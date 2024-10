Tendam apuesta por el talento femenino: estas son las medidas del grupo a favor de la igualdad

La compañía textil de alcance internacional ha implementado numerosas medidas, a nivel interno y externo, que confirman su labor social. Uno de sus pilares es su compromiso con la igualdad y la visibilización del talento femenino. De sus más de 10.000 personas, un 86 % son mujeres.

"Promovemos la igualdad de oportunidades de las personas que quieren integrarse y crecer en la compañía, independientemente de su identidad de género, edad, cultura, religión o valores. Creemos que la diversidad, manifestada en todas sus formas, fomenta la creatividad y acelera la innovación", recuerda, en este sentido, el grupo.

Igualdad en puestos de dirección

El consejo de administración de Tendam se compone de un 50 % de mujeres y un 62 % se encuentra en posiciones de dirección. Integra el comité de dirección un total de 11 miembros, 3 de los cuales son mujeres, lo que equivale a un 27,3% de representación femenina. Estos datos confirman que se han alcanzado, de forma adelantada, los objetivos del 50% en el consejo de administración y del 60% en puestos de dirección en el 2025. Magas ha tenido la oportunidad de conversar con algunas de las directivas.

Mar Oña

Mar Oña, secretaria general del consejo de administración de la compañía, es un ejemplo de éxito. Afirma: "El valor de asumir responsabilidades te lo dan los buenos jefes. He tenido mucha suerte. Me han dado responsabilidades y me han permitido equivocarme. Eso hace que tengas más iniciativa y arrojo. Es bueno para niñas y jóvenes que haya más referentes y perfiles diversos".

Tendam cuenta, además, con un programa específico para promover la representación de la mujer en puestos de dirección, conocido como Tendam Women Sponsoring, que está consiguiendo excelentes resultados. A través de este programa, el grupo se compromete a fomentar y promocionar su contratación en los puestos de dirección.

En 2023, las mujeres representaron un 77,90% de las 86 promociones en oficinas y un 86,49% de las 111 promociones en tienda. El éxito y ascenso es, definitivamente, femenino.

Laura Redondo

Laura Redondo (Madrid, 1978), directora de compras del grupo, remarca la importancia de contar con estas medidas: "He tenido muchísima suerte a lo largo de mi carrera profesional. He tenido compañeros y mentores, que me han ayudado mucho y han sido tremendamente generosos. Los planes de igualdad, las medidas de flexibilidad laboral y los sistemas de ascenso por meritocracia ayudan, sin duda, a eliminar barreras y promover el talento con independencia del género".

El Plan de Igualdad

Una de las medidas de mayor impacto de Tendam es su Plan de Igualdad, aprobado en 2021 y firmado por la Comisión Negociadora formada por la representación legal de los trabajadores (RLT).

El Plan de Igualdad de Tendam presenta un conjunto de medidas para fomentar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación por razón de sexo. Ha fijado objetivos concretos, estableciendo la estrategia y las actuaciones que se adoptarán, así como los sistemas de seguimiento que permitirán evaluar su consecución.

Programas de apoyo

Otra de las iniciativas que fomenta el crecimiento de las directivas y mandos intermedios es Empowering Women’s Talent, impulsada por Equipos y Talento. Se trata de un programa de desarrollo de talento femenino, la igualdad, y la diversidad que ofrece talleres y encuentros de capacitación y desarrollo de habilidades para mujeres, mentoring y creación de redes profesionales. Por ello, Tendam recibió el sello Empowering Women’s Talent en el Talent Day 2023, reconociendo su labor por la igualdad en el entorno laboral.

A este programa, se suma la iniciativa Business Women Empowerment impulsada por Cinnamon News para contribuir al empoderamiento de la mujer en el mundo económico y empresarial.

En la tercera edición del Women’s Talent Day, Tendam ha sido galardonada con los sellos Diversity Leading Company, como empresa líder en diversidad e inclusión, y Empowering Women’s Talent, por su compromiso con el talento femenino.

María Sañudo

María Sañudo (La Coruña, 1975), directora de marketing y comunicación de seis de las marcas del grupo Tendam (Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, OOTO y TFP) se explica sobre su propia experiencia.

El secreto del éxito para María Sañudo es trabajo, trabajo y trabajo. Suerte y vocación. No sabe si es bueno o malo, pero no existe una barrera entre su trabajo y su vida: "Aquí te nutres mucho de lo de fuera y viceversa. Estoy al 100% en ambos. También me considero muy disfrutona".

Y su propósito, entre otros, es poner en valor a la mujer. Por ejemplo, en Hoss, explica: "Seguimos apostando por esa unión de mujeres fuertes, con carácter, que no tienen por qué seguir las tendencias, a quienes les importa el valor artesanal de ciertas prendas y la prenda única que dura toda la vida".

Otras iniciativas

Además de apoyar el talento femenino a todos sus niveles de funcionamiento, Tendam se compromete a garantizar la igualdad. El grupo cuenta, en efecto, con un código de conducta interno para empleados y código de conducta externo para proveedores. También ha implementado uno para la prevención del acoso sexual que recopila las recomendaciones básicas.

Existe, asimismo, la figura del agente de igualdad, responsable de los planes, programas, proyectos y campañas de acción positiva referidos a la igualdad de oportunidades y género en diferentes áreas de la compañía.

De aquí a 2030, desea lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Iniciativas externas

A estas medidas internas por la igualdad se suman numerosas campañas externas, destinadas a apoyar a las mujeres. Tendam participa en el movimiento #Simeimporta. El proyecto celebra diez años de vida de la mano de la Fundación Dexeus y de Women’secret, contribuyendo a normalizar el día a día de las personas que han pasado por un cáncer de mama.

También es autora de la beca 'Real Changers'. Por tercer año consecutivo y con motivo del Día Internacional de la Mujer, Women’secret ha impulsado esta iniciativa a través de la que ofrece tres becas de hasta 8.000 € a través de un concurso para que tres puedan hacer realidad su sueño académico.

Otro de sus proyectos solidarios recientes es ByBy. Pedro del Hierro unió a ocho mujeres inspiradoras y referentes en sus campos de trabajo para co-diseñar –de la mano de Nacho Aguayo, director creativo de Pedro del Hierro mujer– la colección de capas ByBy cuyos beneficios se han destinado a apoyar uno de los ocho proyectos de microemprendimiento femenino e impacto social presentados por estas expertas inspiradoras.

Tendam sigue firmemente comprometido con el talento femenino y la igualdad, tanto a nivel interno como externo, recordando que la moda también es un vector de cambios.