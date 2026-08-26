Así era Charlotte Cooper, la primera tenista campeona olímpica y que arrasó en los dobles mixtos en 1900

En la Inglaterra de finales del siglo XIX, el deporte femenino era poco más que un adorno social. Las mujeres de la alta burguesía victoriana practicaban actividades físicas concebidas como pasatiempos elegantes, cuidadosamente limitados para no alterar la rigidez del corsé ni poner en cuestión las normas del decoro.

Pero en las pistas de hierba del All England Lawn Tennis and Croquet Club, una joven decidió jugar con otras reglas. Charlotte Reinagle Cooper, conocida como Chattie, convirtió el tenis en un territorio de ambición, estrategia y velocidad.

Su figura adquiere una inesperada actualidad cuando el US Open recupera el dobles mixtos como escaparate de grandes nombres. Sin embargo, la primera vez que este formato de la disciplina se celebró a nivel oficial en un torneo de Grand Slam fue en 1892, durante este mismo evento.

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Sobre ruedas

Pero volviendo a la historia de Charlotte, nació en Ealing, Middlesex, el 22 de septiembre de 1870. Era la menor de los hijos de Henry Cooper, oficial de la Marina Real, y Teresa Miller. En su familia se fomentaba el ejercicio al aire libre y fue en el Ealing Lawn Tennis Club donde descubrió una pasión que terminaría desbordando las convenciones de su tiempo.

Su independencia ya resultaba poco habitual. Mientras muchas mujeres de su clase se desplazaban acompañadas o en carruaje, Charlotte acudía en bicicleta a los entrenamientos y torneos, con las raquetas sujetas al manillar.

El tenis todavía era un deporte joven y las jugadoras competían enfundadas en pesadas faldas hasta los tobillos, enaguas almidonadas, blusas cerradas y corsés. En semejante vestuario, ella desarrolló una movilidad extraordinaria. Pero lo verdaderamente revolucionario no estaba en su condición física, sino en la manera de entender el juego.

Charlotte Cooper fue pionera en el deporte blanco. D.R.

Cambió las reglas

El tenis femenino de aquellos primeros años premiaba la paciencia. Desde el fondo de la pista, las jugadoras intercambiaban golpes altos y seguros, esperando el error de la contraria. Cooper introdujo otra idea: atacar.

Subía a la red siempre que encontraba la ocasión y utilizaba la volea para cerrar los puntos con una agresividad poco habitual entre sus contemporáneas. También empleaba el servicio por encima de la cabeza, buscando potencia y efecto en un momento en que predominaban formas de saque mucho más conservadoras.

Su juego exigía desplazarse constantemente y leer la pista con rapidez. En lugar de adaptarse a las limitaciones físicas de la indumentaria victoriana, la deportista parecía empeñada en ignorarlas. Su tenis tenía algo de insolente: velocidad, iniciativa y una confianza que no encajaba demasiado bien con la idea de feminidad que imperaba fuera de las pistas.

El silencio como ventaja

A los 26 años, cuando se encontraba en plena madurez deportiva, una enfermedad le provocó una sordera total. Para cualquier tenista, perder la capacidad de escuchar el impacto de la pelota suponía una dificultad añadida: el sonido ofrece información instantánea sobre la velocidad y la intensidad del golpe.

Cooper, sin embargo, aprendió a jugar sin él.

Agudizó todavía más su atención visual y convirtió los movimientos de sus rivales en una fuente de información. La posición de los pies, la rotación de los hombros, el gesto previo al impacto o el ángulo de la raqueta podían anticipar hacia dónde viajaría la pelota.

Aquella concentración extrema terminó formando parte de su identidad deportiva. Mientras el público veía a una campeona que parecía moverse con absoluta seguridad, la británica había aprendido a leer el partido de una manera distinta: sin escuchar la pista, pero observándolo todo.

Campeona olímpica

Los Juegos Olímpicos de París en 1900 supusieron un punto de inflexión para el deporte femenino. Por primera vez, las mujeres pudieron competir en el programa olímpico, aunque su participación quedó restringida a unas pocas disciplinas, entre ellas el tenis y el golf.

El 11 de julio, en las pistas de la Île de Puteaux, Cooper derrotó a la francesa Hélène Prévost por 6-1 y 6-4. Se convirtió así en la primera mujer campeona olímpica en una competición individual.

Horas después añadió otro triunfo a su palmarés al imponerse en el dobles mixtos -que hicieron su debut en Juegos Olímpicos- junto a Reginald Doherty. En aquella época todavía no tenían el sistema de medallas que hoy asociamos al olimpismo: los premios podían consistir en copas, trofeos u otros galardones. Pero la trascendencia de aquella victoria acabaría siendo enorme.

La tenista había entrado en la historia olímpica antes incluso de que existiera la idea moderna de la campeona olímpica.

La tenista británica en acción. D.R.

Wimbledon, su territorio

Si París la convirtió en pionera olímpica, Wimbledon fue el escenario de su dominio. Este torneo incorporaría los dobles mixtos a su programación más adelante, en 1913.

Mientras ese momento llegaba, la británica disputó 11 finales individuales en el All England Club y ganó cinco títulos. Tras casarse en 1901 con Alfred Sterry —que posteriormente presidiría la Lawn Tennis Association— comenzó a competir como Charlotte Cooper Sterry. Ni el matrimonio ni la maternidad pusieron fin a su carrera.

Tuvo dos hijos, Rex y Gwen, y regresó a las pistas después de ambos nacimientos. En 1908 conquistó su quinto Wimbledon con 37 años y 282 días, una edad excepcional para la época y una demostración de longevidad deportiva que tardaría décadas en encontrar comparación.

Fue una campeona de resistencia: volvió una y otra vez, se adaptó a los cambios de su vida y siguió compitiendo cuando muchas de sus contemporáneas ya habían abandonado las pistas.

Pionera sin permiso

La tenista continuó jugando al tenis durante décadas y su pasión pasó a la siguiente generación. Su hija, Gwen Sterry, llegó a competir por Gran Bretaña en la Wightman Cup y disputó Wimbledon, prolongando una saga familiar ligada al deporte.

Charlotte Cooper murió en Falkirk, Escocia, el 10 de octubre de 1966, a los 96 años. En 2013 fue incorporada al International Tennis Hall of Fame, décadas después de haber cambiado para siempre la percepción del deporte blanco para las mujeres.

Su legado, sin embargo, va mucho más allá de sus trofeos. En una sociedad que esperaba de las mujeres contención, delicadeza y discreción, ella eligió otra forma de estar en el mundo: atacar la red, competir hasta el último punto y reclamar para sí misma un espacio que nadie le había reservado.

Con una raqueta de madera, una bicicleta y una voluntad poco victoriana, Chattie ayudó a transformar el tenis femenino de pasatiempo elegante en deporte de alta competición. No pidió permiso para entrar en la historia. Simplemente salió a la pista y empezó a ganarla.