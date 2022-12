2 de 10

Hace 28 años yo era una reportera desconocida, entré a sus oficinas de la revista Ms. Magazine en Nueva York con la intención de entrevistar a su fundadora y editora, uno de mis referentes vitales del periodismo feminista.

Me recibió en su despacho y en lugar de permitirme entrevistarla ella me entrevistó sobre el feminismo mexicano, más tarde me ofreció que escribiera algunas piezas para su revista y me vinculó con redes de activistas de Nueva York.

De ella aprendí que el liderazgo es siempre horizontal, que el poder de todas es infranqueable y que, de ser necesario, hay que infiltrarse para investigar a los explotadores de mujeres y que una mujer nunca debe pedir perdón por ser protagonista del cambio social.