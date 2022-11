Silvia Marsó canta blues: “Ha sido algo mágico, como si García Lorca me hubiera enviado unas alas”

En los 80, ya se metía en las casas de los españoles, asomándose a la pequeña pantalla en el programa de Chicho Ibáñez Serrador, Un, dos, tres..., el televisivo y popular programa en el que se buscaban chicas que supieran cantar y bailar. Hoy, Silvia Marsó se ha convertido en una grande de las tablas, y en toda una emprendedora, estrenando en Madrid un espectáculo propio, Blues & Roots, donde es directora de escena, dramaturga y compositora musical, junto a Del Toro Blues Band.

“Para este espectáculo he compuesto dos blues con letra de Federico García Lorca, concretamente el poema ‘El rey de Harlem’, pero somos muchos compositores con temas conocidos y otros propios. Mi colega Danny también ha compuesto un par de ellos”, asegura.

Y continúa: “Para mí, este debut supone un reto. Me gusta hacer siempre cosas difíciles. Nunca había afrontado un concierto en directo y además, teatralizado. Tampoco había hecho hasta ahora dirección de escena y dirección de dramaturgia. Para mi todo eso es nuevo”.

Es la tercera vez en tu carrera que te acercas al mundo lorquiano, concretamente a ‘Poeta en Nueva York’ adaptando el blues a un fragmento de la obra, ¿qué tiene de especial Lorca para ti?, y ¿cómo se te ocurrió?

Es uno de los autores que mejor conoce al ser humano. Su poesía y sus dramaturgias son absolutamente conmovedoras. Llega al fondo del alma y de la sociedad. Tiene una profundidad abismal. Y a mí siempre me ha emocionado interpretar a sus personajes.

El espectáculo es un recorrido del blues por su historia pero con dramaturgia, desde sus inicios en el Misisipi. Todo está basado en hechos reales y además, una cosa muy curiosa, que es que Lorca estuvo en Nueva York, en la época del Harlem Renaissance, que fue el momento más importante de la cultura negra en EEUU. Ese movimiento cultural que quiso cambiar muchas cosas, y se lograron derechos para la población afroamericana.

Lorca bebió de esto y pensé que yo, que he escarbado en las profundidades de Lorca toda mi vida, me apetecía recitar este poema. Lo he adaptado porque es muy largo y ocuparía media obra y he descubierto con sorpresa, que hay fragmentos de esta obra que seguro que los pensó para blues porque tienen los doce compases del blues.

Surgió en los ensayos que yo los cantara, y de alguna manera empecé a ponerle música y le pedí a la banda que me acompañara con música y ha surgido un blues con ese acorde más antiguo del Misisipi y otro más de Chicago con los 12 compases. Es muy sorprendente escuchar a Lorca a ritmo de blues. Pero ha surgido desde la admiración, no desde una propuesta, sino como algo mágico, como si él me hubiera enviado desde donde esté unas alas….

La actriz estrena 'Blues & Roots'.

¿Qué viste en Del Toro Blues Band, qué tiene de especial para contar con todo tu apoyo y arriesgarte tanto con el espectáculo?

Es un grupo que me gusta mucho y tenemos amigos comunes. Les admiro profundamente. Siempre nos hemos ido a ver y surgió que hiciéramos algo juntos. Todo comenzó cuando en el programa “Tu cara me suena” imité a Luz Casal cantando un rock de su primera época. Danny me escuchó y me dijo: ¡Chica si tienes voz de negra! Y yo no lo sabía. Y me dijo: ¡tenemos que hacer algo, no podemos desaprovecharlo…!

¿Tú has estudiado canto?

Sí, tengo muchos años de bel canto en la escuela y preparación vocal. El riesgo es hacer una cosa que guste a la gente. Yo quería utilizar mi experiencia como actriz para hacer algo diferente...

¿Hasta cuándo estaréis en Madrid?, ¿habrá gira por el resto de España?

Hemos hecho este despliegue de cinco semanas en el Teatro Infanta Isabel a la espera de que los programadores de toda España vengan a vernos y nos contraten para hacer gira… Es un producto diferente, no es una cosa fácil, es teatro, es poesía de Lorca, es historia, es música negra, es blues… Tiene muchos componentes para que sea un espectáculo muy atractivo, pero es novedoso.

Has sido y eres muchas cosas: actriz, productora, presentadora, creadora de contenidos… ¿Cómo te defines?

Yo siempre he sido actriz porque siendo actriz puedo abarcar las demás cosas, y es la base de mi preparación, la interpretación, y es que eso te puede conducir a hacer todas las variantes del mundo del espectáculo.

Tienes fama de ser una mujer muy libre y coherente con tus principios, y que sólo aceptas los temas que te llenan de algún modo como actriz, ¿te has arrepentido alguna vez de esta forma de proceder en tu vida?

No me he arrepentido nunca porque la vida es larga. No hay que tener prisa para alcanzar metas, ni tampoco el mundo de la interpretación es una carrera olímpica, sino que es algo que se va cociendo con la experiencia y mejorando día a día.

Por lo tanto, he rechazado cosas que no me iban a beneficiar profesionalmente y nunca me he arrepentido de ello.

Hiciste mucha televisión, también películas, pero ha sido el teatro por lo que más has apostado, ¿qué tiene el escenario para ti que no tengan los otros medios?

He apostado por el teatro porque los grandes personajes que he hecho en mi carrera han sido sobre el escenario. Grandes personajes que cualquiera que empiece en la profesión desea hacer como Yerma, doña Rosita, Amanda de Tennessee Williams, Nora de Casa de muñecas, la gran sultana de Cervantes... Son personajes que me han ayudado a crecer como actriz y que me han hecho disfrutar muchísimo de mi carrera.

También influyen el directo, el riesgo, que es más difícil porque es en vivo y en directo, y esto supone un atractivo. No me gustan las cosas fáciles, me gustan los retos.

Ahora te podemos definir como mujer emprendedora, porque produces y financias en los últimos años tus espectáculos, como el de ‘24 horas en la vida de una mujer’ que se quedó sin representar en Nueva York, ¿es algo que aún tienes pendiente?

Es el espectáculo más arriesgado que he producido en mi vida, está basado en una novela de Stefan Zweig, era una adaptación de unos dramaturgos franceses, la música era de un ruso, el autor es austriaco y el director era español. Un espectáculo ambicioso y difícil y al final han sido cuatro años de gira por toda España maravillosos.

Queríamos finalizar en Nueva York, pero primero tuvimos un problema burocrático con los visados, por parte del teatro de Nueva York y no pudimos ir, y cuando ya estábamos cerrando para organizar la despedida de la obra allí, estalló la pandemia, así que nos quedamos sin ir. Mis compañeros ya están contratados y yo tengo otros proyectos, ya es muy complicado retomarlo.

¿Qué obra estás preparando actualmente?

Estoy preparando una obra que se estrenará en Las Naves de El Español en El Matadero que se llama ‘La Florida’ de Víctor Sánchez Rodríguez. Acompañada por Vito Sanz, Lorena López, Francisco Reyes y Amparo Fernández que estrenaremos el 8 de diciembre. Es una comedia negra con mucha enjundia, con muchas lecturas y ahí, también tengo que cantar.

Mantienes siempre un espíritu positivo, siempre sonriente, con muy buen rollo, ¿ese es el secreto de la eterna juventud?

No lo sé, yo creo que más bien el secreto es no fumar y no beber en mi caso, que es lo que me ha mantenido bien… El buen rollo me nace solo y soy sana en la vida cotidiana.

¿Cómo te cuidas para mantenerte siempre joven?

Llevo un mes sin poder hacer ejercicio, con todos los ensayos, pero normalmente si hago. Realizo ejercicios de fuerza que es importante para las mujeres a partir de cierta edad y pilates. Cuando estoy tranquila como muchas ensaladas y verduras, así como proteína y frutas. Y un poco de chocolate negro, sin azúcar.

¿Te preocupa el cambio climático y lo que estamos haciendo con el planeta? ¿Cuál sería tu receta para mejorarlo?

Me preocupa el tema desde pequeña. Soy de Greenpeace desde que entró la organización en España y no lo he dejado nunca. Además, estoy en varias ONG, Y más que me gustaría hacer.

Yo creo que lo que todos podemos hacer es reciclar, cerrar los grifos, no tirar el aceite por el desagüe, tirar las pilas al contenedor, comprar si se puede alimentos de cercanía, no consumir animales maltratados e intentar tirar cada vez más por lo vegano.

Comenzaste en el mundo de la interpretación desde muy jovencita, ya con 14 años estabas matriculada en la Escuela de Pantomima del Instituto del Teatro de Barcelona, ¿qué te llevó a matricularte?

Yo quería ser actriz, y como no tenía 18 años aún, pues me tuve que apuntar a Pantomina hasta que fui mayor de edad, donde ya entré en interpretación. Me gustaban todas las actrices de entonces como Bette Davis, Katherine Herpburn, Audrey Hepburn, e incluso Shirley Temple...

Hiciste muchas cosas antes, pero ¿fue Chicho Ibáñez Serrador quien te dio la oportunidad para pasar a la pequeña pantalla?, ¿te abrió puertas o no?

Sí, obviamente me dió el respaldo del público, aunque es cierto que me abrió unas puertas y me cerró otras. Eso pasa siempre. Se abrió la popularidad, los hogares de los españoles y con ello, más ofertas de trabajo. Pero luego, las ofertas de trabajo que me interesarían con directores que hacen un cine más de autor, o incluso directores de teatro que hacen más cultura, me costó más que me llamaran, y luché rechazando ofertas para presentar y seguir siendo mediática con el objetivo de hacer un tipo de teatro que me gustaba.

¿A quiénes te faltaría por interpretar?

No he podido hacer aún ni Shakespeare ni Chéjov y me haría mucha ilusión hacerlos.

¿Qué les dirías a las jóvenes que hoy quieren ser actrices, ¿cuál sería tu consejo para ellas?

Que tengan paciencia, que no busquen la popularidad ni la fama, que la profesión, requiere de una entrega emocional muy férrea, que no se puede uno hundir cuando haces un casting y no te cogen, y que hay que seguir el camino con ilusión.

Sigue los temas que te interesan