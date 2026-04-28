Bienestar en movimiento: Dash and Stars y Coco Constans anuncian el regreso del Ffitcoco Tour

En el universo del bienestar contemporáneo, existen colaboraciones que trascienden lo comercial para convertirse en verdaderos movimientos sociales.

Este es el caso de la alianza entre Dash and Stars y Coco Constans (@ffitcoco en Instagram), quienes anunciaron la vuelta de uno de los eventos más deseados por su comunidad: el Ffitcoco Tour.

Tras el éxito de su primera entrega, la marca de ropa deportiva y la entrenadora vuelven a unir fuerzas en esta segunda edición, que promete elevar la experiencia de entrenamiento presencial.

Madrid será el punto de partida para una gira que ya revoluciona las redes: la oportunidad de vivir el método Ffitpilates de la mano de su creadora en una propuesta que recorrerá tres ciudades clave de España.

Con una comunidad que ya supera las 570.000 seguidoras, Coco Constans se ha consolidado como la referencia absoluta en bienestar, entrenamiento y vida saludable en nuestro país.

Su enfoque, que prioriza la escucha del cuerpo y la constancia amable frente a la exigencia extrema, ha calado hondo en una generación que busca en el deporte algo más que un resultado físico.

Una de las peticiones más recurrentes de sus seguidoras ha sido siempre la posibilidad de asistir a clases presenciales, de romper la barrera de la pantalla para compartir la energía en vivo y en directo. De esa necesidad nació el Ffitcoco Tour.

"Ffitcoco es embajadora de Dash and Stars desde hace tres años, y ambas partes han querido llevar esta colaboración un paso más allá a través de esta experiencia única", explican desde la firma.

En esta ocasión, la ambición crece y el aforo se ha ampliado hasta las 100 asistentes por sesión, permitiendo que más mujeres formen parte de este ritual de bienestar.

Más que una clase

El corazón del tour es, sin duda, la sesión de Ffitpilates. Este método, creado por Coco, fusiona los principios de esta disciplina con movimientos funcionales y una conciencia plena sobre la respiración y el control.

No se trata sólo de fortalecer el core o mejorar la flexibilidad; es una forma única de conectar cuerpo y mente, descubriendo los beneficios de un movimiento consciente que se adapta a las necesidades de cada mujer.

Pero el Ffitcoco Tour no termina cuando se guarda la esterilla. Cada sesión está concebida como una experiencia integral de autocuidado.

Tras el entrenamiento guiado, las asistentes podrán disfrutar de un brunch posterior, diseñado para fomentar el encuentro y el intercambio de vivencias entre las participantes.

Es en ese momento de relax donde se comparten consejos, inspiración y se refuerzan los lazos de una comunidad que entiende el estilo de vida saludable como un pilar fundamental de su identidad.

Además, desde la organización del evento adelantan que habrá múltiples sorpresas para las asistentes, convirtiendo cada jornada en un hecho memorable que va más allá del ejercicio físico.



El calendario

La cuenta atrás ya ha comenzado. El tour dará comienzo el próximo 29 de abril en Madrid, una cita que se espera que agote sus plazas en tiempo récord.

La capital será el escenario donde se despliegue por primera vez esta temporada el universo Dash and Stars, combinando las últimas tendencias en activewear con la maestría de Constans.

Tras la cita madrileña, la gira continuará su viaje hacia dos destinos más que la marca anunciará próximamente a través de sus canales oficiales. Esta estrategia de expectación mantiene al público en vilo, reforzando ese vínculo emocional que Dash and Stars ha sabido construir con sus clientas.