a otros universos.

Culpables es una saga adolescente, la escribiste con 19 años, ahora te encuentras en otra etapa vital. ¿Cómo afrontas la madurez a la hora de escribir? ¿Sigues conectada con el drama juvenil?

Hay un cambio en la manera en la que veo las cosas, obviamente, tengo 31 años. Pero me sigue gustando mucho la literatura adolescente, creo que se puede leer a cualquier edad. Me gusta escribirla y crear narrativas más adultas también como Marfil o Ébano. Iré alternando, pero nunca lo voy a dejar porque me encanta, escribir sobre el primer amor es muy divertido.

De escribir por libre y publicar en Wattpad a que Springfield quiera hacer una colección inspirada en tu trilogía. ¿Cómo lo estás viviendo?

Caótico. Da un poco de miedo. Cuando conviertes tu hobby en trabajo asusta, tienes fechas y contratos firmados que vuelven todo más serio. Son nueve años y diez libros publicados a mis espaldas, ahora comienzo a estar tranquila, confío en el equipo que me rodea y me permito disfrutarlo más.

Cuéntame más de esa colección inspirada en Culpables. ¿Tienes una prenda favorita?

Todo es increíble. He seguido el proceso de primera mano con Springfield, me han enseñado cada diseño y es ropa que podrían llevar los protagonistas de mi historia, es más que merchandising.

Si tuviera que escoger una prenda creo que la favorita es la chupa de cuero, aunque las sudaderas también me encantan. ¡Me gustan muchas cosas!

Mercedes Ron, autora de la trilogía 'Culpables', en el evento privado de Springfield para presentar su colección Rodrigo Mínguez

Los logros también vienen con un lado B, ¿cómo haces frente a las críticas?

Antes podía pasar horas leyendo comentarios negativos y creo que es un error enorme. Ahora estoy trabajando en ello, si son constructivos y me ayudan a mejorar, les hago caso. Si es una crítica que no va a ninguna parte, paso y me centro en lo bueno, que al final es mucho y sería tonta si me fijara en lo otro.

En estos años, ¿has pensado en algún momento que no merecías lo que te pasaba?, ¿qué tal el síndrome de la impostora?

Todo el tiempo, te lo juro. Hay muchas veces que me paro y digo 'esto que estoy viviendo es muy fuerte'. Hace una semana estaba en Los Ángeles, en la vida me lo habría imaginado, y me siento superimpostora aquí hablando contigo, pero hay que dar la cara por lo que uno hace.

¿Cómo vences el miedo a la página en blanco? ¿Has tenido momentos de bloqueo?

Totalmente. He tenido muchos momentos de bloqueo y se pasa muy mal, sobre todo cuando hay una fecha de entrega y ves que se acerca… Tengo que reconocer que era de las típicas que estudiaba tres días antes del examen, la presión me ayuda. Y si no, me recuerdo que ya tuve un bloqueo antes y lo superé, simplemente hay que relajarse y dejarlo pasar.

Tu narrativa, aun siendo literatura adolescente, entraña momentos íntimos explícitos, ¿tus padres han leído los libros?

¡A mi padre se lo tengo prohibido! Mi madre con el tiempo sí, nunca ha sido mi lectora cero. Fue un trabajo vencer la vergüenza con ella, de hecho lo leyó antes mi abuela (ríe).

Mercedes Ron, la autora argentina que comenzó publicando en Wattpad, convertida en un fenómeno literario Rodrigo Mínguez

Pese a no leerte, ¿qué tal llevan el éxito de su hija?

Cuando los veo hablar de mí, lo hacen con mucho orgullo. Saben lo que me ha costado llegar a donde estoy, no me lo ha regalado nadie. Están muy contentos y son un apoyo, mi padre, por ejemplo, me ayudó con Marfil y Ébano que tiene una trama más compleja sobre la trata de blancas, el narcotráfico…

Casi cumples diez años como autora de ficción, ¿planes para la próxima década?

Me veo con más libros escritos y sobre todo trabajando más en la creación audiovisual, estudié Comunicación Audiovisual y estoy descubriendo ahora que me encanta el proceso de crear una película.