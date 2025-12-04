Salesas y Christmas, la nueva colaboración de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó para una Navidad con estilo

Presentación de Salesas y Christmas de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó. Cedida

Cualquier ocasión especial merece ser vivida con todos los sentidos. No hay nada como deleitar al paladar mientras luces tus mejores prendas para transformar una velada en una experiencia única de estilo y sabor.

Las firmas españolas Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó han optado por el cautivador diálogo que nace de la combinación de costura y creatividad culinaria para la presentación de su colaboración. Durante una comida privada en el restaurante del chef Diego Guerrero, han introducido sus dos nuevas propuestas de moda: Salesas y Christmas.

Los asistentes pudieron disfrutar de un exclusivo menú que plasmó en cada plato el espíritu vanguardista y sofisticado que caracteriza a ambos talleres.

Tamara Falcó con un conjunto de su firma. Cedida

La marquesa de Griñón, que optó por una blazer de cuadros con solapa y detalle de lazada y un pantalón a conjunto, declaró: “Me encanta la época de Navidad y poder reunirnos para presentar mi nueva colección de Pedro del Hierro y TFP en un lugar tan especial como DSTAgE. Ha sido una oportunidad única de ver cómo la moda y la alta gastronomía se encuentran y hablan el mismo lenguaje.”

En cuanto a sus estrenos, Salesas se presenta como el fondo de armario perfecto para la temporada. Sus piezas se inspiran en las raíces de Madrid y el apresurado ritmo de sus calles, con prendas diseñadas con atención al detalle y elaboradas en materiales de calidad, que combinan funcionalidad y sofisticación.

En esta línea, las marcas apuestan por la sastrería actualizada con americanas cruzadas, chaquetas de cuadros, pantalones rectos y siluetas flare. Ejemplo de ello son sus camisas de popelín con contrastes, rayas, cortes maxi o lazadas, además de tricots variados como chalecos jacquard o jerséis con detalles innovadores.

Propuesta de estilismo. Cedida

Los abrigos destacan por sus diseños tipo teddy, trenchs impecables y prendas largas de paño.

La marquesa luciendo la ropa de abrigo de la colección. Cedida

En este caso, la paleta de color se mueve en torno al caqui, marrón, gris, rosa empolvado y granate, tonos que recuerdan al estilo arquitectónico del barrio que da nombre a la gama.

La colección Christmas, por su parte, reúne los looks más especiales para las celebraciones de fin de año. Este muestrario destaca por su carácter sofisticado y su riqueza de tejidos, que podemos ver en el traje de terciopelo azul royal con detalles satinados o en su versión en negro con lentejuelas para un toque de brillo.

Total look festivo. Cedida

Además, la línea incluye una interesante propuesta de tops de fiesta con mangas abullonadas o prendas de punto con escote Bardot. También sobresale el vestido lápiz de encaje que estiliza la figura dibujando una silueta elegante y femenina.

Pieza de la colección Christimas. Cedida

En esta ocasión, la gama cromática se fundamenta en el negro y el cobalto, colores que se elevan gracias a brillos y texturas especiales.

La alianza entre las firmas ha resultado en un muestrario cautivador con los looks perfectos para afrontar la locura de los días navideños y arrasar en las fiestas de Fin de Año.

“Ambas colecciones comparten un mismo objetivo: ofrecer piezas que combinen estilo, calidad y un diseño que se sienta actual”, aseguraba Nacho Aguayo, director creativo de Pedro del Hierro mujer, durante el evento de presentación.

Con estos trabajos, ofrecen un guardarropa completo a la altura de la figura femenina contemporánea. Unas propuestas que no solo destacan por su apariencia y cuidado, sino que también reflejan funcionalidad y elegancia.