De Hailey Bieber a Dua Lipa: la guía definitiva para llevar con estilo sombrillas, abanicos, gorras y pañuelos

Estos complementos se han convertido en el 'must' de la temporada. @haileybieber y @dualipa vía Instagram y Getty Images

El calendario no miente: la última semana del mes de julio ya pesa sobre los hombros mientras que la sombra de las vacaciones —como la del ciprés— es cada vez más alargada.

Las temperaturas, que a veces vacilan dando una tregua, no dejan lugar a dudas: el verano aprieta y con las obligaciones como telón de fondo, parece que asfixia más.

Sin embargo, en este rompecabezas térmico y de agendas, la moda se presenta como una aliada.

Porque sí, puede que estemos sufriendo un bombardeo de miniventiladores colgados al cuello que compiten, desde la mano contraria, con el móvil por la atención de quien los lleva.

Pero lo cierto es que hay accesorios especialmente concebidos para luchar contra el calor que ahora, además, vuelven a vivir un gran momento fashion, cultural e incluso político.

Pañuelo estampado de Bimani, ahora rebajado a 44,50 € (antes 89). Bimani

Influencia asiática

Habitualmente, cuando los paraguas y las sombrillas asoman en la ciudad en verano, los lleva alguien con un grupo de turistas anexionado a su espalda. El guía, ese icono que hace que estos complementos sobrevivan más allá del paso de las lluvias.

Sin embargo, la historia que encierran estas dos caras de la misma manera se remonta a algo más lejano en tiempo y distancia. En concreto, habría que girar un poco el globo terráqueo para cambiar la ubicación al continente asiático. Los protagonistas, China y Japón.

Paraguas plegable con estampado de la marca firmado por Roberto Verino. Su precio es de 71 € (antes 89). Roberto Verino

En estos dos países, este par de utensilios nunca fueron una especie de recambio de la sombra, sino un imprescindible. En parte, porque sus orígenes se asocian a la aristocracia, ya que la piel pálida e inmaculada era un marcador de la clase social.

En Europa, también se instauró esta mentalidad hace ya siglos —por ejemplo, en la Antigua Grecia y en Roma las mujeres utilizaban mezclas de albayalde y tiza para teñir sus rostros—.

Todo esto cobra sentido teniendo en cuenta que el sol es el principal agente de envejecimiento y generador de manchas en el cutis, una percepción que ahora, en Occidente, compite con la idea de que la sobreexposición al astro rey es más beneficiosa que perjudicial por ciertos 'gurús'. Nada más lejos de la realidad.

Por otro lado, y teniendo en cuenta la cultura de estos países asiáticos, llevar un paraguas o una sombrilla también era y es sinónimo de distancia social en el sentido de respeto hacia el espacio personal, algo lógico teniendo en cuenta la superpoblación de determinadas ciudades.

Paraguas sombrilla de Tous. A la venta por 41 € (antes 69). Tous

Un punto de unión que sirve como nexo con las tendencias es la estética del bambú de las sombrillas. La artesanía asiática tradicional utiliza materiales sostenibles, algo que se va imponiendo, poco a poco, también en la moda como un must y un símbolo de estatus.

Una de las celebrities que más se protege del sol con este tipo de elementos y con indumentarias específicas es la actriz Anne Hathaway, que además está embarazada.

Durante esta etapa, es habitual tener que multiplicar la prevención ante la acción de la radiación, ya que la piel —por cuestiones hormonales— es más sensible, al igual que sucede mientras se toma la píldora anticonceptiva.

A lo largo de los siglos, el uso de paraguas y sombrillas se ha asociado a figuras culturales tan relevantes como las polémicas geishas o María Antonieta, que encontraba en las ombrelles a sus fieles aliadas en el vestidor —algo asociado además a su fascinación por la cultura oriental y a la percepción de la mujer moderna—.

Mezcla cultural

Como hace apenas un par de semanas se publicaba en esta misma revista, el abanico está viviendo un gran momento fashion. Entonces, Paloma Herce relataba cómo algunas firmas de lujo los habían repartido durante la Semana de la Moda de la Alta Costura en París para luchar contra las altas temperaturas.

En cualquier caso, no tiene nada de particular ver cómo las grandes casas se asocian con este accesorio que conecta de forma directa con la cultura asiática, una vez más, pero también con la española.

Abanico de H&M en color marrón empolvado, disponible por 9,99 €. H&M

Era junio de 2022 cuando Dior presentó su colección Crucero 2023 en la ciudad de Sevilla. Uno de los regalos para los asistentes fue este, precisamente. Un abanico con el clásico estampado de la firma Toile de Jouy.

Después de eso, plataformas de segunda mano como Vinted, Wallapop o Vestiaire Collective se llenaron de anuncios que los pusieron a la venta a precios disparatados.

Este complemento no sólo ha vuelto a los circuitos del lujo —en la foto de apertura, Deva Cassel luce un modelo negro a la entrada del último desfile de Dior—, sino que también está viviendo un auge en el sector nupcial, donde las novias habían abandonado esta tradición. El día B, el accesorio quedó relegado a un segundo plano, cediéndole su lugar al paipai.

Deva Cassel hace unas semanas en la Alta Costura de París. Gtres

Ahora, sin embargo, ha resucitado en sus formatos más clásicos, con empuñadura de nácar, tejidos como el encaje o la seda y detalles de blondas, con un toque más glam, una estética en tendencia en este tipo de eventos.

En Juan Foronda, una tienda sevillana especializada en mantillas, peinas, mantones de Manila y, entre otras cosas, abanicos, algunos modelos rondan los 300 €.

No obstante, es posible mejorar las condiciones climáticas que se viven, por ejemplo, en el metro de Madrid a las siete de la mañana con una opción que no supere los 5 €.

Modelo de Parfois fabricado en bambú y en tono lima. Su precio es de 12,99 €. Parfois

La cultura pop

Cuando el verano atendía a su definición, es decir, la época en la que de lunes a domingo la vida parecía hecha para vivir y no para sobrevivir —la infancia y la adolescencia— había varios gestos maternales que, por inercia, se rechazaban: el uso de fotoprotección y la urgencia de llevar una gorra para, también, protegerse del sol.

No obstante, ahora, los tentáculos de la moda han conseguido que este accesorio se lleve al margen de la estación que atraviese el año. Y hay varios referentes, ya que el complemento no sólo se asocia a la estética de las modelos off duty, sino que también se ha convertido en una forma de comunicación política con Donald Trump a la cabeza.

Gorra con mensaje 'Jaleito Lover' y efecto desgastado de Zara. Su precio es de 12,95 €. ¡Está arrasando! Zara

El presidente de Estados Unidos ha hecho de este artículo, en su caso rojo y con el mensaje MAGA —Make America Great Again—, uno de los emblemas de sus campañas, algo que ha adoptado además la población estadounidense que rema a su favor.

Recientemente, en las celebraciones de la victoria mundialista de la Selección España de Fútbol, el goleador de la final, Ferran Torres, lució un modelo inspirado en el del político norteamericano con el bordado de Make Spain Great Again. Aún hay conversaciones que debaten si esto fue una mofa hacia Trump o algo que quizás pivote más sobre lo contrario.

Gorra en azul marino de Polo Ralph Lauren, disponible en El Corte Inglés por 75 €. El Corte Inglés

En cualquier caso, quizás lo más interesante, por restarle hierro a la situación, sea quedarse en ese apartado del estilo de las modelos off duty, es decir, esa estética que llevan en la actualidad cuando no están subidas a la pasarela nombres como Hailey Bieber, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski o Elsa Hosk.

Hailey Bieber luciendo una gorra en una de las imágenes de su cuenta de Instagram. IG vía @haileybieber

Normalmente se suele asociar también al minimalismo y la discreción al vestir. No obstante, con el auge de los años 2000, hay versiones mucho más coloridas que pueblan las calles y el verano.

Otro referente en este apartado es, casi 30 años después de su fallecimiento, Lady Di. Sigue manteniéndose intactos en la memoria colectiva sus looks en los que mezclaba gorras con americanas y sudaderas, cerrando la ecuación con unos clásicos mom jeans. Igualmente, también tenían cabida en su armario los outfits que se podrían catalogar como athleisure.

Para cerrar, un referente masculino, que ha resucitado la cultura pop este mismo año, ha sido el de John John Kennedy, el marido de Carolyn Bessette, descendiente de la dinastía más cercana a una especie de realeza estadounidense.

El hijo del que fuera presidente de EEUU significó para la moda algo similar a Lady Di, ya que sus looks, en este apartado, podrían ser equivalentes. Era habitual verlo sobre su bici —o llevándola—, con camisa, pantalón de traje, pinzas o vaqueros y una gorra de beisbol con la visera hacia atrás.

Slowlove propone este modelo de efecto lavado. Su precio es de 39,99 €, pero se aplica un descuento al pasarlo al carro de la compra. Slowlove

Tras el estreno de la serie Love Story (Ryan Murphy, 2026), que recrea la historia de amor de esta mítica pareja de los años 90, la estética de sus personajes se ha infiltrado poco a poco en las calles.

Este accesorio era a John John lo que la diadema a su esposa.

So 90's and 00's

La referencia que falta en este cuarteto de moda para combatir el calor es, sin duda, el pañuelo o la bandana. Si bien el año pasado el uso del complemento se limitó más a llevarlo de forma superpuesta, a la cadera y cintura, en pantalones y vestidos, este verano adornan las cabezas de las chicas más cool del lugar. Una de ellas es Dua Lipa.

Dua Lipa en una foto junto a su marido, el actor Callum Turner. @dualipa vía IG

Si se pusiera en funcionamiento una máquina del tiempo, sería sencillo extraer referencias de esta propuesta de los años 60 y 70 —asociada entonces a la comunidad hippie y al boho-chic, así como al rock, en el caso masculino especialmente—, pero también de los 90 y los 2000, con iconos millennials como las gemelas Olsen, que ahora dirigen una de las firmas de moda más cotizadas del momento: The Row.

Pañuelo de Mirto. Su precio es de 62,50 € (antes 125). Mirto

Esta temporada, una vez más la nostalgia ha hecho de las suyas devolviendo una propuesta que se encontraba desterrada pero que ha regresado con fuerzas.

Pañuelo con estampado de colores vivos de Lola Casademunt, disponible en la web de Pedro del Hierro por 33,99 € (antes 49,95). Pedro del Hierro

Este accesorio ya no sólo habita en bolsos, como metacomplemento, cuellos o cinturas, sino que también conquista la melena en sus diferentes largos: desde la tendencia extralarga con ondas tipo sirena hasta los cortes bob.

Prueba de ello no son sólo las calles, sino también la cantidad de trucos que pululan por redes sociales en referencia a cómo llevarlo adecuadamente para que no se caiga a lo largo del día.

La clásica bandana roja, disponible en Coosy por 10 € (antes 14). Coosy

Ahora que el mes de agosto llama a la puerta y lo hace subiendo el mercurio, la moda sirve como apoyo para ir adaptándose a las próximas semanas, sobre todo en el caso de aquellos que aún no atisben las vacaciones o ya las hayan disfrutado.

Así, las sombrillas, abanicos, gorras y pañuelos adquieren una dimensión que va más allá de lo que dictan las tendencias y que siempre ha resultado inherente a su existencia: la de la funcionalidad. No obstante, también hablan de identidad, estilo y pertenencia.