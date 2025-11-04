Diseños artesanales, influencia centroeuropea y un estilo bohemio: así es la nueva colección de Hoss Intropia

La marca española presenta su nueva colección de otoño, 'Teresa' es una línea que se inspira en la estética tradicional centroeuropea, reinterpretada desde el característico imaginario bohemio y femenino de Hoss Intropia.

Esta vez, la casa ha apostado por incorporar una imagen más campestre a sus diseños sin renunciar a su espíritu chic y conservando, al mismo tiempo, una mirada contemporánea.

La influencia rural se percibe en la practicidad y funcionalidad del muestrario, como las camisas fluidas, los abrigos acolchados o con efecto pelo y los pantalones amplios.

Prendas de la nueva colección Cedida

La cápsula apuesta por la mezcla de texturas, los tejidos nobles, las siluetas femeninas y una paleta cálida.

Uno de los grandes protagonistas de la línea son los bordados típicos de Austria, que proporcionan una bonita estética artesanal y natural a las prendas gracias a sus patrones tradicionales.

Las piezas muestran una fuerte identidad visual y un claro valor estético. Destacan las chaquetas con bordados, los abrigos de doble faz, las levitas rayadas, los ponchos y los vestidos con jacquard floral.

'Look' del nuevo muestrario Cedida

Entre los materiales, destacan aquellos más robustos como la lana, el lino o el algodón, perfectos para climas fríos y contrastes estacionales. Sobresale también el uso del tejido de punto en jerséis gruesos, chalecos bordados, cárdigan con grecas o conjuntos completos de falda, top y suéter con fibras deshilachadas.

La colección incluye, además, prendas más clásicas, dando la opción de crear looks formales de faldón y chaqueta u optar por trajes de americana y pantalón en pana si el plan así lo requiere.

La paleta cromática se basa en tonos tierra, como los crudos, beiges o marrones. Y, siguiendo las últimas tendencias, Hoss Intropia opta por el granate para aportar toques de color.

Conjunto de traje de la firma Cedida

A través de esta selección, la marca pretende plasmar los paisajes de otoño, construyendo una atmósfera acogedora y auténtica en toda la colección.

Y así lo ejemplifica por medio de piezas como las faldas midi o los pantalones en pinza o anchos, que muestran patrones cómodos y relajados con cortes rectos. Mientras, las prendas de abrigo cuentan con estructuras suaves y caídas fluidas.

Los diseños se adaptan tanto al día a día como a ocasiones especiales gracias a sus detalles artesanales pulidos cuidadosamente.

Prendas de la nueva colección Cedida

La colección combina a la perfección la protección y el confort necesario para el clima otoñal, defendiendo un estilo que consigue conectar lo natural y lo femenino. Una mezcla perfecta para las mujeres que valoran tanto la funcionalidad como la estética.

Con 'Teresa', la firma de moda femenina continúa manteniéndose fiel a su espíritu mediterráneo, bohemio y sofisticado, sin dejar atrás las tendencias actuales.