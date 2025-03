Iván Martínez-Cubells, editor del 'bookazine' Classpaper: "El lujo dentro del papel estaba desapareciendo"

El episodio de esta semana cuenta con un invitado de rigor, el consagrado periodista y director de la editorial Ediciones Ingobernables, Iván Martínez-Cubells, una indiscutible voz de la experiencia en el mundo del lujo y el estilo de vida.

Después de haber pasado por cabeceras como XL Semanal, Fuera de Serie, El Mundo o Classpaper, Iván cuenta a Nuria March cómo ha sido este fascinante viaje que se ha regido siempre por la defensa del lujo y el valor del mantenimiento de este contenido dentro de las páginas impresas.

Obra de arte impresa

Nuria March comienza este episodio resaltando el proyecto más destacado de Martínez-Cubells, Classpaper, un bookazine cuatrimestral con acceso limitado a suscripción. Con él, ha conseguido crear un universo único repleto de contenidos exclusivos y de culto, posicionándose como una pieza codiciada para aquellos amantes de la calidad excepcional, el diseño, el lujo, el lifestyle y la cultura en su máxima expresión.

Classpaper se define como un bookazine, un término que, incluso para el invitado, es relativamente nuevo y poco común, a lo que Martínez-Cubells añade: "En los términos en los que realizamos nosotros Classpaper, no existe un bookazine así en España".

Asimismo, la empresaria pregunta cuál fue la inspiración para lanzar al mercado el bookazine, a lo que Iván Martínez-Cubells afirma: "El lujo dentro del papel estaba desapareciendo, pero tiene que viajar en el mejor", haciendo alusión a la migración de este tipo de contenido a las ediciones digitales.

Un verdadero lujo

La empresaria anima al invitado a desgranar la diferencia entre el lujo entre una revista impresa común y una revista impresa de lujo. Con precisión, Iván comenta: "La diferencia está en la calidad del papel, el contenido, un diseño gráfico excepcional y una magnífica impresión, algo que está desapareciendo del mercado, ya que no hay buenos impresores".

Nuria March junto a Iván Martínez-Cubells Esteban Palazuelos

Por ello, una muestra de este compromiso por la prevalencia del formato físico ha sido la creación del bookazine, el cual, como ambos comentan, tiene un carácter coleccionable y con contenidos muy exclusivos.

Además, el editor hace avance en primicia en En Marcha con Nuria March al contar que las próximas portadas de la edición, la cual saldrá al mercado en dos días, será dedicada al Duque de Alba, un reportaje que, como confiesa Martínez-Cubells: "Conseguir la portada con el Duque de Alba nos ha llevado más de un año y medio de gestiones".

Iván Martínez Cubells siempre ha cosechado grandes amistades con personajes destacados dentro del mundo editorial, como cuenta a la empresaria, parte del éxito de llevar a cabo estos contenidos de alta calidad ha sido su conexión con los personajes, a lo que añade: "No es tan fácil conseguir que redima una persona a quien tú quieres publicarle una historia".

Prueba de ello es la historia tras uno de sus contenidos: "La diseñadora de joyas Luz Camino no quería salir en ninguna revista, pero aceptó una entrevista en The New York Times y otra para Classpaper, es muy especial cuando alguien que no quiere salir en ningún medio te abre las puertas", confiesa.

En cuanto al concepto del lujo, el invitado es amante de contestar que el tiempo es lujo y que no solo se relaciona con lo material, sino también con las experiencias. Por ello, Martínez-Cubells afirma: "El lujo para mí es el instante en el que apago el móvil, saco la mosca de mi caña y empiezo a pescar las truchas".

Trayectoria imparable

Iván Martínez-Cubells es un editor de alma viajera, el cual cosecha a sus espaldas grandes historias y vivencias que cuenta a Nuria March en las que intervienen personalidades como Carlos Sainz, el cocinero José Andrés o el chef Joan Roca, del que comenta: "Me hizo mucha gracia que el cocinero número uno del mundo, el chef Joan Roca, se sentara en la fonda de Unidad Editorial, donde comíamos todos los empleados".

En cuanto a su labor editorial actual en Ediciones Ingobernables, sigue cosechando éxitos gracias a trabajar con el mismo cariño, rigor, pasión y la búsqueda de la excelencia, y comenta: "Pegar letras es un oficio de riesgo porque es absolutamente manual", haciendo alusión a la posibilidad de cometer errores estando al mando de las informaciones.

Esta semana, En Marcha con Nuria March abre las puertas de su set de grabación a Iván Martínez-Cubells, un amante de la excelencia que recoge los frutos del esfuerzo, la pasión y el rigor de toda una trayectoria en el mundo editorial con el triunfo de su último proyecto, el bookazine Classpaper.