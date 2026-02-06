Invisible por fuera, poderosa por dentro: Women’secret apuesta por la comodidad y la ligereza en su nueva colección

Cada vez más mujeres priorizan que su ropa interior siga su ritmo, y no al revés. Buscamos opciones que se adapten al cuerpo, se fundan con las prendas exteriores y nos permitan movernos con libertad, pero sin renunciar al estilo y la estética.

Esta nueva mirada convierte la lencería en un gesto de autocuidado y expresión personal donde el confort es tan importante como sentirse favorecida.

Una vez más, Women’secret responde a las peticiones de sus clientas y estrena una propuesta pensada para aquellas que no quieren invertir su tiempo en disimular costuras o marcas sobre la tela.

Así, la colección primavera-verano 2026 de la marca apuesta por piezas efecto segunda piel con acabados precisos tipo clean-out que se integran fácilmente bajo vestidos, pantalones, camisetas o camisas sin dejar rastro, al tiempo que ofrecen una sensación agradable y garantizan la sujeción.

Conjunto de la nueva colección. Cedida

El objetivo es que cada modelo se ciña a la silueta como si fuera una expresión de la propia dermis, acompañando el movimiento con la ligereza que demanda la rutina.

Dentro de la línea conviven diferentes formatos de sujetador: tipo top, halter, triangular, clásico y triangular, que se combinan con bottoms en varias versiones: la braguita básica, de tiro alto, brasileña, short y tanga.

Parte de abajo de tiro ato combinada con un 'top' halter. Cedida

Este gran abanico de posibilidades permite ajustar la elección a cada ocasión, desde largas jornadas fuera de casa hasta looks para momentos más sensuales.

Además, los patrones se presentan en microfibra fina o versiones seamless, dos opciones que eliminan los volúmenes innecesarios y garantizan un acabado pulido perfecto para cualquier outfit.

Por su parte, el color tiene un protagonismo especial en esta propuesta. Entre el muestrario encontramos tonos suaves como blanco, rosa empolvado y marrón, ideales para quienes buscan naturalidad y discreción; junto a tintes encendidos como verde lima, coral intenso y distintos azules. Una paleta de matices que aporta energía visual y un toque de carácter.

Algunos modelos coloridas de la colección. Cedida

En conjunto, la colección consigue moverse en ese equilibrio entre funcionalidad y diseño que marca el pulso de la moda íntima actual. Piezas versátiles, fáciles de combinar y pensadas para distintas ocasiones que demuestran que la practicidad puede ser la mejor aliada de la moda.

Quien opta por estas piezas no solo apuesta por el confort, sino que también se hace con una base que acompaña, estiliza y se adapta a su ritmo y a sus curvas.