Las tendencias de los Premios Goya 2026: un desfile de volúmenes arquitectónicos y el traje como nota diferenciadora

Los Premios Goya constituyen la máxima distinción del cine español. Creada en 1987 por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la ceremonia premia cada año a las mejores películas y profesionales del sector.

Más allá de los trofeos —inspirados en el pintor Francisco de Goya— el evento es una cita cultural y mediática clave en España, que combina cine, emoción, una puesta en escena espectacular... y, por supuesto, un desfile de moda.

Este 2026 las tendencias dominantes en la red carpet, además del color blanco que ha sido el absoluto protagonista, han sido los patrones arquitectónicos y con volumen XL, los escotes y los trajes.

La sastrería —tan presente en las pasarelas de las firmas de alta costura—se ha 'colado' en el photocall demostrando que no siempre los vestidos largos son necesarios para brillar en este tipo de eventos.