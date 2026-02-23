Los grandes premios de cine se suceden en los primeros meses del año y esta vez le ha tocado el turno a los otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. La gala, celebrada en el Royal Festival Hall, tuvo como invitados estelares, una vez más, a Guillermo de Inglaterra y su esposa, que aparecían deslumbrantes en un momento muy difícil para la Corona tras la detención de Andrés Mountbatten-Windsor por el caso Epstein.

Sin embargo, la del domingo 22 de febrero no era una noche para polémicas sino para reconocer a las figuras más relevantes de la gran pantalla y, previamente, para desfilar por la alfombra roja. La princesa de Gales, deslumbrante con un vestido que lleva en su armario siete años, y el futuro rey a juego con ella, acaparaban toda la atención con dos matching looks perfectos y mucha sonrisa y cercanía para rebajar la tensión.

Un golpe de efecto a través de su estilismo, en el que combinó tres grandes firmas y llamativas joyas. Además de Kate Middleton, hubo muchas otras protagonistas en lo que moda se refiere, entre ellas Emma Stone, impecable de negro, o Kate Hudson, que lo apostó todo al rojo. Recopilamos a las mejor vestidas de la gran noche.