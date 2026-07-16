El otoño más literario existe y lo firma Slowlove: la colección que convierte cada 'look' en una buena historia

Hay personas que empiezan septiembre comprando una agenda nueva. Otras, con el firme propósito —que rara vez sobrevive a octubre— de volver al gimnasio.

Y luego están quienes inauguran la nueva estación con un ritual mucho más apetecible: estrenar ese jersey gustoso, sacar las botas del armario y refugiarse entre las páginas de un buen libro mientras fuera empieza a refrescar.

Precisamente de ese imaginario nace BOOKCLUB, el adelanto de la colección Otoño-Invierno 2026/2027 de Slowlove, la firma creada por Sara Carbonero e Isabel Jiménez.

Si algo tienen en común los libros y la ropa es que ambos hablan de nosotros antes incluso de decir una palabra.

No es casualidad que la inspiración de esta línea gire en torno a las bibliotecas, clubes de lectura y esos lugares donde una novela deja de ser una experiencia individual para convertirse en conversación.

Tampoco que sus dos directoras creativas, ambas periodistas, hayan querido trasladar ese universo tan familiar a una propuesta que reivindica el tiempo lento —adjetivo que, en inglés, define a la propia marca—, la curiosidad y el placer de disfrutar sin prisas.

En un momento en el que la moda parece vivir acelerada entre microtendencias que duran apenas unas semanas, la firma vuelve a hacer lo que mejor sabe: apostar por prendas pensadas para permanecer en el armario más allá de una temporada. ¿El resultado? Un otoño que invita a bajar el ritmo.

La tendencia bookcore

Algunos ejemplos del adelanto. Cedida

Si TikTok lleva meses hablando del fenómeno bookcore, esa estética inspirada en las novelas clásicas, las bibliotecas centenarias y las protagonistas que siempre parecen llevar un abrigo impecable mientras leen a Virginia Woolf, Slowlove propone una interpretación mucho más madura y menos disfrazada.

Aquí no hay uniformes de colegio ni guiños excesivamente literales. La inspiración aparece a través de las sensaciones.

Los colores recuerdan a los lomos desgastados de los libros antiguos, a las hojas secas que empiezan a cubrir las calles en octubre y a la luz cálida que entra por la ventana en una tarde de lluvia.

Azules grisáceos, verdes apagados, mostaza, naranjas especiados, tonos tierra y el elegante burgundy se combinan para construir una paleta profundamente otoñal, de esas que funcionan prácticamente con todo y sobreviven al paso de las tendencias.

Es una colección que casi se puede imaginar antes de verla: una taza de café humeante, una novela a medio terminar, una butaca cómoda y una playlist de jazz de fondo.

Folk is back

Si hay una seña de identidad que la marca ha sabido consolidar desde sus inicios es su particular interpretación de este estilo.

Lejos de entenderlo como una tendencia pasajera, la firma lleva años convirtiéndolo en su ADN, mezclando ese aire bohemio con prendas fáciles de llevar y muy urbanas.

En esta propuesta, esa esencia se intensifica gracias a tejidos con personalidad y siluetas relajadas que invitan a jugar con las capas, uno de los grandes placeres estilísticos cuando llega el frío.

El terciopelo vuelve a ganar protagonismo aportando profundidad y sofisticación, mientras que el punto —especialmente el tricot deshilachado y de aspecto artesanal— confirma que seguirá siendo uno de los imprescindibles de la temporada. La clave, sin duda, está en las texturas.

Más que buscar prendas llamativas, la apuesta se da por materiales que enriquecen cualquier estilismo y que funcionan tanto juntos como por separado.

El concepto cápsula

Otro de los aciertos es que todas las piezas parecen hablar el mismo idioma: vestidos fluidos, faldas ligeras, conjuntos coordinados de dos piezas, opciones de punto y siluetas con cierto aire vintage conforman un armario pensado para jugar entre sí sin demasiadas complicaciones.

Esa facilidad para crear diferentes looks con pocas prendas conecta con una manera mucho más consciente de consumir moda, donde la versatilidad pesa tanto como la estética. Al fin y al cabo, la verdadera tendencia ya no consiste en comprar mucho, sino en hacerlo mejor.

En ese sentido, la colección recupera una idea que cada vez cobra más fuerza: construir un vestidor capaz de adaptarse a distintos momentos del día simplemente cambiando los accesorios o superponiendo capas.

Una fórmula sencilla, práctica y muy coherente con el espíritu relajado y el estilo de vida de las periodistas al frente del proyecto.

Los accesorios que acompañan a las prendas de BOOKCLUB. Cedida

Los detalles

Si los complementos suelen ser el punto final de cualquier estilismo, en esta ocasión también forman parte del relato.

Regresa la bisutería, las botas cowboy mantienen su protagonismo como uno de esos básicos capaces de elevar cualquier outfit y, además, se introducen una serie de accesorios inesperados que refuerzan el concepto de la colección.

Un termo para llevar el café a cualquier parte, una libreta y un marcapáginas completan el universo de los libros con un guiño evidente a quienes siguen creyendo que pocas cosas resultan tan apetecibles como perderse durante unas horas entre sus páginas.

Bajar el ritmo

Más allá de lanzar ropa bonita, la firma lleva años construyendo un imaginario muy reconocible donde la moda convive con los viajes, la naturaleza, la artesanía y una cierta nostalgia bien entendida. El mensaje de fondo es que esa es, sin duda, una de las grandes fortalezas de la marca.

BookClub continúa esa conversación sin necesidad de grandes artificios. Mientras muchas tiendas persiguen el impacto inmediato, esta apuesta por algo mucho más difícil de conseguir: prendas capaces de acompañar durante años.

Y eso, en un momento en el que el consumo parece no dar tregua, resulta casi revolucionario.

Este adelanto llegará al completo a partir de septiembre y confirma que, al menos este otoño, la mejor historia no sólo estará en las estanterías de las librerías; también podrá llevarse puesta.