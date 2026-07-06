Stéphane Rolland y su idilio con España: "Me emociona el país. No es casualidad que mi musa, Nieves Álvarez, sea española"

El diseñador, en el cierre de su desfile en la Barcelona Bridal Fashion Week. Europa Press

En el siempre complejo y selecto universo de la moda, en el que sólo unos pocos tienen su espacio dentro de la Chambre Syndicale de la Haute Couture de París, Stéphane Rolland ocupa el suyo propio.

Arquitecto del volumen, escultor de la seda, virtuoso de una aguja que no admite concesiones, su nombre se pronuncia hoy entre los grandes guardianes del savoir-faire francés.

Sus siluetas, tan monumentales como precisas, no se limitan a vestir cuerpos: los elevan y los convierten en soberana presencia. Rolland ha construido una maison estética donde conviven el dramatismo controlado y una elegancia casi ceremonial.

"Siempre existe una frontera entre lo espectacular y lo extravagante", dirá en esta conversación, “pero el objetivo último es mantener la elegancia y el respeto hacia la mujer". Esta frase resume bien su manera de entender la moda: "Es un arte que debe emocionar, sí. Pero también sostenerse sobre una ética de la belleza".

El 7 de julio presenta en la semana de la moda de París su nueva colección de alta costura, donde su universo desfilará en la sala Olympia, a beneficio de la Fundación de los Hospitales.

"Una ocasión excepcional para experimentar haute couture en uno de los lugares más emblemáticos de París, mientras apoya una causa significativa. El 100 % de las ganancias de las entradas será donado a la entidad", escribe la firma.

Uno de los fabulosos diseños bridal de Stéphane Rolland. Todo un elogio a la elegancia y la sofisticación femeninas. D.R.

Y sólo unos días más tarde, el 11 de julio, protagonizará otro 'desfile', diferente pero muy personal: ver a su gran amiga y musa, la española Nieves Álvarez, dar el "sí, quiero" a Bill Saad con un vestido de novia confeccionado por él. No podía ser de otro modo... El diseño será perfecto, ambos se conocen muy bien y eso ya es garantía de éxito.

Aunque el look nupcial siempre es el secreto mejor guardado para cualquier mujer que vaya a casarse, la madrileña ha dado unas pinceladas, asegurando que será blanco y muy ella. En cuanto a la elección del diseñador, lo tuvo claro desde el primer instante.

"En los momentos íntimos tienes que hacer las cosas que te gustan, con la gente que te conoce. Yo llevo trabajando con Rolland desde 1995 y a lo largo de los años y su trayectoria profesional, siempre he estado cerca de él; es un grandísimo amigo", decía el pasado mes de octubre.

Stéphane no sólo siente devoción por Nieves, también por España. Nuestro país ocupa un lugar privilegiado en su imaginario. "Es difícil describirlo en pocas palabras. Lo he recorrido varias veces en coche, y me he embriagado de su calor, de su luz, de su locura, pero también de su rigor. Me emociona todo el país, de sur a norte", confiesa.

"Y no es casualidad que mi musa sea española: tiene una elegancia ibérica muy particular", añade refiriéndose a Álvarez.

También parece lógico que la Ciudad Condal fuera el escenario elegido para su debut español como invitado de honor en la Barcelona Bridal Fashion Week, celebrada el pasado 22 de abril.

"Este desfile tiene un significado muy especial para mí. Siento un apego real por España y su cultura desde hace mucho tiempo, y era mi sueño poder enseñar mi trabajo algún día al público español. Cuando Pierre Martinez —vicepresidente de la Maison— y yo nos reunimos con Albasarí Caro, la directora de la pasarela, pensamos en presentar la colección bridal en forma de un gran show para celebrar el décimo aniversario de la Barcelona Bridal Night", explica Rolland.

El diseñador Stéphane Rolland posa con Albasarí Caro, directora de Barcelona Bridal Fashion Week. D.R.

Fue un show pensado no solamente para deslumbrar, sino también para crear sensaciones. Rolland seleccionó sus vestidos más escénicos y emblemáticos y los combinó con los de "la última colección de prêt-à-porter bridal, creada especialmente para este aniversario. Queríamos un desfile que emocionara".

Pasarelas aparte, el modisto francés cultiva una idea del lujo que huye del artificio y busca la autenticidad. Algo que demuestra también con el lanzamiento de su primer perfume, un aroma que define como "muy parecido a mí".

"He esperado muchos años para lanzarlo. Había que encontrar el momento idóneo, pero también a las personas adecuadas", empieza explicando a Magas.

"Hace 15 años conocí a Anne-Lise Cremona, que dirige los perfumes Henry Jacques, una casa creada por su padre y que para mí es la quintaesencia de la alta perfumería; el equivalente a la alta costura. Juntos hemos creado uno de los perfumes de mayor calidad que pueden existir. No se ha añadido ningún aditivo sintético. Es 100% natural"; añade.

Creado junto a la casa francesa Henry Jacques, el primer y exclusivo perfume en la historia de Stéphane Rolland es unisex. D.R.

En lo referente al proceso, lo describe como "intenso e introspectivo; como una verdadera terapia. El perfumista de la casa, Antonin Khalife, nieto del fundador, me entendió perfectamente, nos pusimos de acuerdo sin problema".

"Es un perfume que vuelve a los orígenes, oriental, sutilmente afrutado con naranja confitada y con maderas e incienso. Por primera vez en mi vida puedo asegurar que llevo un perfume que se parece a mí totalmente. Y al ser unisex, ofrece un momento excepcional a mujeres y a hombres", asegura.

Alta costura, alta perfumería, alta exigencia: todo responde a una misma pulsión creativa. En un tiempo de modas fugaces, Stéphane Rolland reivindica el gesto bien hecho. Y, puntada a puntada –es así y no de otra manera como se hace la verdadera alta costura–, sigue escribiendo su lugar en la historia.