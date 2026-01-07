'Poetcore', la estética de moda en 2026 que conquistaría a Emily Dickinson y Jane Austen: llévala como una experta

Hay que admitir que las redes se han ido ganando su reconocimiento como espacios de autoridad cuando toca hablar de moda. Y esta vez parece que no se van a equivocar. Hace unas semanas, el informe Pinterest Predicts 2026 salió a la luz y no hay experto en la materia para el que haya pasado desapercibido. Normal. No es para tomárselo a la ligera.

El documento, que analiza miles de millones de búsquedas para anticipar tendencias antes de que exploten en el street style, señala múltiples estéticas y elementos que nos acompañarán a lo largo del año: los broches, el regreso de las prendas románticas en clave vamp, el caqui como color protagonista del año... y una que tiene narrativa propia: el poetcore.

Es una forma de vestir pero, en parte, también es una declaración cultural. Una tendencia que invita a la pausa, a la introspección y el amor por las palabras en un mercado marcado por las microtendencias, lo hipervisual y el consumo rápido. La plataforma ha observado cómo se han disparado recientemente las búsquedas de conceptos como poet aesthetics (+175%).

También lo han hecho las de los outfits con capa (+65%), los bolsos satchel (+85%) y los accesorios para la corbata (+85%), prendas íntimamente relacionadas con esta estética por las que hay un interés creciente y sostenido, lo que anticipa una forma de vestir que huye del estruendo para abrazar... el sentido y la sensibilidad.

Antes de continuar describiendo los elementos más característicos de este nuevo estilo que irrumpe con el comienzo de 2026 conviene definirlo: bebe del imaginario del escritor romántico, del intelectual que encuentra belleza en lo cotidiano. "Busca papel y pluma", adelanta Pinterest, porque su mayor ventaja reside en la facilidad de llevarlo al terreno del street style.

En términos estéticos, se reconoce por siluetas relajadas, capas suaves y prendas atemporales. Cuellos altos, jerséis de punto fino o grueso, camisas amplias, blazers ligeramente masculinos y pantalones rectos construyen un armario que recuerda más a una biblioteca que a un club nocturno.

La paleta cromática acompaña: beiges, marrones, grises, verde oliva, negro lavado... Tonos que no gritan, pero son aciertos asegurados. No es difícil imaginar a las poetas del siglo XIX escribiendo versos con vestidos blancos sobrios, casi ascéticos, perfectamente alineados con el espíritu poetcore.

Los personajes de Jo March en 'Mujercitas' (Greta Gerwig, 2019) y Elizabeth Bennet en 'Orgullo y prejuicio' (Joe Wright, 2006). Archivo

Esta tendencia bebe también del estilo de iconos reconocibles. Desde Diane Keaton en sus comienzos en el cine hasta personajes de ficción como Jo March en Mujercitas, Elizabeth Benneth en Orgullo y prejuicio o Rory Gilmore en Gilmore Girls, que encarnan una forma de vestir sobria, funcional y atemporal.

Así, la estética no se queda en el pasado: se reinterpreta desde el presente, dialogando con el minimalismo, el dark academia y el gusto por lo vintage. Y, como cabe esperarse, los códigos del poetcore, con sus evidentes conexiones al lujo silencioso, ya se han infiltrado en las colecciones masculinas y femeninas recientes.

En los desfiles vemos un regreso al blazer clásico, al jersey como pieza central y a accesorios con aire funcional y nostálgico: abrigos con bufandas incorporadas, zapatos Oxford o mocasines de piel blanda. Firmas como Chanel, Prada, Dior, Thom Browne o Barbour llevan temporadas explorando esa tensión entre intelectualidad, clasicismo y modernidad que cristaliza en esta tendencia.

Desfile Primavera-Verano 2026 de Dior. Página oficial de la firma

En el street style, el poetcore se traduce en looks aparentemente sencillos pero muy pensados. Influencers y creativos apuestan por capas ligeras, prendas oversize equilibradas y, si es posible, accesorios que cuentan algo: un broche heredado, un bolso de cuero envejecido, unas gafas de pasta. No hay artificio excesivo, pero sí hay intención.

La clave para adaptar esta estética a la vida real está en entenderla como un lenguaje. Para una jornada laboral, funciona una blazer vintage combinada con un jersey de cuello alto y pantalón recto. Para el fin de semana, un buen abrigo en tonos otoñales, cárdigan amplio sobre camisa, vaqueros de corte limpio y botines clásicos.

El poetcore no exige tacones imposibles ni prendas incómodas: prioriza el confort inteligente. Los accesorios, eso sí, son fundamentales. Un bolso rectangular o tipo mensajero, boinas y sombreros, cinturones clásicos, relojes analógicos, joyería mínima, gafas —tanto de montura fina como en clave maxi—, refuerzan el relato. Aquí, la moda se convierte en extensión de la personalidad.

En cuanto a los estampados, predominan los naturalistas y florales antiguos —de trazo suave y colores apagados—, los cuadros clásicos —como el príncipe de Gales o el tartán— asociados al imaginario académico, así como rayas finas que recuerdan a camisas de archivo o a ropa de trabajo con aire intelectual.

Esta tendencia también conecta con una forma más reflexiva de consumir moda. Tiendas vintage y de segunda mano se convierten en aliadas naturales para encontrar piezas con alma. Más allá de la ropa, se lee en ella una necesidad generacional: la de volver a conectar con lo artesanal y lo emocional en un mundo saturado de estímulos.