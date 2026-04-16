Stella McCartney para H&M: "Siempre he odiado lo elitista que es la moda"

La diseñadora Stella McCartney en un evento celebrado en Londres en 2024. Gtres

20 años después de una de las colaboraciones más recordadas de la moda contemporánea, Stella McCartney vuelve a H&M de manera triunfal. Pero este regreso no se construye sobre la nostalgia, sino sobre una pregunta mucho más ambiciosa: ¿qué ha cambiado realmente en la industria desde entonces?

Cuando la diseñadora lanzó su primera colección con la firma sueca en 2005, la sostenibilidad era, en el mejor de los casos, una intuición. Hoy es un lenguaje compartido, una exigencia del consumidor y un terreno de innovación constante.

Y esta segunda colaboración se plantea como una forma de hacerlo visible. “Volver sólo tenía sentido si podíamos mostrar el progreso”, explica McCartney. “No quería hacerlo si no era con las condiciones adecuadas”, prosigue.

Ann-Sofie Johansson y Stella McCartney conversan sobre su nueva colaboración. H&M

Durante su conversación con Magas, Stella McCartney y Ann-Sofie Johansson, asesora creativa y responsable de diseño de H&M, recuerdan cómo abordaron la primera colaboración con la firma desde una postura casi militante.

“Hace 20 años acepté, pero con una lista muy clara de requisitos. Todo tenía que ver con la sostenibilidad. Era eso o no lo hacía”, cuenta la creativa británica. Y continúa: “Siempre he creído en infiltrarse desde dentro, trabajar con sistemas que no son perfectos y tratar de cambiarlos”.

Aquella primera colección introdujo materiales como el algodón orgánico y abrió una conversación inédita dentro de una gran cadena de distribución. Pero lo más importante, según la diseñadora, es que H&M no se detuvo ahí.

“Podrían haber usado mi nombre, haber parecido sostenibles y haber seguido igual. Pero no lo hicieron. Esa es una de las razones por las que he querido volver”, afirma McCartney.

20 años de evolución (y de presión)

Eveningwear, brillo y fluidez: las claves de la colección. H&M

Ann-Sofie Johansson, durante este encuentro, que tuvo lugar en Londres, a bordo de un barco, en un formato que reforzaba el carácter cercano del encuentro, confirma ese impacto desde dentro de la marca: “Stella nos inspiró a ser mejores”. “Empezamos con el algodón orgánico y, pocos años después, éramos el mayor comprador del mundo”, continúa.

Hoy, según explica, todo el algodón que utiliza H&M es orgánico, reciclado o de mejor procedencia. Un dato que ilustra hasta qué punto la sostenibilidad ha pasado de ser una excepción a convertirse en norma dentro de la compañía.

Pero la charla no se limita a los materiales básicos. La nueva colección pone el foco en avances mucho más específicos: desde cristales realizados con un 80% de vidrio reciclado hasta cadenas de aluminio reciclado o poliéster reciclado garment to garment, es decir, procedente de residuos textiles.

“Hace 20 años ni siquiera era una conversación”, recuerda McCartney. “No había proveedores, no sabíamos cómo hacerlo. Hoy podemos ir más lejos”, añade la creadora británica.

Contra el elitismo de la moda

Pero si hay un discurso que atraviesa toda la intervención de Stella McCartney es su rechazo al elitismo de la industria. “Siempre he odiado lo elitista que es la moda”, declara. Y continúa: “Me molesta que trabajar de forma más responsable implique precios más altos”.

La colaboración con H&M le permite precisamente romper esa barrera: ofrecer piezas diseñadas bajo sus estándares a un público mucho más extenso.

Insiste: “Quería una audiencia más joven, más amplia. Eso ya era importante para mí hace 20 años, y lo sigue siendo ahora”.

En ese sentido, esta nueva colección no solo democratiza el acceso al diseño, sino también a una forma de consumir más consciente.

El armario Stella: sastrería, noche y fluidez

Detalles y siluetas de la colección de Stella McCartney para H&M. H&M

En paralelo a este discurso, las nuevas prendas de Stella McCartney y H&M reafirman los códigos estéticos de la diseñadora, pero también se alinean con algunas de las grandes tendencias actuales.

La sastrería estructurada vuelve a ocupar un lugar central, con hombros marcados y trajes de líneas limpias que recuperan el poder del tailoring contemporáneo. A ello se suma una fuerte presencia del eveningwear, con vestidos brillantes, tejidos con efecto shimmer y detalles que apuestan por una estética nocturna más consciente.

“Quería que fuera un armario de soluciones”, matiza McCartney. “Diseño pensando en la vida real, en que puedas mezclar, reutilizar, adaptar”, remata.

La colección también incorpora una clara fluidez de género, diluyendo las fronteras entre lo masculino y lo femenino. Trajes que pueden llevarse indistintamente, siluetas amplias y una actitud más libre frente al vestir.

Además, muchas piezas responden a la lógica del día a la noche, una de las claves del vestuario actual: prendas versátiles que funcionan tanto en contextos formales como en momentos más relajados.

Entre las piezas destacan aquellas que pueden lucirse en diferentes ocasiones, vestidos con cristales reciclados que combinan con sandalias planas o tacones, y prendas pensadas para circular entre contextos: trabajo, ocio, viaje.

“Si te enamoras de una prenda, la cuidas. Y entonces vive más tiempo”, resume. Lo nuevo de McCartney con H&M incorpora referencias directas a su archivo, incluida la reinterpretación de piezas icónicas de su primera colaboración, reforzando esa idea de continuidad en el tiempo.

Moda, deseo y responsabilidad

Algunos de los looks de la nueva colección de Stella McCartney para H&M. H&M

Lejos de una estética austera o didáctica, la colección apuesta por el deseo. Hay brillo, color, sensualidad y una cierta naturalidad en la forma de llevar las prendas, con tejidos ligeros y siluetas fluidas que refuerzan una sensualidad relajada. “No debería haber compromiso entre moda, sostenibilidad y precio”, defiende Johansson.

Y McCartney incide en que el objetivo no es solo cambiar la industria desde dentro, sino también cambiar la relación emocional con la ropa. “Una prenda no debería tener una sola vida. Debería poder pasar a otra persona, tener una segunda historia”, agrega la diseñadora.

Una conversación que no ha terminado

Más que un punto de llegada, la colaboración se plantea como una etapa dentro de un proceso en construcción. “Queda mucho por hacer”, reconocen ambas. Pero también hay una voluntad clara de transparencia, de mostrar lo que se ha conseguido sin ocultar lo que aún falta.

Dos décadas después, Stella McCartney y H&M no solo revisitan una colaboración icónica, sino que reabren una conversación. Y esta vez, el reto no es introducir la sostenibilidad en la moda. Es demostrar que puede formar parte de ella sin dejar de ser deseable.