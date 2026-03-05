El 'wellness' hecho moda: Women'secret y Maison Matcha llevan el verde más viral a bikinis, 'tops' y pareos

El matcha ha irrumpido como el superalimento por excelencia. Como un elixir que mejora la concentración y energía sin nerviosismo. Además, acelera el metabolismo y desintoxica y fortalece el sistema inmunológico.

En los últimos tiempos, reina en desayunos, almuerzos y meriendas con su esencia fresca y saludable.

Por otra parte, esta fiebre verde conecta con el espíritu girly-sporty en auge entre las mujeres, marcado por el equilibrio entre feminidad, deporte y mentalidad wellness.

Women'secret captura esta conexión en su colaboración con Maison Matcha, una cápsula que acerca el universo de la bebida más codiciada del momento a la playa con piezas que fusionan lo cute, lo cómodo y lo trendy.

Bikini de la nueva propuesta. Cedida

Inspirada en el té verde japonés, esta línea promete convertirse en el must del verano por su aire dulce, fresco y muy aesthetic, ideal para las chicas que priorizan el equilibrio entre la actividad y el relax.

Sobresalen las prendas de baño de la colección. Los dos piezas se presentan en una amplia variedad de siluetas para adaptarse a todo tipo de cuerpos y ocasiones: corte balconette, con más soporte; cortina, romántico y fluido; y bandeau, minimal y sporty.

Pieza de la colaboración. Cedida

El trikini también roba parte del protagonismo como alternativa innovadora, mientras el bañador halter ofrece mayor cobertura sin limitar el estilo.

Prenda de baño. Cedida

La paleta cromática se construye sobre tonos verdes y rosa pastel, además de un intenso marrón chocolate sobre el print geométrico exclusivo de la marca.

Estos colores no sólo evocan al latte en tendencia, sino que ofrecen la versatilidad suficiente para pasar de una sesión de yoga en la arena a un brunch playero bajo el sol.

Diseño de Women'secret. Cedida

Para las más fans de Maison Matcha, la estrella de la colección será, sin duda, la camiseta con el grabado But First, Matcha, un guiño al lifestyle que nace entre citas casuales, sesiones de pilates o paseos con amigas. Sí a todo, pero siempre con el té en la mano.

La línea se completa con un kimono ligero, unos pantalones holgados, un pareo vaporoso y un top de crochet boho; piezas ideales para crear outfits cómodos y alineados con las últimas tendencias.

Conjunto veraniego. Cedida

Refrescante y adictiva, como un matcha latte, esta colaboración posiciona a Women'secret como templo de la moda para las chicas con alma wellness y corazón joven.