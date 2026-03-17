Asier Labarga, director de MBFWMadrid: “Queremos que la ciudad viva la moda y que el ciudadano pueda sentirla"

En un momento en el que la industria de la moda vive una transformación marcada por la sostenibilidad, la internacionalización y los nuevos modelos de negocio, Asier Labarga asume la dirección de Mercedes‑Benz Fashion Week Madrid con la voluntad de reforzar su papel como escaparate estratégico para los diseñadores españoles.

Su proyecto pasa por convertir la pasarela en una herramienta eficaz para la promoción y la venta, sin perder de vista la identidad propia del sector nacional: su diversidad, su carácter autoral y, especialmente, su fuerte componente artesanal.

En conversación con Magas, Labarga explica las claves de esta nueva etapa, el papel de Madrid dentro del circuito internacional de las fashion weeks y el desafío de integrar sostenibilidad, talento emergente e industria en una misma plataforma.

Usted ha tomado la dirección de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en un momento de transformación de la moda. ¿Cuál es la prioridad número uno para esta nueva etapa?

El gran objetivo es disponer de una plataforma de promoción que sea realmente efectiva, útil y alineada con el momento que vive la moda en el mundo. A partir de ahí, ese objetivo se concreta en varios ejes estratégicos.

El primero, por supuesto, es el talento que tenemos en España. El segundo, la dimensión industrial: las colecciones que se presentan aquí deben venderse la temporada siguiente. También está la internacionalización de la plataforma y de los diseñadores, con el objetivo de incrementar ventas y establecer puentes comerciales con otros países.

¿Cómo se define hoy el papel de MBFWMadrid dentro del circuito internacional?

Nuestra pasarela es un reflejo muy fiel de la diversidad de diseñadores y marcas que representan la moda española. Si hay un elemento que nos caracteriza claramente es la importancia de la artesanía y de las técnicas.

En esta edición, desfilarán alrededor de treinta diseñadores. Todos ellos muestran esa conexión con el saber hacer artesanal. Creo que es uno de los factores que nos diferencian dentro del calendario internacional.

Desfile Adolfo Domínguez, MBFWMadrid 2025. EFE

Hablando de los diseñadores que participarán, ¿qué marcas o creadores cree que representan mejor el momento actual?

Es difícil señalar nombres concretos, porque cada firma está en un momento distinto de su desarrollo. Pero sí puedo explicar algo que creo que define bien esta edición. Hemos organizado la semana en varios espacios y jornadas agrupando diseñadores con perfiles similares en cuanto a madurez empresarial y posicionamiento de marca.

La primera jornada se celebrará en la Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid y reúne marcas muy consolidadas, con presencia internacional y una gran apuesta escenográfica y mediática.

La segunda tendrá lugar en el Palacio Fernán Núñez y está orientada a otros de perfil contemporáneo: firmas que llevan aproximadamente entre diez y quince años trabajando, con un lenguaje creativo muy definido y una madurez interesante.

Después llegamos a los desfiles en IFEMA, donde participan marcas con un desarrollo comercial muy fuerte y muy reconocidas dentro del panorama nacional. Entre ellas podemos encontrar nombres habituales como la firma Simorra, entre otras.

¿Qué papel juega la ciudad de Madrid como escenario de la pasarela?

Es una decisión importante y también compleja desde el punto de vista logístico, pero creemos que tiene mucho sentido. La moda es cultura y la cultura es patrimonio. Madrid tiene una riqueza arquitectónica e histórica extraordinaria y ambas disciplinas dialogan muy bien.

Queremos que la ciudad viva la moda y que el ciudadano también pueda sentirla, aunque siga siendo una pasarela profesional dirigida principalmente a prensa y compradores. Desde hace varias ediciones, además, existe un pequeño cupo de entradas para el público general que permite asistir a los desfiles.

¿Podría Madrid convertirse en un hub creativo entre Europa y Latinoamérica?

¿Por qué no? Tenemos muchos ingredientes para ello. La capital vive un momento muy atractivo internacionalmente y aprovechamos ese impulso para establecer más relaciones con otras pasarelas y con distintos actores de la industria.

Además, estamos reforzando el puente entre España e Hispanoamérica. Tiene mucho sentido cultural y también empresarial. Por eso invitamos a diseñadores internacionales que conectan con ese espacio común. En esta edición, por ejemplo, la invitada es Johanna Ortiz, y en septiembre lo fue Silvia Tcherassi.

¿Dónde están hoy los diseñadores emergentes más interesantes de España?

Repartidos por todo el país, porque España es muy diversa y hay muchísimo talento. Desde la pasarela lo que hacemos es lanzar una llamada a ese talento emergente a través de la plataforma Samsung EGO, que este año cumple además veinte años.

Esta iniciativa ha sido fundamental para descubrir nuevas voces de la moda española y para darles visibilidad. De hecho, muchos de los diseñadores que hoy están consolidados pasaron primero por allí.

Asier Labarga. Cedida

Si pudiera invitar a cualquier diseñador del mundo a desfilar en Madrid, ¿a quién elegiría?

Invitaría a uno que tenga algún tipo de vínculo con España: por inspiración, por origen, por formación o por afinidad cultural. Creo que ese tipo de conexiones enriquecen mucho más el intercambio creativo.

Ahora mismo hay muchos diseñadores españoles, hispanos o latinoamericanos ocupando puestos clave en grandes casas de moda europeas. Ese intercambio de conocimiento y experiencia es muy interesante.

La sostenibilidad es uno de los grandes retos de la moda. ¿Cómo se integra en una pasarela como esta?

En el caso de los diseñadores de autor que participan en nuestra pasarela hay dos aspectos especialmente relevantes. El primero son las técnicas artesanales.

El segundo, la investigación en nuevos materiales: tejidos reciclados, reciclables o desarrollados con procesos más sostenibles. Hay empresas y centros de investigación trabajando mucho en este campo.

Mirando al futuro, ¿qué le gustaría que se destacara de su etapa al frente de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid?

Es una pregunta complicada, pero me encantaría que se dijera que ayudamos a consolidar una forma de trabajar basada en la colaboración directa entre la pasarela y los diseñadores.

Desde el primer momento quise establecer una coordinación muy cercana con ellos. Es algo fundamental para que la plataforma funcione realmente como una herramienta útil para sus marcas.

Para terminar, ¿qué novedades destacaría de esta edición?

Habrá varias. Por un lado, veremos una pasarela con un carácter internacional mucho más marcado. Por otro, el hecho de que la moda salga a la ciudad se acompañará de un programa social muy amplio: encuentros, exposiciones, fiestas y convocatorias en distintos espacios de Madrid.

Y me gustaría recordar algo importante: el público puede asistir. Existen entradas disponibles para algunos desfiles en los tres espacios donde se celebrarán. Cualquiera puede vivir en primera persona un desfile profesional de primer nivel. Y creo que es una experiencia que merece la pena conocer.