Silvia Jiménez, la gurú de la belleza dental que desvela cómo conseguir una sonrisa perfecta

Queda claro que la profesión de su padre influyó no solo a Silvia Jiménez (Madrid, 1979), sino a sus tres hermanos: curiosamente, cada uno de ellos con una especialidad diferente, compartiendo pasión en un centro familiar en el que su madre dirige la parte administrativa.

A su alrededor, pululan cada mañana cerca de cien personas, “entre directores médicos y doctores externos que forman parte del equipo médico, higienistas, técnicos de laboratorio digital, fotógrafos para documentar los casos y personal de recepción y mantenimiento”, explica la especialista en belleza dental.

Su hermano mayor, Jaime, “es el director médico de la clínica, él estudió implantología”; David es el experto en prótesis y su hermana María José en periodoncia.

Silvia Jiménez estudió Odontología, -“quizá simplemente porque me gustaban los niños y la estética, y mucho menos lo quirúrgico”- la especialidad que la ha hecho conocida en nuestro país, en la Universidad Europea de Madrid (1998-2003) y después se especializó con formación posgrado en la neoyorkina N.Y.U. (2003-2005) y la Fundación Jiménez Díaz (2005-2007).

“¿Cuántas personas he tratado? No lo sabría contar, miles y miles [sonríe]. De hecho, una compañía me acaba de dar un reconocimiento por tratar a tantísimas personas”. Esta especialista en ortodoncia invisible tiene por ejemplo la máxima categoría reconocida por la compañía como y ha sido calificada como Invisaling Diamond Apex 2022, siendo “Ápex el 1% de los doctores a nivel Europa que más experiencia y casos han hecho con esta técnica de ortodoncia”.

¿Qué mujeres la inspiran en el sector biosanitario?

Sin duda, pienso en Kathrin Jansen: líder en vacunas. Gracias a ella y a todo su equipo de investigación, somos capaces de estar otra vez trabajando de forma segura y de vuelta a la normalidad…. ¡Es toda una superheroína!

Kathrin Jansen sabía que tenía que llevar a cabo, más rápido que nunca, corriendo un gran riesgo, una tecnología aún no consolidada, las vacunas basadas en ARN mensajero: como jefa de investigación y desarrollo de vacunas de la firma farmacéutica estadounidense Pfizer, demostró en solo 210 días que la vacuna de la compañía era segura y eficaz en seres humanos. Fue la primera vacuna aprobada para su uso en humanos.

¿Cuál es el estado del arte en su campo?

En realidad, la odontología actual se caracteriza por ser realmente digital. Eso supone que la mayoría los trabajos dentales pasan por procesos informáticos y computerizados que hacen que los tratamientos sean de mayor calidad.

Novedades que podría destacar son: la implantología digital en un solo día, los alineadores digitales con planificación en software 3D, la regeneración de pérdida de encía sin necesidad de eliminar tejidos de otras zonas, los tratamientos de carillas estéticas computarizadas (para reducir la necesidad de eliminar tejido dentario al máximo) y los tratamientos de remineralización del esmalte con Hidroxiapatita, para que el paciente pueda blanquearse los dientes y conseguir el máximo color sin dolor.

¿A qué edad es mejor hacer los cambios en la dentadura?

A cualquier edad es posible, si bien es cierto, que una ortodoncia realizada a edad temprana, tanto en la infancia como en la adolescencia, siempre que sea necesario, es lo ideal, ya que nos enfrentamos a un hueso que es más blando y que aún no ha llegado a osificarse de todo. La eficacia será igual de buena, pero a edad adulta, nos podemos encontrar con más limitaciones.

Pero… ¿Hay una edad límite?

En absoluto, nosotros hacemos tratamientos de ortodoncia a todas las edades, siempre y cuando las condiciones de salud de hueso y periodontales [se refiere al estado de las encías, como ella misma explica], sean las adecuadas. Es cierto que, a la hora de planificar los tratamientos, tenemos que tener un especial cuidado con pacientes adultos, en ciertos movimientos que sabemos que pueden ser muy perjudiciales, sobre todo en pacientes que han perdido hueso de forma natural o por problemas de encías como consecuencia de la edad.

¿Ha cambiado nuestra percepción social de la estética dental y la odontología?

La percepción de la sociedad española hacia la odontología ha sido muy variable en los últimos años. Por un lado, al entrar las franquicias se perdió el aspecto médico hacia los odontólogos por parte de la sociedad, pero con el tiempo la sociedad se ha dado cuenta de la importancia de una buena prevención, de la formación por parte del clínico, de la atención personalizada, del trabajo minucioso para que dure a lo largo del tiempo...

¿Cómo ha afectado la pandemia a su actividad?

La presencia de la pandemia fue una incertidumbre enorme para todos y no teníamos muy claro cómo iban a reaccionar nuestros pacientes. Pero el uso constante de la mascarilla hizo también que la demanda de los tratamientos odontológicos aumentase de forma considerable. En nuestro caso, al tener el certificado anual de control de máxima calidad ISO 9001 [muy pocas clínicas dentales en España la poseen], eso nos dio la confianza de esterilización a muchos pacientes que no nos conocían previamente.

¿Qué opina del clima social impulsado por las redes sociales y de la presión estética?

Pues que es cierto que las redes sociales nos llevan a un mundo irreal, donde muchas veces se dan consejos odontológicos que son incluso falsos o inadecuados. ¡Ojo! Es muy común que nos encontremos con pacientes que quieren una “estética exprés”. Tratamientos muy rápidos, con dientes blancos y todo muy alineados.

El problema es que este tipo de tratamientos, en muchas ocasiones conlleva ser muy invasivos, poco conservadores, y con resultados funcionalmente inadecuados. Por ello desaconsejamos un tratamiento estético que conlleve un resultado funcionalmente incorrecto.

¿Entonces se requiere siempre un esfuerzo?

En muchas ocasiones, para que las bocas queden espectaculares, hay que combinar la estética dental con otras técnicas como ortodoncias transparentes, regeneración de encías y/o blanqueamientos dentales. Siendo tratamientos que mejoran muchísimo la estética, y rejuvenecen por supuesto la cara. Y es necesario cierto tiempo.

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

Lo más gratificante que tiene mi profesión es trabajar en equipo. Y tener pacientes que muchas veces acaban siendo amigos. Cumplir objetivos científicos junto con metas profesionales y personales. Estar en constante contacto con los pacientes me hace trabajar en un ambiente divertido y muy profesional a la vez. Además como esposa y madre de cuatro hijos, ser dueña de mi tiempo es todo un privilegio que me permite disfrutar de la gente que quiero en los momentos mas especiales.

¿Algún momento difícil en su ejercicio?

A veces en medicina, nos encontramos con pequeños baches biológicos y médicos que nos obligan a tener que solventar sobre la marcha aspectos inesperados. Como persona extremadamente autoexigente, me involucro en todo momento para obtener un resultado odontológico excelente y a veces me cuesta entender que la medicina no son matemáticas.

Cuando es más difícil, agradezco el hecho de estar tan bien formada y todos mis años de experiencia que me ayudan a solventar cualquier inconveniente con cabeza y sentido común, aplicando todos los conocimientos científicos y biológicos del momento.

Y, ¿cómo ve el futuro de su sector?

A mí me encanta mi profesión. El futuro de mi sector lo veo con dos tipos de clínicas completamente diferenciadas. Por un lado clínicas franquiciadas, mayoritariamente gestionadas por fondos o compañías empresariales grandes donde el volumen es su máxima y por otro lado con clínicas de referencia y un trato muy personalizado integral en el mismo centro, con profesionales de gran formación, actualizados en las últimas tecnologías y donde la prioridad es el resultado estético y funcional para la durabilidad de los tratamientos.

