Los grandes premios de cine se suceden en los primeros meses del año y esta vez le ha tocado el turno a los otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. La gala, celebrada en el Royal Festival Hall, tuvo como invitados estelares, una vez más, a Guillermo de Inglaterra y su esposa, que aparecían deslumbrantes en un momento muy difícil para la Corona tras la detención de Andrés Mountbatten-Windsor por el caso Epstein.

Sin embargo, la del domingo 22 de febrero no era una noche para polémicas sino para reconocer a las figuras más relevantes de la gran pantalla y, previamente, para desfilar por la alfombra roja. La princesa de Gales, deslumbrante con un vestido que lleva en su armario siete años, y el futuro rey a juego con ella, acaparaban toda la atención con dos matching looks perfectos y mucha sonrisa y cercanía para rebajar la tensión.

Un golpe de efecto a través de su estilismo, en el que combinó tres grandes firmas y llamativas joyas. Además de Kate Middleton, hubo muchas otras protagonistas en lo que moda se refiere, entre ellas Emma Stone, impecable de negro, o Kate Hudson, que lo apostó todo al rojo. Recopilamos a las mejor vestidas de la gran noche.

    Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra

    La Princesa rescató un vaporoso diseño de Gucci que estrenó en 2019 para la gran noche de los Bafta y lo combinó con salones de Oscar de la Renta, clutch granate de Prada y sus increíbles pendientes de diamantes de Cartier. Además, lució un brazalete histórico, ya que perteneció a la reina María. 

    Sin duda, un golpe de efecto estilístico que Guillermo de Inglaterra acompañó vistiendo a juego. 
    Emma Stone

    La actriz se decantó por el negro con este diseño minimalista de Vuitton protagonizado por su gran escote. El pelo recogido y joyas discretas para un clean look perfecto.
    Kate Hudson

    Poderosa con un diseño muy Hollywoodiense de Prada de escote Bardot y escote en la espalda, Kate Hudson fue una de las gran triunfadoras de la noche sobre la alfombra roja.
    Teyana Taylor

    Teatral y excesivo para una gran noche de cine. La apuesta de la protagonista de Una batalla tras otra, la película ganadora de los Bafta con seis premios, fue este diseño marrón chocolate con volantes y drapeados de Burberry. Las joyas las firmaba Tiffany & Co.
    Reuters
    Rose Byrne y Bobby Cannavale

    Otro de los grandes estilismos de la velada fue este Miu Miu amarillo con detalles de pedrería. Un toque pastel ideal para la alfombra roja.
    Efe
    Gillian Anderson

    Un vestido estampado en diferentes tonos de Roksanda con falda voluminosa fue el look elegido por Anderson mezclando sobriedad con un toque atrevido. 
    Reuters
    Jenna Coleman

    La actriz rindió homenaje a Armani con este increíble vestido largo con bordados en relieve en tojo y negro y un peinado con ondas retro que realzaba su elegancia.
    Efe
    Alicia Vikander

    El vestido joya con abertura central, péplum y pedrería de Vikander también fue uno de los más aplaudidos.
    Aimee Lou Wood

    La actriz de The White Lotus eligió un vestido rosa de la neozenlandesa afincada en Londres Emilia Wickstead.
    Efe
    Jessie Buckley

    La protagonista de Hammet se decantó por un diseño azul eléctrico de Chanel, de inspiración helénica.
    Chanel
    Tilda Swinton

    Siempre original, la actriz optó por un aire dandi con este esmoquin de Chanel de la colección Métiers d’art 2026 collection, zapatos bicolor y joyas de la maison.
    Chanel