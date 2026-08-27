El arte de crecer: esta es la colección FW26 de Springfield Kids que viste la vuelta al cole con mucho estilo

Hay un momento, justo entre los últimos baños de la tarde y el primer día de clase, en el que todo empieza a cambiar. La vuelta al cole ya no es solo cuestión de mochilas y horarios: es el momento en el que muchos preteens miran al armario y deciden quiénes quieren ser.

Springfield Kids lo sabe y, con su colección FW26, convierte ese rito de paso en una declaración no sólo de estilo, sino personalidad. Septiembre huele a estreno.

A libretas en blanco, a reencuentros en la puerta del instituto y a esa mezcla de nervios e ilusión que solo se siente cuando algo empieza. Pero este año, la vuelta al cole trae algo más: una generación preteen que ya no quiere vestir como un niño, pero tampoco como un adulto en miniatura.

Quiere encontrar su propio código. Y Springfield Kids, con su nueva colección FW26, le da justo eso: las herramientas para construir su lenguaje estilístico sin imposiciones y con conciencia.

Springfield FW26 `Back to School´ Cedida

La firma ha entendido algo fundamental: la preadolescencia es esa etapa de transición, donde la moda no tiene que sentirse como una imposición. Ahora, con la nueva generación, la moda empieza a ser una elección. Por eso, su propuesta para esta temporada otoño-invierno huye de los extremos innecesarios: no infantiliza, pero tampoco adultiza. Simplemente, acompaña.

Para ellos, un armario con carácter

La colección para los pequeños, pero hombres, se mueve entre la naturaleza y la ciudad, con una paleta de azules, verdes y tonos tierra que invita a combinar sin esfuerzo. Los juegos de capa son las grandes protagonistas: beisboleras sobre sudaderas, camisetas gráficas asomándose debajo de las chaquetas, y el denim de siluetas amplias que vuelve pisando fuerte.

Springfield FW26 para ellos. Cedida

Porque sí, los 90 han vuelto, pero con una actitud nueva: más relajada, más auténtica, con la vibra del regreso a las aulas y los tan esperados reencuentros con los amigos en los recreos.

Para ellas, una feminidad sin reglas. En la propuesta para las pequeñas señoritas, la gracia está en el juego de contrastes. Las mini faldas de cuadros —ese clásico que nunca falla— se alternan con pantalones de volumen amplio y prendas “consteladas” de pequeños detalles que marcan la diferencia: estrellas, rayas, un jersey de punto que parece heredado, pero es totalmente nuevo.

Springfield FW26 para ellas. Cedida

El resultado es un armario que multiplica las posibilidades, que sirve para una mañana de clase y para una tarde de merienda con amigas, y que demuestra que la feminidad, a esta edad, se lleva mejor en versión libre.

El regreso de un icono

Si hay una pieza que resume el espíritu de FW26, esa es la chaqueta encerada. Vuelve en niño y en niña, fiel a su esencia pero actualizada, como un básico atemporal que conecta el armario de los padres como un vínculo invisible entre las generaciones.

Porque las mejores tendencias no son las más ruidosas, sino las que saben volver para formar parte de los mejores recuerdos: amigos, aprendizaje, diversión y cero preocupaciones.

Springfield Kids firma así una colección que entiende la vuelta al cole como lo que realmente es: el inicio de una nueva etapa. Más libre, más curiosa, más personal. Y en esa transición, la ropa deja de ser solo ropa.

Es la primera vez que muchos eligen por sí mismos. Y eso, bien vestido, es un buen comienzo.