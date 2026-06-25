Leonor Watling y Cayetana Guillén Cuervo deslumbran vestidas por Pedro del Hierro en la Gala Esentia

El emblemático Palacio de Cibeles de Madrid, concretamente su espectacular Galería de Cristal, se vistió de gala este pasado 18 de junio para acoger la primera edición de la Gala Esentia.

Una noche solidaria impulsada por la Fundación Vicente Ferrer en favor de la infancia que logró reunir a 500 invitados del ámbito de la cultura, la música y la comunicación.

La emoción y el compromiso social fueron los grandes protagonistas de una velada, en la que la moda también jugó un papel fundamental de la mano de dos de las mujeres más elegantes de nuestro país: Leonor Watling y Cayetana Guillén Cuervo.

Ambas confiaron en los diseños de Pedro del Hierro, luciendo propuestas de la colección Spring/Summer 2026 que reflejan las grandes tendencias de la temporada.

La luz y el movimiento

Leonor Watling, con su look de Pedro del Hierro. Cedida

Watling deslumbró con un sofisticado diseño de líneas sencillas confeccionado en crepé grueso de corte evasé.

La pieza destacaba por un impoluto blanco óptico enriquecido con paneles metalizados en tonos plata, jugando con las líneas verticales para estilizar la figura.

Para elevar aún más el estilismo, Leonor confió en los complementos perfectos.

Coronó el look con las joyas de Suma Cruz, luciendo los impresionantes pendientes Perseidas y el anillo Triple Aurora.

Como broche final, unas sandalias metalizadas de la firma Magrit que creaban una armonía visual impecable con los reflejos de su vestido.

Volúmenes y la fuerza del color

Cayetana Guillén Cuervo, en la Gala Esentia. Cedida

Por su parte, Cayetana Guillén Cuervo protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche.

Como embajadora de la Fundación, relató su experiencia sobre el terreno en Anantapur (India) y presentó el adelanto de su nuevo documental.

Para una intervención con tanta fuerza, su estilismo no se quedó atrás: arriesgó y ganó con un juego de volúmenes y colores.

Apostó por una de las tendencias más potentes de las pasarelas, el color block, fusionando un vibrante rojo coral con un suave rosa empolvado.

El conjunto de Pedro del Hierro estaba formado por un luminoso top fluido en acabado satinado y una espectacular falda.

Esta última pieza, construida a base de amplios pliegues y drapeados, presentaba un original estampado de minicuadros vichy en tono anaranjado que, mediante un efecto óptico, creaba la ilusión del rosa pastel.

Unas sutiles pulseras, también de Pedro del Hierro, fueron el único accesorio necesario para poner el toque de brillo a un estilismo construido al milímetro.

La primera Gala Esentia no sólo logró consolidarse como el gran encuentro solidario de la Fundación Vicente Ferrer en España para dar respuesta a desafíos como el bienestar de la infancia o la igualdad de género, sino que también nos dejó una lección de estilo.

Ambas actrices demostraron que la moda es, sin duda, una poderosa herramienta de expresión capaz de aunar belleza, personalidad y compromiso.