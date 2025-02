Emma Watson, de 'maga' a doctora: el inesperado salto profesional de la protagonista de 'Harry Potter'

Más de 10 años después del estreno de la última película de la saga Harry Potter, la vida de sus protagonistas sigue generando un gran interés. La británica Emma Watson, de 34 años, es, concretamente, una de las actrices que mayor repercusión ha tenido.

La intérprete de Hermione Granger, alumna de Hogwarts y gran amiga de Harry, ha iniciado una nueva etapa universitaria. Cursa actualmente un doctorado de filosofía en la Universidad de Oxford, según recoge el Oxford Mail.

"Se mezcla con otros estudiantes y se mimetiza con el entorno. Asiste a eventos sociales y a menudo se la ve con sus libros y su novio en cafeterías locales", aseguró una fuente al citado diario.

Esta decisión no resulta sorprendente teniendo en cuenta la actividad de Watson en los últimos años. La actriz nunca renunció a estudiar en paralelo a su actividad profesional. En julio de 2009, declaró que había elegido la Universidad Brown, ubicada en Providence, para empezar literatura inglesa. Su pasión por los libros quedó, asimismo, plasmada en la creación de su club de lectura, Our Shared Shelf, enfocado a lecturas feministas de peso como My life on the road de Gloria Steinem, en 2016.

Una trayectoria ejemplar

Emma Watson integró el casting de la saga adaptada de los libros de J.K. Rowling con tan solo 11 años. Participó en las nueve películas antes de dar el salto a otros géneros con películas como The Perks of Being a Wallflower, The Bling Ring o Colonia, deseosa de demostrar sus dotes de interpretación.

Pero desde el año 2019, con su participación en Mujercitas, la actriz aparcó por completo la interpretación. "Lo que me resultaba realmente difícil era tener que salir a vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control. Estar frente a una película y que todos los periodistas pudieran decir: '¿En qué se corresponde esto con tu punto de vista?'. Era muy difícil tener que ser la cara y la portavoz de cosas en cuyo proceso no participé", confesó en una entrevista con el Finantial Times en 2023.

Emma Watson, el día de su graduación en la Universidad de Brown. Gtres

Desde sus inicios, la implicación de la actriz con la causa feminista es total. Fue nombrada Embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres en junio de 2014. "Queremos tratar de mover a todos los hombres y los jóvenes que podamos para que sean defensores de la igualdad de género. Y no solo queremos hablar de esto, queremos asegurarnos de que sea algo tangible", pronunció entonces en su discurso inaugural.

En 2020, entró en el consejo de sostenibilidad del grupo de lujo Kering. Emma Watson mostró un férreo compromiso con el medioambiente: la actriz colaboró en el año 2010 con Alberta Ferretti para crear una colección basada en tejidos sostenibles.

Desde el año 2023 lleva, junto con su hermano Alex, la firma Renais, dedicada a una ginebra "inspirada en el terruño, las tradiciones y el patrimonio de la finca familiar de Borgoña". Queda por ver el siguiente paso en la ambiciosa y comprometida vida de la futura doctora en filosofía.