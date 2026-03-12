Lorena Canals y sus hijas, Olimpia y Carolina: un legado familiar de liderazgo femenino tejido desde la India

Lorena Canals junto a sus hijas Olimpia, a la izquierda, y Carolina, a la derecha. Cedida

En el mes del Día Internacional de la Mujer, cabe recordar que el 8M no solo conmemora luchas históricas por la igualdad, sino que pone en valor el auge imparable del liderazgo femenino en todos los ámbitos, desde salas de juntas hasta talleres.

En este contexto, surgen relatos de superación y motivación como el de Lorena Canals, mujer al frente de su marca homónima que pone en valor un modelo empresarial construido sobre el impulso transformador, la coherencia creativa y el compromiso artesanal.

Hace 25 años, la diseñadora se convirtió en emprendedora inventando la primera alfombra lavable del mundo y desafiando un sector dominado por la producción industrial y masificada.

Hoy, emprende su viaje anual a la India junto a sus dos hijas, Olimpia y Carolina, dueñas a su vez de Oli&Carol, una firma especializada en mordedores y juguetes ecológicos y biodegradables para bebés.

Lejos de un mero trámite, este periplo familiar se convierte en una inmersión estratégica, creativa y emocional de tres directivas femeninas en pro de una industria más humana, transparente y responsable.

Lorena Canals junto a uno de los trabajadores de la fábrica. Cedida

Ambas marcas comparten un mismo mantra: piezas con alma, hechas a mano mediante procesos de producción éticos. Así, reunidas con las artesanas, revisando maquinaria o probando fibras como alpaca, seda y lino, progenitora e hijas se nutren con las técnicas ancestrales que enriquecen el oficio.

La fundadora de la marca de alfombras viendo tejidos. Cedida

La fábrica de Lorena Canals en el país asiático, con más de 250 artesanos cualificados, surgió como un oasis en la feroz industria textil. Ubicada en una zona urbana para facilitar la conciliación familiar de sus empleados, incluye huertos y árboles frutales que tejen una comunidad viva.

Vista general de la plantilla de la marca en India. Cedida

Además, el taller ha sido ampliado recientemente con diez telares handloom, un proceso de creación pausado donde cada hilo se coloca uno a uno manualmente y se teje meticulosamente hasta convertirse en tejido o alfombra.

Uno de los procesos artesanales de fabricación de alfombras. Cedida

Una inversión que ilustra el compromiso de la marca por la centenaria técnica de fabricación tradicional.

Su trabajo y compromiso consolidan a Lorena, Olimpia y Carol como mujeres líderes que se esfuerzan por construir un futuro donde la artesanía, la sostenibilidad y el legado familiar desafían la producción industrial.