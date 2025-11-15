Un farmacéutico, sobre cómo usar la crema Nivea de la lata azul: "Es importante realizar una limpieza facial antes"

La crema Nivea de la lata azul es un básico en la mayoría de hogares españoles. Este producto es ampliamente utilizado por sus propiedades hidratantes, además de ser muy versátil y apto para todo tipo de pieles.

Pero, ¿ayuda realmente a reducir o prevenir arrugas? ¿Puede sustituir a una crema antiedad o contorno de ojos? ¿Es recomendable usarla en el rostro o solo en el cuerpo? Este medio se ha puesto en contacto con un farmacéutico gallego para resolver todas estas dudas.

Así debes usar la crema Nivea de la lata azul

Pocas cremas en el mundo están tan popularizadas como la lata azul de Nivea. Al igual que las recetas familiares, esta crema ha pasado de generación en generación, gracias a su hidratación intensa y su cuidado eficaz de la piel y las manos.

Los ingredientes principales de la crema Nivea en lata son agua, parafina líquida, cera microcristalina y glicerina, que proporcionan hidratación y una textura espesa. Otros componentes clave incluyen alcohol de lanolina, un emulsionante natural, y pantenol, conocido por sus propiedades regenerativas.

"Es apta para todo tipo de pieles", indica el experto. No obstante, "para pieles grasas, sensibles o atópicas, hay cremas que irían muchísimo mejor y más específicas". Su principal función es la hidratación, por lo que desmonta el mito de que puede reducir o prevenir las arrugas relacionadas con la edad.

"No lleva ningún componente como el retinol o el ácido hialurónico", agrega. Ambos ingredientes son conocidos por sus propiedades anti-envejecimiento y regenerativas, útiles para tratar diversas afecciones de la piel, pero no están presentes en esta crema.

Aun así, el farmacéutico gallego destaca la intensa hidratación que aporta la crema Nivea de la lata azul. Es apta para todo el cuerpo, por lo que puede usarse para mantener el rostro hidratado, cuidar las manos e incluso prevenir rozaduras en los muslos.

No obstante, hay que tener precaución en ciertos tipos de piel, como las sensibles, grasas o propensas a reacciones. En estos casos, "hay cremas que irían muchísimo mejor y más específicas".

A la pregunta de si la crema Nivea de la lata azul puede obstruir los poros o causar granitos si se usa a diario, el farmacéutico gallego señala que "no debería", antes de agregar que "lo importante es realizar una limpieza facial antes de usarla".

No es necesario usar una lista interminable de productos. Para la limpieza y el cuidado básico, el experto aconseja aplicar agua micelar, un sérum y, finalmente, la crema hidratante. Algunas señales de que el producto no está sentando bien incluyen rojeces, picor o aparición de granitos.

Además, conviene destacar que esta crema "solo tiene propiedades hidratantes"; es decir, no ofrece protección solar, aunque existen otros productos de la marca que sí la incluyen.

En definitiva, el farmacéutico gallego recomienda esta crema para la hidratación de rostro y manos, el cuidado de codos, rodillas y pies, la prevención de rozaduras en los muslos y como calmante de la piel. Eso sí, insiste en que la crema "solo aporta hidratación" y "no ayuda a prevenir arrugas".