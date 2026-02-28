Hoy, día 28 de febrero, Barcelona acoge
la 40ª edición de los Premios Goya. En esta ocasión, la capital catalana es la encargada de celebrar el cine español y a sus estrellas. Aquellas que brillan delante de las cámaras y las que también lo hacen detrás.
[La gran noche española de los Goya: las tendencias de maquillaje que dominarán la alfombra roja]
Antes de subir al escenario a presentar categorías, dar los pertinentes discursos o recibir el galardón de turno, los invitados más selectos pasan por la alfombra roja, que siempre se presta a looks memorables, en el apartado de vestuario y belleza.
Por la red carpet, además de personalidades del mundo de la cultura, también hacen acto de presencia personajes de la política y demás autoridades.
[De Penélope Cruz a Paz Vega: los looks más icónicos y sofisticados que han definido la historia de la alfombra roja de los Premios Goya]
De forma inevitable, todas las miradas se posan sobre los intérpretes, que posan en photocall desplegando sus mejores estilismos. Ahora sí, luces, cámaras y acción, ¡que comience la fiesta del cine!
1 de 19
Hiba Abouk
La actriz, deslumbrante con un original diseño con volumen y capas en la falda simulando pétalos florales: un patrón de estética arquitectónica que ha sido una de las tendencias dominantes de la noche. Las joyas son de
Tiffany & Co. y los zapatos joya en tono plateado.
2 de 19
Elena Sánchez
La presentadora de RTVE ha llegado a la gala con un vestido con el tándem blanco y negro. Un diseño de corte princesa con detalles florales en la falda firmado por el creativo Baro Lucas, uno de los grandes triunfadores de la última Mercedes Benz Madrid Fashion Week.
Para los complementos ha confiado en Lodi y en Del Páramo Vintage.
Gtres
3 de 19
Marina Rivers
La
influencer, especialmente popular en TikTok, y colaboradora televisiva ha sido una de las primeras en llegar al evento.
La joven ha optado por una de las tendecias de la temporada en lo que a paleta cromática se refiere: ha apostado por los tonos tierra, en una versión a medio camino entre el marrón y el teja.
De su vestido, lo más llamativo ha sido el detalle cut-out del escote, que se replica también a la espalda de la propuesta.
Gtres
4 de 19
Andrea Duro
La actriz Andrea Duro ha dado una lección de elegancia clásica y sensualidad sobre la alfombra roja.
El diseño que ha escogido para esta 40ª edición de los Premios Goya se trata de un modelo de cuello
halter con detalles drapeados y nudo a la altura de la cadera. Una apuesta de Silvia Tcherassi que le dibuja una silueta espléndida.
El diseño, confeccionado en satén, encuentra a su mejor aliado en un reloj de pulsera de oro que, sin duda, se ha robado muchas miradas y
flashes. Gtres
5 de 19
Luis Tosar
Uno de los grandes nombres de la noche es el del actor. Sin embargo, y aunque sus dotes ante la cámara son admirables, la función que desempeña hoy es algo distinta.
Junto a Rigoberta Bandini se encarga de presentar esta 40ª edición de una gala que se promete repleta de sorpresas y algo más light, en cuanto a tiempos, que las previas.
El intérprete ha apostado por lo seguro en la alfombra roja: un clásico esmoquin con detalle inconfundible en la solapa: un pin con la bandera de Palestina.
Gtres
6 de 19
Dulceida
Se trata de una de las
influencers por antonomasía del panorama español. Desde que comenzó su carrera, se ha convertido también en una importante empresaria del sector.
Teniendo en cuenta que la gala se celebra en su ciudad, tiene mucha lógica que haya sido una de las invitadas a la cita.
Para ello ha apostado por un elegante diseño marrón —uno de los colores del momento—de escote palabra de honor y con una capa que desemboca en una discreta cola al tono.
Gtres
7 de 19
Nieves Álvarez
La modelo y presentadora lo ha vuelto a hacer. La elegancia ha brillado de forma excelsa a su paso por la alfombra roja de la fiesta del cine español.
La empresaria ha sido otra de las invitadas que se ha sumado al carro del blanco. En su caso, del diseño destaca una suerte de escote bardot renovado y, sobre todo, las texturas con las que juega la apuesta: pequeños volantes, surcos abstractos, una figura rígida gracias a la presencia de una especie de corsé y transparencias.
Gtres
8 de 19
Tamar Novas
El gallego Tamar Novas acude a la cita como nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su trabajo en la película
Rondallas.
El intérprete ha llevado un look en total black en el que lo que más ha destacado han sido sus zapatos, unos mocasines clásicos con troquelado bicolores en blanco y negro, borlas incluidas.
Gtres
9 de 19
Laura Escanes
Es una de las influencers del momento. Al igual que Dulceida, hace ya tiempo que dejó de ocupar sólo esa posición para asentarse en los medios e incluso comenzar su propio pódcast. Quizás hoy también se haya sentido un poco
Entre el cielo en las nubes al asistir a los Premios Goya.
La polifacética catalana ha apostado por el made in Spain con un impecable diseño de la casa Yolancris de líneas clásicas.
El modelo rojo, de silueta princesa, tiene además el escote palabra de honor y un gran volumen en la falda, de efecto abullonado en su encuentro con el suelo.
Ha llevado además una de sus apuestas
beauty de siempre: moño en formato clean look, maquillaje natural y un conjunto de joyería formado por pendientes, anillos y gargantilla increíbles.
10 de 19
Rigoberta Bandini
El año pasado firmó una de las actuaciones de la noche con la interpretación de
El amor sobre el escenario de la gala. En 2026, junto a Luis Tosar, cambia de rol, ya que ejerce junto a él como presentadora.
Aunque probablemente irá cambiando de look a lo largo de la noche, sobre la red carpet ha apostado por un original diseño de largo
midi con detalles metalizados en forma de lentejuelas de flecos y como falso collar en la zona del escote de su vestido.
La artista ha sido otra de las que ha escogido el escote
halter para la ocasión. Gtres
11 de 19
Rosana Zanetti
La modelo venezolana no ha dudado en acudir a la llamada del cine español. La latinoamericana ha optado, al igual que Andrea Duro, por un diseño con cuello halter, solo que en color blanco y con degradado de lentejuelas.
Como de costumbre, ha confiado en su estilista de confianza, Víctor Blanco, para asistir al acto. El profesional ha escogido para ella un modelo de Tony Ward, zapatos de Sophia Webster y joyas de TIFFANY & CO.
12 de 19
Natalia Sánchez
Se dio a conocer hace ya años en Los Serrano, pero hace tiempo que Teté dejó de ser sólo Teté. La intérprete ha ido pavimentando su camino y todo su esfuerzo la ha llevado, por ejemplo, a la cita de hoy.
La artista ha apostado por un elegantísimo diseño blanco de De la Cierva y Nicolás, zapatos de LODI y joyas de Marina García.
Lo estructurado de su vestido contrasta con lo casual de su look de belleza, con una melena natural y relajada con raya al lado —una de las tendencias
beauty del momento— y un maquillaje muy light en el que destacan sus labios rojos.
13 de 19
Alfonso Bassave
El actor ha optado por un original esmoquin negro con blazer de terciopelo, pantalones globo y pajarita.
Gtres
14 de 19
Paula Vázquez
La presentadora ha elegido un diseño hecho a medida de Alejandro de Miguel, de lentejuelas en azul eléctrico con cuerpo tipo corsé con escote corazón, manga larga y acabado en cola.
Gtres
15 de 19
Inés Hernand
La presentadora de televisión, que recientemente se ha hecho cargo de conducir el Benidorm Fest, tambien ha llegado ya al photocall, donde ha posado con un vestido de corte sirena y cuello alto confeccionado en encaje negro.
No obstante, además de un imponente colgante, quizás el accesorio más especial de su apuesta de estilo haya sido una chapa en apoyo a Gaza.
Gtres
16 de 19
Ona Carbonell
La nadadora, que durante años ha estado vinculada con los medios y ha hecho sus pinitos delante de las cámaras, también se encuentra entre los privilegiados que asisten esta noche a la cita en Barcelona.
La exdeportista ha optado por un vestido rosa empolvado —atención a los tonos pastel esta primavera-verano— con microvolantes, pero lo que más ha destacado de su look ha sido su abrigo corto (tipo torera) de color melocotón claro.
Gtres
17 de 19
Macarena Gómez
Sin duda, la más original de la velada. Fiel a su estilo, Macarena ha optado por un vestido de aire boho azul con franjas florales y un velo sobre los ojos. La peluca rubia con ondas enfatizaba la estética hippy del estilismo.
Gtres
18 de 19
Catalina Sopelana
El blanco sin duda se está imponiendo como uno de las propuestas cromáticas de la noche, a pesar de que aún queda mucho 'momento
photocall' por delante.
La actriz de uno de los grandes éxitos de Netflix de las últimas semanas,
El cuco de cristal, un thriller en formato miniserie adictivo ha apostado por un caballo ganador: un elegante diseño con escote palabra de honor —otra de las tendencias ganadoras de la noche— con un elegante péplum, que dibuja la silueta, afinando la cintura y aportado volumen en la cadera.
Uno de los detalles más interesantes de su vestido ha sido el contraste de tejidos: de los delicados drapeados del cuerpo al efecto satinado de la falda. Una vez más, el minimalismo se ha impuesto en el apartado de belleza.
19 de 19
Laura Ponte
Blanco, blanco y más blanco. La red carpet está hablando y el color se está imponiendo conforme las invitadas posan ante las ávidas cámaras de los fotógrafos.
La modelo, que acaba de desfilar para Chanel en París, ha acudido a la cita de los Premios Goya con un look muy Laura Ponte, se podría definir así, sin rodeos, pero, sobre todo, muy elegante.
¿Su apuesta? Un traje blanco combinado de forma desenfadada con una camisa con lazada al cuello y transparencias. Como nota de color, un
clutch negro. La prueba de que los clásicos nunca fallan.
En su rostro, un
all-in a la naturalidad.