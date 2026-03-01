Las tendencias de los Premios Goya 2026: un desfile de volúmenes arquitectónicos y el traje como nota diferenciadora

Los Premios Goya constituyen la máxima distinción del cine español. Creada en 1987 por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la ceremonia premia cada año a las mejores películas y profesionales del sector.
Más allá de los trofeos —inspirados en el pintor Francisco de Goya— el evento es una cita cultural y mediática clave en España, que combina cine, emoción, una puesta en escena espectacular... y, por supuesto, un desfile de moda.
Este 2026 las tendencias dominantes en la red carpet, además del color blanco que ha sido el absoluto protagonista, han sido los patrones arquitectónicos y con volumen XL, los escotes y los trajes.
La sastrería —tan presente en las pasarelas de las firmas de alta costura—se ha 'colado' en el photocall demostrando que no siempre los vestidos largos son necesarios para brillar en este tipo de eventos.
A todo volumen
Encaje en blanco y negro y rojo de inspiración hollywoodiense sobre la alfombra roja.
Gtres
Elena Sánchez y Laura Escanes eligieron un look de princesa, con vestidos inspirados en cuentos de hadas. La periodista acertó con un diseño en blanco y negro, con encaje negro de motivos florales bordado sobre la tela blanca de Gemy Maalouf.
Por su parte, la modelo apostó por un vestido rojo inspirado en el glamour hollywoodiense de la casa española Yolancris. Ambas optaron por los hombros descubiertos y collares que realzaban el cuello.
El volumen se convierte en espectáculo.
Gtres
Las actrices Natalia Sánchez y Hiba Abouk han optado por vestidos arquitectónicos y llenos de movimiento. El diseño la recordada Teté de Los Serrano apuesta por un body de tweed blanco total, con miriñaque y capas de tejido blanco que aportan un volumen de desorden controlado. Se trata de un diseño de De la Cierva y Nicolás.
Por su parte, Hiba luce una estructura de pétalos de Carolina Herrera de 2015, que construyen su vestido y le otorgan la apariencia de una flor de luz en la noche.
Espalda al aire
La piel ha tenido su lugar sobre la alfombra roja, convirtiéndose en uno de los recursos más elegantes de la velada. Espaldas y hombros al descubierto se imponen con sutileza, aportando sensualidad y sofisticación a los vestidos más refinados.
Marina Rivers, Rosanna Zanetti y Rigoberta Bandini.
Gtres
Marina Rivers se ha sumado a una de las tendencias cromáticas de la temporada al elegir tonos tierra, en un matiz entre marrón y teja. La sorpresa viene detrás, con un cut out en forma de triángulo.
Rosanna Zanetti, por su parte, ha optado por un vestido de silueta sirena firmado por Tony Ward con un elegante escote en la espalda.
También se ha sumado a la tendencia, Rigoberta Bandini luciendo un diseño midi con detalles metalizados
de lentejuelas y flecos, un falso collar integrado en el escote.
Hombros al aire
Isabel Sanchís firma el vestido negro palabra de honor que lució la compositora y cantante Blanca Paloma, un diseño depurado realzado por una flor dorada de efecto escultórico que aportaba carácter y sofisticación al conjunto.
Blanca Paloma, Susana Abaitua y Maggie Civantos.
Gtres
Gtres
Los hombros al descubierto marcaron el estilismo de Susana Abaitua, donde la actriz apostó por un elegante vestido verde botella de Vivienne Westwood, acompañado de joyas de Rabat, en una combinación sofisticada y de aire estructurado que realzaba su figura.
Con un diseño de Andrew Pocrid y joyas de Del Páramo Vintage, la actriz Maggie Civantos reivindicó la moda española en un look de terciopelo coronado por un choker de perlas, que evocaba una estética gótica elegante.
La presencia del traje
María Pedraza rompió con los códigos clásicos de la alfombra roja al decantarse por una silueta de sastrería amplia, firmada por Mango. La actriz apostó por un conjunto de líneas marcadas, con americana holgada, camisa blanca y corbata, construyendo un estilismo de aire andrógino.
María Pedraza y Laura Ponte.
Gtres
Fiel a su estilo, Laura Ponte apostó por una propuesta de sastrería firmada también por la marca catalana, defendiendo la elegancia relajada. La silueta clara, de líneas depuradas, se combinaba con una blusa fluida de cuello anudado y delicadas transparencias que suavizaban el conjunto. Como contrapunto, un bolso negro aportaba contraste y equilibrio.
Una edición más, los Premios Goya se han revelado como un escaparate de tendencias, que pone en valor el poder de la moda. Este 2026, muchas firmas españolas, aunque también ha habido presencia de otras internacionales como Armani.