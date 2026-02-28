Hoy, día 28 de febrero, Barcelona acoge la 40ª edición de los Premios Goya. En esta ocasión, la capital catalana es la encargada de celebrar el cine español y a sus estrellas. Aquellas que brillan delante de las cámaras y las que también lo hacen detrás.

Antes de subir al escenario a presentar categorías, dar los pertinentes discursos o recibir el galardón de turno, los invitados más selectos pasan por la alfombra roja, que siempre se presta a looks memorables, en el apartado de vestuario y belleza.

Por la red carpet, además de personalidades del mundo de la cultura, también hacen acto de presencia personajes de la política y demás autoridades.

De forma inevitable, todas las miradas se posan sobre los intérpretes, que posan en photocall desplegando sus mejores estilismos. Ahora sí, luces, cámaras y acción, ¡que comience la fiesta del cine!