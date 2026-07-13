Women'secret apuesta por las rayas y el color para conquistar el verano con su última colección

Este estampado, presente tanto en las pasarelas como en las propuestas de las principales firmas de moda, reinventa ahora su carácter atemporal mediante combinaciones cromáticas intensas y diseños que abogan por una imagen fresca y desenfadada.

En esta línea se sitúa la nueva colección cápsula de baño de Women'secret, una alternativa que traslada esta tendencia al universo beachwear con prendas pensadas para disfrutar de los meses estivales.

La firma presenta una selección en la que el color se convierte en uno de los grandes argumentos estéticos.

Turquesa luminoso, verde intenso, amarillo mantequilla, rosa pastel y rojo protagonizan una paleta que refleja el espíritu optimista del verano y aporta un marcado contraste al clásico estampado de rayas.

La combinación de ambos elementos da lugar a una colección de inspiración mediterránea que apuesta por una imagen dinámica y actual.

La cápsula incluye bikinis y bañadores como piezas centrales, aunque la propuesta se amplía con una completa selección de artículos de playa coordinados.

Algunos ejemplos de la colección. Cedida

Camisolas oversize, shorts, pantalones ligeros, pañuelos y accesorios permiten construir estilismos completos para diferentes momentos del día, respondiendo a una tendencia cada vez más presente en este apartado: la de integrar estas prendas dentro de un vestuario versátil que trascienda la playa o la piscina.

En los últimos años, la moda de baño ha evolucionado hacia propuestas más completas, en las que el diseño adquiere un peso similar al de las líneas de prêt-à-porter.

Ya no se trata únicamente de elegir un bikini o un bañador, sino de combinar diferentes opciones para crear conjuntos funcionales que puedan acompañar desde una jornada junto al mar hasta una comida informal o un paseo al atardecer.

La nueva colección de Women'secret responde precisamente a esa evolución del mercado.

Este recurso permite actualizar un estampado clásico sin perder su esencia y adaptarlo a las tendencias actuales, donde predominan las propuestas alegres, expresivas y llenas de personalidad.

Otro de los aspectos destacados es la facilidad para combinar las distintas prendas entre sí.

Los diseños comparten una misma identidad visual, lo que facilita crear conjuntos equilibrados sin necesidad de recurrir a piezas de otras colecciones.

Esta coherencia estética responde a la creciente demanda de cápsulas que simplifiquen la elección del vestuario durante las vacaciones.

Rayas y contraste de color. Cedida

La comodidad también ocupa un lugar relevante en la propuesta. Los patrones relajados y las alternativas ligeras buscan adaptarse a un ritmo de vida propio de la época estival, en el que la funcionalidad resulta tan importante como la estética.

De este modo, la colección está concebida para acompañar diferentes planes sin renunciar a una imagen cuidada. Por otro lado, la elección de los colores vivos coincide con una de las principales direcciones que está marcando la moda esta temporada.

Frente al predominio de las tonalidades neutras de años anteriores, las apuestas veraniegas recuperan el protagonismo de las tonalidades luminosas y las mezclas de alto contraste, una tendencia que aporta energía y optimismo al vestuario.

Con esta nueva cápsula, Women'secret reafirma su giro hacia por una moda de baño alineada con las tendencias.

La colección demuestra que las rayas siguen siendo un recurso plenamente vigente y las convierte en el hilo conductor de una apuesta pensada para quienes buscan prendas fáciles de combinar, cómodas y con una estética contemporánea durante el verano de 2026.