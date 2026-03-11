Springfield Kids conquista Madrid: la marca de moda infantil estrena tienda en el Palacio de Hielo

En una industria marcada por tendencias efímeras y estilos exigentes, la moda infantil emerge como un oasis de autenticidad y diversión sin complejos. Hoy, la ropa para niños y preadolescentes no sólo viste, sino que empodera y sirve de lienzo en blanco para la creatividad de adultos y pequeños.

En este contexto, sobresale Springfield Kids, la gran apuesta del grupo Tendam para el público más menudo, enfocada en el diseño de prendas cómodas, actuales y funcionales, adaptadas a sus necesidades.

Hoy, la firma celebra la reciente apertura de su tienda en el centro comercial Palacio de Hielo, en Madrid. Un punto de venta que se inauguró el pasado 7 de marzo y que supone un paso más en la expansión física del retail.

Sección de niños en la 'store'. Cedida

El establecimiento, que cuenta con una superficie de 90 metros cuadrados, sobresale como el primero con escaparate propio, reforzando su visibilidad y consolidando su identidad como marca especializada en el sector infantil y pre-teen.

Además, el nuevo local incorpora el concepto Roots, un modelo que apuesta por espacios contemporáneos, luminosos y construidos en torno al producto.

Esta tienda ofrece ya la colección de Springfield Kids para la nueva temporada. En el muestrario de niña, la propuesta se divide en tres ejes principales:

Look con prendas del armario femenino. Cedida

Una gama de estilo varsity, con gráficos de inspiración college en tonos rosa empolvado y baby blue; una línea romantic punk para preadolescentes marcada por tonalidades verdes, moradas, el blanco y el negro; y una tercera apuesta de estilo boho protagonizada por volantes, bordados, croché y pigmentos tierra.

Sección más romántica de la propuesta de niña. Cedida

Por su parte, la sección de niño se construye sobre la estética clásica y versátil y la gama cromática primaria bajo la icónica bicicleta que distingue a la marca.

Gorra y sudadera de la cápsula para ellos. Cedida

Además, la colección SS26 sobresale con cortes más amplios, tipografías divertidas y tonalidades naranjas y verdes ―especialmente la menta― en sudaderas, bermudas y camisas.

Propuesta de look para niño. Cedida

Springfield Kids pone el broche final a su propuesta con una alternativa más urbana, compuesta por joggers, sweatshirts, y una paleta que baila entre el negro, los grises y toques flúor.

Sudadera con grabado de la colección SS26. Cedida

Con un imaginario divertido y funcional, alineado con las necesidades del público infantil y joven, y nuevas aperturas como su reciente incorporación al centro comercial Palacio de Hielo, la marca consolida su red comercial y fortalece su presencia en ubicaciones estratégicas.