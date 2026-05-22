Slowlove continúa su expansión: Sara Carbonero e Isabel Jiménez inauguran su nueva tienda en Madrid

Slowlove da un paso definitivo en el entorno físico. La marca fundada por Sara Carbonero e Isabel Jiménez ha inaugurado su nueva tienda en Madrid, ubicada en el Centro Comercial Moraleja Green.

El evento de apertura, celebrado el 21 de mayo, se ha convertido en un hito para la marca al propiciar el primer encuentro directo, en formato meet and greet, entre las directoras creativas y las clientas y seguidoras que han respaldado al proyecto desde sus inicios en 2015.

Espíritu slow

El nuevo punto de venta cuenta con una superficie de 85 metros cuadrados ideados bajo el concepto constructivo y estético de la casa Slowlove.

Se trata de un entorno diseñado para trasladar la filosofía de slowlife a la experiencia de compra tangible, apostando por una atmósfera cálida, contemporánea y luminosa que invita a la calma y la inspiración.

Esta apertura en el norte de Madrid no es un hecho aislado, sino el reflejo de una ambiciosa estrategia de negocio que está redefiniendo la presencia de la marca en distintas ciudades.

El nuevo establecimiento en Moraleja Green supone la séptima apertura consecutiva de la firma en el último año, un despliegue que consolida de forma definitiva su crecimiento en el sector comercial físico tras sus recientes llegadas a ciudades clave como Granada, Valencia, Almería, Las Palmas y otros enclaves estratégicos de Madrid.

Para Sara Carbonero e Isabel Jiménez, la apertura de sus propios establecimientos representa una evolución natural y muy esperada.

"Abrir nuestras tiendas es un paso muy emocionante porque sentimos que, por fin, podemos invitar a la gente a entrar de lleno en nuestro universo. Queremos que sean lugares especiales, tranquilos, inspiradores... espacios que transmitan calma", explicaron durante la jornada de inauguración.

El elemento diferenciador de la velada en el norte de Madrid fue el factor humano.

Por primera vez desde el nacimiento de la marca, ambas compartieron un espacio íntimo de conversación y agradecimiento con su comunidad, estrechando el vínculo emocional que define a la firma dentro del panorama de la moda nacional.

Tienda de la marca en en el Centro Comercial Moraleja Green Cedida.

Propuesta estival

Las perchas del nuevo local de Alcobendas estrenan formalmente la colección primavera-verano, una propuesta que busca priorizar la versatilidad y el confort absoluto en los meses de calor.

El lino, el algodón y el yute configuran la base de unos patrones fluidos que se complementan con piezas de tricot de alta calidad, idóneas para construir un armario estival duradero y con carácter.

En el apartado cromático, la colección traza un recorrido visual inspirado en los paisajes de la estación. Los tonos transitan con fluidez desde los azules mediterráneos y los matices terracota hacia gamas de verde, teja y mostaza; colores pensados para evocar la brisa, la luz solar y la naturaleza en su estado más puro.

La plata como protagonista

La gran novedad que acompaña la apertura de este espacio físico es el desembarco definitivo de Slowlove en un nuevo segmento de mercado: la bisutería fina.

Las vitrinas en Moraleja Green exponen en primicia su primera línea exclusiva realizada íntegramente en plata, diseñada para complementar los estilismos de la firma con sutiles destellos de luz.

Estas piezas, que siguen la característica inspiración folk de la enseña, reafirman la intención de Sara Carbonero e Isabel Jiménez de diversificar el catálogo y ofrecer un concepto de accesorio duradero, versátil y con alma, pensado para resistir el ritmo del verano sin perder su esencia bohemia.

Las creadoras de la marca compartiendo con sus seguidoras. Cedida.

Detalles exclusivos

La jornada de inauguración en el Centro Comercial Moraleja Green de Madrid estuvo rodeada de gestos de agradecimiento hacia la comunidad de seguidoras que se acercó a celebrar la apertura.

Las 100 primeras asistentes en cruzar las puertas recibieron como obsequio un libro de edición limitada con motivo del décimo aniversario de Slowlove.

Asimismo, la firma aprovechó la ocasión para anticipar un lanzamiento comercial estratégico: todas las compras efectuadas durante la velada fueron acompañadas de una funda exclusiva perteneciente a la colaboración Slowlove x La Casa de las Carcasas, una colección cápsula de accesorios tecnológicos que se pondrá a la venta de forma oficial el próximo 26 de mayo.

Esta apertura marca el inicio de una nueva etapa de expansión comercial basada en espacios de marca independientes donde experimentar el estilo de vida pausado que abandera.