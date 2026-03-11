Las tendencias otoño-invierno 2026-2027 de París: flores, volumen y referencias al pasado marcan la temporada

Dior, Louis Vuitton y Chanel en la pasarela de París. Reuters, Gtres

Después de Nueva York, Londres y Milán, la Paris Fashion Week cierra tradicionalmente el mes de la moda.

Durante una semana, la capital francesa se ha convertido en el epicentro de la industria, reuniendo a diseñadores, compradores, periodistas y celebridades que acuden para descubrir las colecciones de prêt-à-porter femenino de la próxima temporada.

La edición otoño-invierno 2026-2027, celebrada del 2 al 10 de marzo, presentó las nuevas visiones de grandes casas como Dior, Chanel, Louis Vuitton o Chloé, revelando las siluetas, materiales e imaginarios que marcarán los futuros meses.

Más allá de la ropa, estos desfiles también han permitido observar las grandes orientaciones culturales de la moda: referencias históricas, la evolución del poder femenino o el regreso de motivos románticos.

La moda dialoga con la historia

Esta temporada, numerosos creadores han recurrido a la historia para construir sus colecciones, confirmando una tendencia clara: la reinterpretación del pasado.

Dior y Chanel se inspiran en el pasado para la próxima temporada. Reuters, Gtres

En Chanel, la línea otoño-invierno revisita el imaginario de los años 20, con siluetas inspiradas en el estilo garçonne, vestidos de cintura baja y conjuntos de tweed modernizados.

En Dior, la colección también mira al pasado con referencias a la estética renacentista, visibles en las siluetas estructuradas, los bordados delicados y ciertos detalles que evocan el vestuario histórico europeo. Estas influencias reinterpretan códigos de la pintura y de la indumentaria del Renacimiento, adaptándolos a una feminidad contemporánea.

Esta fascinación por la historia también aparece en Lanvin o Schiaparelli, que se nutren de su herencia y de sus archivos para lanzar propuestas actualizadas. La moda, por tanto, no se limita a mirar hacia el futuro: reactiva elementos del pasado para crear nuevas narrativas.

La sastrería femenina, pieza clave

Otra tendencia dominante en las pasarelas es el traje, que se consolida como una pieza central del armario contemporáneo. En Chloé, las siluetas combinan blazers estructurados con faldas fluidas, creando un equilibrio entre romanticismo y sastrería.

La casa Vivienne Westwood lleva aún más lejos esta idea proponiendo uno llevado como vestido de novia, una alternativa audaz al tradicional atuendo nupcial.

Esta evolución se inscribe en la herencia del power dressing, pero con un enfoque más libre: se lleva ahora con vestidos, faldas largas o siluetas más relajadas. La sastrería femenina se convierte así en un símbolo de poder, pero también de versatilidad estilística.

Caballería y heroínas contemporáneas

Entre los imaginarios más destacados de esta temporada, varias casas han explorado una estética inspirada en las figuras heroicas, transformando la silueta femenina en una especie de armadura moderna.

En Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière imagina a una mujer a la vez ángel, guerrera y caballera. Presentada bajo la pirámide del Louvre, la colección combina capas, siluetas estructuradas y materiales trabajados como la madera o el mimbre, evocando un viaje entre pasado y futuro.

Louis Vuitton reinterpreta la estética de la caballería. Reuters

Una estética de fuerza que también aparece en Balmain, con hombros marcados y siluetas escultóricas que recuerdan casi a armaduras contemporáneas.

Estas propuestas reflejan una idea fuerte de la temporada: una moda que celebra la fuerza y la seguridad femenina.

Las flores invaden las pasarelas

Por último, una de las imágenes más destacadas de la temporada es el regreso de las flores, omnipresentes tanto en los decorados como en las prendas.

En Dior, el desfile se desarrolló en un escenario inspirado en un jardín, rodeado de nenúfares que evocaban las pinturas de Monet, mientras que las siluetas incorporaban bordados florales y volúmenes que recordaban a pétalos.

El universo floral de Chanel y Dior. Reuters, Gtres

En Chanel, los looks también estaban salpicados de broches florales y detalles decorativos inspirados en las camelias, emblema histórico de la casa.

Aparecen así en distintas formas: bordados, volúmenes escultóricos o decorados inmersivos. Representan una voluntad de reintroducir poesía, naturaleza y romanticismo en la moda contemporánea.

La Paris Fashion Week otoño-invierno 2026-2027 confirma así una temporada marcada por los contrastes y los relatos. Entre referencias históricas, siluetas de poder como el blazer femenino, heroínas contemporáneas o motivos florales, los creadores dibujan una moda que oscila entre fuerza y poesía.

Más que una simple sucesión de tendencias, estas colecciones revelan sobre todo una voluntad de contar historias y de redefinir la feminidad a través de la ropa.