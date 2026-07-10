La diseñadora granadina Pilar Dalbat dialoga con Balenciaga, Fortuny y Dior en una exposición en Málaga

Hay momentos en los que la moda deja de ser únicamente una colección de prendas para convertirse en patrimonio.

Esto ocurre cuando una creación trasciende la pasarela y encuentra su lugar entre piezas que han marcado la historia del diseño.

Ese es el paso que acaba de dar Pilar Dalbat, una de las voces más personales de la industria fashion española contemporánea.

No se trata de una retrospectiva al uso ni de un recorrido cronológico por la trayectoria de la diseñadora granadina. La propuesta va mucho más allá.

Esta muestra plantea un diálogo entre sus propuestas y algunas de las firmas que han definido la historia de la alta costura internacional.

Fusión clásica

Cristóbal Balenciaga, Mariano Fortuny, Christian Dior, Coco Chanel, Paco Rabanne o Manuel Pertegaz aparecen aquí no como referentes lejanos, sino como interlocutores de una conversación estética que atraviesa décadas y demuestra que las buenas creaciones no entienden de fechas.

El resultado es una exposición inédita que confirma la madurez creativa de una firma que lleva más de 25 años construyendo un lenguaje propio desde la ciudad nazarí.

Un trabajo que siempre ha mirado al patrimonio, a la arquitectura, a la artesanía y a la cultura mediterránea para reinterpretarlos desde una sensibilidad plenamente contemporánea.

En un momento en el que esta industria está marcada por la velocidad, las tendencias efímeras y el consumo inmediato, Fashion & Heritage in Motion reivindica precisamente lo contrario: el tiempo, el oficio y la permanencia.

Pilar Dalbat, Elvira Carrera García y Mar González Mora en el museo. Cedida

Cada una de las piezas seleccionadas invita a detenerse en los detalles, en los acabados y en ese trabajo artesanal que sigue siendo el corazón de la costura de autor.

La exposición encuentra un escenario especialmente simbólico en el Museo del Automóvil y la Moda en Málaga.

El espacio, que desde hace años ha logrado consolidarse como uno de los centros expositivos más singulares del país, reúne una colección permanente donde conviven vehículos históricos con algunas de las grandes piezas de la historia de la costura.

Aires nazaríes

En ese contexto, la incorporación de la granadina supone también un reconocimiento institucional a una creadora que ha conseguido situar la pasarela española de autor en una conversación internacional sin renunciar a sus raíces.

Porque si algo caracteriza su trabajo, es precisamente esa capacidad para convertir el territorio en un lenguaje universal. Sus colecciones nacen en Granada, pero dialogan con referentes culturales que trascienden cualquier frontera.

La geometría de la Alhambra, la luz del Mediterráneo, la tradición artesanal andaluza o el legado arquitectónico se transforman en siluetas limpias, tejidos cuidadosamente seleccionados y una elegancia silenciosa que huye del exceso.

Ese equilibrio entre tradición e innovación es uno de los grandes hilos conductores de la muestra.

Lejos de plantear una comparación directa con los grandes maestros de la costura, la exposición propone descubrir afinidades, intuiciones compartidas y maneras similares de entender el proceso creativo.

El visitante puede apreciar cómo determinadas preocupaciones estéticas —la búsqueda de la pureza formal, el respeto por los materiales o la importancia de la construcción de la prenda— siguen vigentes décadas después.

Uno de los grandes protagonistas del recorrido es Zambra, la colección primavera-verano 2026 que Pilar Dalbat presentó en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

La propuesta sirve como eje vertebrador de la exposición y resume buena parte del universo creativo de la diseñadora: una mirada profundamente contemporánea que bebe de la tradición sin caer en la nostalgia.

Las prendas entablan una charla con las piezas históricas desde una naturalidad sorprendente. No buscan imitarlas ni reinterpretarlas de forma literal.

Lo que hacen es evidenciar que existen valores que permanecen inalterables cuando el diseño nace de una reflexión profunda: el respeto por el oficio, la excelencia técnica, la investigación sobre los materiales y la capacidad de emocionar a través de la belleza.

Ese diálogo silencioso es probablemente uno de los mayores aciertos del proyecto. El visitante no encuentra una colección enfrentada a otra, sino una conversación entre distintas generaciones de creadores unidos por una misma idea: la moda como disciplina artística.

Pilar Dalbat en el Museo del Automóvil y de la Moda en Málaga. Cedida

La exposición incorpora además un espacio audiovisual en el que el público puede acercarse al proceso creativo de la granadina.

A través de una narración en voz en off de Rubén Fernández Costa, el recorrido permite comprender cómo nacen sus colecciones, cuáles son las referencias que alimentan su imaginario y qué papel desempeña la investigación en una firma que siempre ha entendido esta expresión como una manifestación cultural.

Lejos de limitarse al resultado final, el proyecto pone el foco en todo aquello que normalmente permanece invisible: los bocetos, las ideas, las referencias arquitectónicas, el trabajo de los talleres y el tiempo necesario para que una prenda llegue a convertirse en una pieza acabada.

Un enfoque especialmente relevante en una época en la que la inmediatez parece haber desplazado el valor del proceso.

Un momento especial

La exposición llega además en un punto significativo para la firma. Después de más de dos décadas de trayectoria y una presencia consolidada en la pasarela madrileña, Dalbat vive una etapa de plena madurez creativa.

Su trabajo ha ido ampliando progresivamente sus fronteras hasta formar parte de iniciativas culturales, proyectos institucionales y espacios museísticos donde la creación textil adquiere una dimensión más profunda.

No es casual que cada vez más ubicaciones de este tipo incorporen el diseño de prendas a sus programaciones.

Durante mucho tiempo, el vestido ocupó un lugar secundario dentro de las disciplinas artísticas. Sin embargo, instituciones de todo el mundo han contribuido a cambiar esa percepción, reconociendo su valor.

En ese contexto, la presencia de una diseñadora española contemporánea junto a nombres como Balenciaga, Fortuny o Pertegaz adquiere un significado que va mucho más allá del reconocimiento individual.

También habla del momento que vive el sector en España. Una generación de creadores ha conseguido desarrollar discursos propios, alejados de la producción masiva y profundamente conectados con el territorio, los oficios y la sostenibilidad entendida no como una tendencia, sino como una manera de ser.

Su trayectoria encaja plenamente en esa corriente. Desde sus comienzos, la firma ha defendido una confección responsable, la colaboración con talleres especializados y la recuperación de técnicas artesanales como parte esencial del proceso creativo.

Una filosofía que hoy resulta especialmente vigente y que encuentra en esta exposición el espacio ideal para ser comprendida en toda su dimensión.

Las mujeres tras la iniciativa. Cedida

El respaldo de Fundación Caja Rural Granada subraya, además, el creciente interés por impulsar proyectos que conectan creatividad, patrimonio y talento local.

Porque el recorrido de Dalbat no sólo habla de arte textil. También lo hace de identidad, de industria cultural y de la capacidad de una iniciativa nacida en la ciudad nazarí para convertirse en un referente dentro y fuera de España.

Un plan imperdible

Para quienes visiten Málaga este verano, Fashion & Heritage in Motion se presenta como una de las propuestas culturales imprescindibles de la temporada.

Una invitación a mirar este arte desde otra perspectiva, alejándose del consumo inmediato para descubrir las historias, los procesos y las referencias que se esconden detrás de cada prenda.

Quizá esa sea la principal enseñanza que deja la exposición: que cuando la moda nace del conocimiento, la investigación y el respeto por el oficio es capaz de ocupar el mismo espacio que cualquier otra manifestación artística.

Y que diseñadoras como Pilar Dalbat forman ya parte de esa conversación que une pasado, presente y futuro a través del lenguaje universal de la creación.