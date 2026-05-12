Toni Acosta y Silvia Abril visten de Pedro del Hierro en la gala People In Red: los looks de seda hechos a la medida

La 16ª edición de la gala People In Red ha vuelto a convertir el Museu Nacional D'art de Catalunya en el epicentro de la solidaridad y el estilo.

Esta velada, tiene como objetivo principal la recaudación de fondos para impulsar la investigación clínica en enfermedades infecciosas, de la Fundación Lucha contra las Infecciones.

En este escenario de compromiso, la moda española ha cobrado un protagonismo absoluto gracias a la firma Pedro del Hierro, encargada de vestir a los rostros más relevantes de la noche.

Total look a medida

Las actrices Toni Acosta y Silvia Abril, responsables de dirigir la gala benéfica, han confiado plenamente en la aguja de la casa madrileña con diseños exclusivos hechos a medida para la ocasión.

Ambas han apostado por el rojo, color emblema de la velada, pero con interpretaciones estilísticas distintas que demuestran la versatilidad de la firma.

Vestido tobillero de silueta cocoon de tafeta de seda roja, y banda en el escote en contraste naranja. Gtres.

La elección de la tafeta de seda para el diseño de Silvia Abril no es casual. Este tejido, conocido por su estructura rígida y su brillo tornasolado, permite que la silueta cocoon mantenga su volumen arquitectónico durante toda la velada, aportando un aire de alta costura que conecta con el legado histórico de Pedro del Hierro.

El contraste del naranja sobre el rojo no solo es una declaración de intenciones cromática, sino que refleja la capacidad de la firma para innovar en los códigos de etiqueta tradicionales.

Por otro lado, el trabajo de plisado en el vestido de Toni Acosta rinde homenaje a las técnicas artesanales que la firma ha preservado desde su integración en el grupo Tendam.

Este tipo de confección exige una precisión milimétrica para que las tablas caigan de forma fluida, creando un efecto de movimiento que se convierte en el centro de todas las miradas bajo las luces del museo.

Es, en definitiva, una exhibición de poderío textil español al servicio de la investigación clínica.

La elección de las actrices como conductoras de la velada no solo responde a su carisma, sino a su trayectoria vinculada estrechamente al teatro y la interpretación del sentir más profundo del ser humano.

Esa seguridad que ambas proyectan sobre el escenario se ha trasladado al Museu Nacional D’art de Catalunya, donde sus vestidos de Pedro del Hierro a medida han funcionado como una extensión de su personalidad artística.

La actriz, posando con su vestido de Pedro del Hierro. Gtres.

La audacia del traje

La representación masculina de la marca ha recaído en el actor Marc Clotet, quien ha roto con el clasicismo tradicional apostando por una paleta cromática vibrante.

Su elección ha sido un traje en color coral, compuesto por una americana de dos botones nacarados y un pantalón de corte recto.

Para completar el outfit, el actor ha prescindido de la camisa formal en favor de un polo rojo de punto abierto de algodón, logrando un equilibrio perfecto entre la elegancia y la funcionalidad contemporánea.

Diseño con propósito

Esta colaboración refuerza el posicionamiento de Pedro del Hierro como una firma que entiende y se adapta a las necesidades de la sociedad actual, ofreciendo colecciones que combinan alta calidad con un diseño cuidado.

Integrada en el grupo Tendam desde 1992, la firma española continúa su expansión internacional, estando presente hoy en 26 países con más de 200 puntos de venta.

Su participación en eventos como la gala People In Red subraya su compromiso con la artesanía y la elegancia funcional, demostrando que la moda es, ante todo, una herramienta de comunicación y apoyo a causas fundamentales.