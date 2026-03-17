Zara y el gran John Galliano anuncian una colaboración de dos años: "La idea es que realice una reautoría"

Zara acaba de anunciar una colaboración creativa de dos años con el diseñador británico John Galliano. Las colecciones se irán desvelando de forma estacional a lo largo de esta colaboración, cuyo inicio está previsto para septiembre de 2026.

El diseñador trabajará sobre piezas de colecciones pasadas de la firma, revisándolas y reinventándolas para dar forma a nuevas propuestas. Su planteamiento se inspira en los códigos de la alta costura y en una visión de autor, en la que cada prenda refleja una identidad creativa propia. "He estado curateando algunos de los archivos recientes de Zara. La idea es que realice una reautoría", ha afirmado.