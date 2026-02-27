50 sombras de gris, versión Max Mara: así se impone la firma en Milán con siluetas largas y efecto sirena

En Milán, esta mañana, el silencio tiene un color.

Gris.

El decorado es casi brutal en su simplicidad: muros altos, verticales, imponentes. Un tono frío, mineral, que absorbe la luz y crea una sensación de espacio infinito.

Nada decorativo, nada superfluo. Una arquitectura desnuda. Como si la casa quisiera eliminar todo ruido visual para dejar espacio únicamente a lo esencial: la silueta.

Entonces aparece la primera figura.

Un gris topo envolvente. Un corte amplio. Una actitud decidida. La colección no comienza con un efecto espectacular, sino con una afirmación tranquila.

Fundada en 1951, Max Mara ha construido su reputación sobre una idea casi radical hoy: la atemporalidad. El abrigo perfecto. El corte impecable. La materia noble.

Una moda que atraviesa el tiempo sin agotarse. Esta temporada, la casa italiana no busca la ruptura. Profundiza en su propio lenguaje.

Y ese lenguaje habla de estructura.

Mineral, densa, terrenal

El gris domina, como una evidencia. Pero nunca es único: llega en tono ceniza, humo, topo, pizarra... Cada matiz parece dialogar con el decorado.

A su lado, una constelación de marrones: camel luminoso, arena suave, chocolate profundo, marrón cuero o casi negro.

Las tonalidades se encadenan con sutileza, como si la colección hubiera sido pensada como un degradado natural.

La paleta de Max Mara. Instagram

Luego aparece el rojo ladrillo.

No surge como un grito. Se ancla en la silueta. Denso, mate y maduro. Evoca la tierra besada por el sol, las fachadas antiguas, algo sólido y atemporal. Que habla de esencia.

Incluso el negro parece filtrado. Un negro con reflejos casi azul noche, casi líquidos, que evita la dureza absoluta para optar por la profundidad.

La paleta no es decorativa. Está construida. Traduce una idea de estabilidad, de gravedad, de anclaje.

El volumen como territorio

Muy pronto, una evidencia se impone: aquí nada es ceñido. Las blazers son amplias, pero nunca rígidas. Los abrigos caen bajos, muy bajos, a veces rozando el suelo. Las faldas son largas. Los vestidos también. La longitud domina la colección.

Alargar es desacelerar, es ocupar el espacio, es rechazar la prisa.

Las botas mosqueteras sin tacón refuerzan esa sensación. Elongan la línea, pero rechazan el artificio de la altura. La marcha parece estable, segura, anclada al suelo. No hay nada frágil en estas siluetas.

Las capas aparecen como extensiones naturales del abrigo. Las capuchas añaden una dimensión protectora, como si la prenda se convirtiera en refugio.

Incluso los bolsos se presentan en clave maxi. Grandes volúmenes y diseños muy funcionales. Sin ornamento. Sin excesos. Sólo presencia.

Materia, piel, protección

Los elementos de base cuentan otra historia.

Piel de pelo corto. Cuero denso. Satén estructurado. Patchworks de la paleta de los marrones en trenches, donde los tonos se superponen como estratos geológicos.

Tres formas de habitar el invierno. Instagram

Hay algo táctil en esta colección. Se palpa y se siente el peso reconfortante de un abrigo chocolate, la flexibilidad de ciertos tejidos. La suavidad aterciopelada de otros.

La mujer de Max Mara no se expone. Se protege. Y, sin embargo, esa coraza no elimina de la ecuación la sensualidad. La redefine.

Arquitectura del cuerpo

Los vestidos atraen especialmente la atención a la altura de las caderas. Las líneas son limpias, casi geométricas. La estructura enmarca el cuerpo en lugar de moldearlo.

No se trata de abrazar la silueta, sino de construirla.

Algunas piezas esculpen la cintura mediante juegos de volumen. Otras desplazan la atención hacia los hombros, hacia la longitud del torso. La prenda se convierte en arquitectura móvil.

Luego aparece ese vestido de cuero, atravesado por una cremallera desde abajo hasta el cuello. Un gesto radical. Funcional. Directo. Evoca más la modernidad industrial que la delicadeza romántica.

Hacia el final del desfile, surge una evolución sutil: faldas y diseños con efecto sirena. La línea se estrecha progresivamente hacia abajo, creando un movimiento fluido, casi líquido. Después de la estructura, la ligereza. Tras la rigidez, la curva.

La colección respira de otra manera.

Potencia tranquila

Este desfile no busca la explosión. Construye una tensión interior.

En este decorado monumental: el gris se convierte en manifiesto, el marrón en base, el rojo ladrillo en firma.

Todo es largo. Todo es amplio. Todo está controlado.

No es una moda circense, de espectáculo. Es una moda de resistencia. Una moda que interpreta el invierno como un territorio que atravesar con seguridad.

En Milán, Max Mara recuerda que el lujo no necesita exceso de brillo para dejar huella. Puede ser mineral. Puede ser chocolate. Puede ser topo. Puede, sobre todo, ser discreto.

Y en esa discreción hay una forma de poder poco común: la que no necesita elevar la voz para hacerse escuchar.