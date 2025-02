Elena Foguet, de Value Retail: "Hay que crear ámbitos y foros de mujer, no para competir, sino para ser relevantes"

Miembro del jurado de la lista de Las Top 100, la business director de los destinos de compras Las Rozas Village y La Roca Village, en Madrid y Barcelona, es una gran experta en liderazgo y moda.

Aunque Elena Foguet estudió arquitectura técnica, su vida está relacionada con el mundo textil desde la infancia. Se crio en una familia de representantes de tejidos internacionales y de firmas de confección. Su amor por la moda nace con su pasión por las telas: "La he de tocar y oler. Siempre lo he sentido así, incluso hoy".

Elena poseía de fábrica el instinto del conocimiento y el viaje. "Mi padre, sin haber viajado por todo el mundo, se conocía la historia de todos los países. Porque leía y aprendía. Y a mí me formó en esa constante curiosidad por aprender y conocer".

Escuchando su trayectoria, se puede afirmar que ha estado en el lugar adecuado en el momento adecuado. Trabajó en Levi's, en su departamento comercial, en esa época en que la marca americana de vaqueros era lo más deseado. "Tanto, que se pagaba en el mercado negro por tener un 501. La empresa ya era internacional y multinacional, con lo cual toda mi comunicación y formación era en inglés y todo mi desarrollo profesional era con San Francisco, aunque trabajara en España desde Barcelona".

Eso es una buena escuela.

Te abre tanto la mente… Me formó en una constante curiosidad por aprender y conocer. Me ayudó también en todo lo relativo al entorno empresarial, a la gestión de equipos, de la empresa, en trabajar para conseguir resultados y, sobre todo, en cómo defender tu opinión. Nosotros ya teníamos nuestro libro de misión y hablábamos de los valores de la empresa. Y esto fue muy importante también para mí, influyó en cómo yo quería seguir mi carrera profesional.

Elena Foguet es la 'business director' de los destinos de compras Las Rozas Village y La Roca Village en Madrid y Barcelona. Esteban Palazuelos

Era una empresa con propósito. Y Elena ya sabía lo que significaba trabajar con propósito, aunque eran términos que entonces no se usaban. También supo lo que era luchar para hacerse un sitio como ejecutiva. "De hecho, cuando yo entré, no había mujeres directivas en la compañía". La misma en la que llegó a ser directora comercial, hasta cambiar el mundo vaquero por el deportivo, en Nike.

"En aquel momento estaba realizando su gran expansión, pasando de ser una empresa con un producto muy enfocado al running y al básquet, a abrirse a otras categorías y disciplinas del deporte, pero manteniendo su esencia de marca y empresa deportiva". Y tanto, que terminó llevando durante bastantes años la dirección de toda la división textil.

Cuando le corto en su recorrido laboral para hablar de su incorporación a Value Retail, volvemos a los valores, porque explica que "también Nike los defendía, con lemas como 'Cada cuerpo tiene un atleta'.

"Me quedé embarazada no muy joven y, además, muy consciente de que quería disfrutar también del embarazo. Y justo entonces me propusieron llevar el proyecto de Value Retail en España. Era una empresa mucho más pequeña, enfocada 100% a la gestión de retail. En ese momento era un proyecto con una visión, no era Levi's ni era Nike, pero me convenció. Me contrataron con ocho meses y medio de embarazo".

Habla muy bien de la empresa…

Pero también habla bien de mí, porque fui capaz de hacer un cambio a punto de dar a luz. De hecho, antes de que naciera mi hija, me fui a París, al centro que acababa de abrir, La Vallé. Tuve que firmar no sé cuántos papeles para que me permitieran viajar. Estuve quince días y mi madre se vino conmigo la primera semana.

Pues sí que habla muy bien de ti, de tu valentía, de tu liderazgo, de cómo eres como mujer.

Me podía haber quedado en casa, de baja, a conciliar mi embarazo… De eso han pasado 20 años. Y ha sido un proyecto que no solo me ha llenado profesionalmente, sino que he podido contribuir con muchos de los puntos que a mí me siguen gustando como profesional. Liderar, dirigir, pero sobre todo aportar. Y también hemos sido capaces como empresa de tener una cultura, crearla y construirla. Hemos sido capaces de desarrollar un modelo de negocio que no existía. Y esto es muy bonito. A este modelo de negocio le hemos ido añadiendo capas y capas que lo han sofisticado, mejorado, perfeccionado.

¿Cuál es la última capa de valor que habéis añadido?

La última es el enfoque de hospitalidad al cliente. Cuando decimos hospitalidad no nos referimos a tener un hotel, sino a la manera de acoger con empatía, humildad, generosidad, y siempre teniendo en cuenta que somos una empresa. Y luego, hay una capa que quizá es más afín a mí, que es la de responsabilidad social.

Elena Foguet y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

En Magas decimos que el liderazgo es una actitud. ¿Cuáles son las palabras o las frases con las que definirías el liderazgo? Y tú, que tienes una hija, ¿cómo le transmites el liderazgo?

Pues como la canción Piensa en ti: ¿qué quieres hacer?, ¿para qué?, ¿qué impacto estás generando en los demás? Y piensa que no estás sola, que lo que hacemos impacta en los demás. Y que el talento de uno suma, que dos más dos no son cuatro, sino que son 22. También le transmito que escuche, que razone, que se cuestione, que cuestione las cosas.

Pensamiento crítico…

¡Creo que es tan importante ahora mismo! Hay que dar dos vueltas a las cosas. Y también es fundamental la creatividad, que es uno de mis fuertes en el liderazgo. La creatividad no es un tema exclusivo de los artistas, ni su competencia exclusiva. La creatividad en la empresa es fundamental.

Saca una bola de cristal: ¿Cómo ves el consumo del lujo y hacia dónde va a ir?

La visión que tengo yo del lujo, que es la que hemos aplicado a la empresa, por un lado tiene que ver con el tiempo: cómo quieres pasar tu tiempo, cuál es la calidad de ese tiempo. Y lo que te devuelve el tiempo que has invertido. En Value Retail encuentras firmas de lujo. Y tienes la experiencia de comprar firmas de lujo y solo pagar un precio. Hemos sido capaces de proporcionar un producto de lujo que tiene un trabajo detrás de creatividad, de diseño.

Nosotros entregamos tiempo de calidad arropado con una experiencia única. Porque establecemos una relación personal con nuestros clientes, con los que nos visitan. Por otro lado, el lujo se dirige hacia poder valorar mucho más todo lo que empaqueta la caja y que tenga un valor. Eso significa no perder nunca la atención al detalle. También significa la calidad, la excelencia, querer hacer las cosas bien hechas y cuidarlas, y no solo el primer día, sino todos. Y esto requiere una cultura y que te guste hacerlo y dedicar tiempo, recursos, dinero y personas.

Eso es poner de verdad a la persona en el centro…

Totalmente, sí. Hoy las firmas y las empresas se pelean por tener el dato del cliente y conocerlo mejor. Nosotros tenemos el lujo de poder conocer a las personas mucho más que solo por el dato. ¡Las conocemos personalmente! Y sabemos o podemos saber si les gusta más el arte o la gastronomía, por ejemplo, y empaquetar experiencias para atendertes lo mejor posible.

Tú y yo hemos coincidido en el patronato de la fundación Save The Children. Para ti, como decías antes, es muy importante la responsabilidad social, lo que tiene que ver con educación, especialmente cuando se trata de la educación de las niñas, ¿verdad?

Esa etapa de Save the Children fue muy bonita, porque fue una manera de involucrarme de una forma mucho más comprometida. El programa que tenemos en Value Retail, Do Good, nos ha permitido dar paso más allá, creando un proyecto de responsabilidad social que está enfocado a mejorar la vida de mujeres y niñas, da igual donde sea que hayan nacido y sea cual sea su condición, su estatus, dándoles oportunidad de obtener un futuro mejor.

¿En qué consiste?

El programa se desarrolla con diferentes patas. Una es dar visibilidad a la situación que estas mujeres, niñas y niños viven. Cada uno de los países que componen la empresa puede identificar una causa concreta. Yo identifiqué la del matrimonio infantil como uno de los grandes problemas que no son visibles, y que tú conoces perfectamente, que parece que aquí no existe, pero que se da en todos los países.

Otra de las patas es identificar acciones que puedan mejorar la vida de esas personas a través de instituciones, apoyando a algunas organizaciones, como hemos hecho con UNICEF o con Save the Children, colaboraciones que identifican acciones y actuaciones concretas con algunos colectivos. Y la tercera pata es nuestro propio premio 'Unlock the Future', del que este año celebraremos la tercera edición.

Con el galardón dotamos de 200.000 € a tres o cuatro ganadoras, mujeres que tienen un proyecto emprendedor con impacto social, y cada año se elige una región geográfica. En 2024 fue Latinoamérica y se entregaron los premios en Madrid. Es espectacular su liderazgo. Con 25 años de media y proyectos para mejorar el agua potable en una zona de Colombia o la lectura de niños en Panamá, para reciclar las algas del océano y hacer un producto textil en Brasil. Son mujeres poderosísimas.

Elena Foguet. Esteban Palazuelos

¿Hay alguna historia que te ha impactado por su capacidad para transformar, pero que también te ha transformado a ti?

Si hablamos, por ejemplo, del matrimonio infantil, me ha impactado conocer a la yemení Nada Al-Ahdal, una de nuestras embajadoras y víctima, porque casi fue casada con 11 años. Su vida, su testimonio, su capacidad de lucha, han sido un ejemplo. Pero también el testimonio de Payzee Mahmod, que sí fue víctima total de matrimonio infantil, porque la obligaron a casarse siendo una niña ¡viviendo en Londres!

Ese trabajo vuestro también forma parte de la sostenibilidad.

Totalmente. Porque como empresa, hemos de dar y comprometernos con la sociedad y no solo a nivel personal, porque como compañía tienes la capacidad de contribuir y mejorar, de impactar a mayor escala. No solo hemos de retribuir o de dar beneficios. También tenemos que comprometernos.

Antes has hablado un poco de pasada del turismo de compras. Dependéis mucho de él, ¿verdad?

Sí, porque también ha sido el modelo de negocio que hemos querido. Buscamos a las personas que viajan a nuestros destinos y les ofrecemos un valor adicional de poder disfrutar de esta experiencia que mencionaba antes. Cuando tú vas de viaje y eres un turista, aprecias tu tiempo y quieres disfrutarlo, deseas volver a casa con recuerdos. Nos dirigirnos a un perfil de viajero internacional de calidad.

Hablando de turismo, has recibido un premio…

Sí, me lo ha entregado en el marco del último FITUR la organización Women Leading Tourism. El objetivo de esta asociación es dar visibilidad a las mujeres que lideran y tienen responsabilidades de liderazgo en el sector de turismo, que ha sido durante muchos años dominado por los hombres. Hay muchas trabajando que a lo mejor no tienen estas posiciones de liderazgo, pero que son capaces de alcanzarlas, y esta institución se dedica a fomentar y a dar visibilidad a las que pueden liderar y lideran en una industria que significa el 14% del PIB de España.

Las mujeres líderes tenéis la obligación de ayudar a visibilizar a otras mujeres.

Totalmente de acuerdo. Hay que crear esos ámbitos y foros de mujer. No para competir, sino para ser relevantes.

Elena Foguet y Charo Izquierdo, durante la entrevista. Esteban Palazuelos

¿Cómo conseguimos el equilibrio sostenible diciendo a los consumidores que compren de manera consciente y al mismo tiempo trabajando para seguir manteniendo este negocio?

Es muy complejo, porque empieza en el ciclo de producción. Y tienes que preguntarte cuánto quieres crecer, cuánto vas a producir, dónde lo vas a distribuir, cómo quieres la calidad de este crecimiento...

Lo que sí creo es que los canales nuevos de distribución han venido para quedarse. Hablo de la segunda mano. Hablo de la compra online, del e-commerce en general. Y todos van a convivir con la compra física. ¿Cuál es más sostenible? Como consumidor, se trata de ser más reflexivo, pasar la curva del primer impulso.

Hablabas al principio de que tienes que tocar y oler la ropa. ¿A qué tienen que oler las prendas que le gustan a Elena Foguet?

A calidad. Tienen que ir bien con mi piel. Y esto hace que tenga piezas desde hace muchos años. Porque te hacen sentir bien, las haces tuyas, y cada vez que te las pones te hacen sentir agradable.