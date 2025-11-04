Diseños artesanales, influencia centroeuropea y un estilo bohemio: así es la nueva colección de Hoss Intropia
'Teresa' es el nombre de la propuesta de otoño de la firma, que combina prendas clásicas, con la personalidad y el estilo propio de la casa.
Más información: Hoss Intropia lanza tres colecciones cápsula femeninas y bohemias perfectas para looks de oficina e invitada
La marca española presenta su nueva colección de otoño, 'Teresa' es una línea que se inspira en la estética tradicional centroeuropea, reinterpretada desde el característico imaginario bohemio y femenino de Hoss Intropia.
Esta vez, la casa ha apostado por incorporar una imagen más campestre a sus diseños sin renunciar a su espíritu chic y conservando, al mismo tiempo, una mirada contemporánea.
La influencia rural se percibe en la practicidad y funcionalidad del muestrario, como las camisas fluidas, los abrigos acolchados o con efecto pelo y los pantalones amplios.
La cápsula apuesta por la mezcla de texturas, los tejidos nobles, las siluetas femeninas y una paleta cálida.
Uno de los grandes protagonistas de la línea son los bordados típicos de Austria, que proporcionan una bonita estética artesanal y natural a las prendas gracias a sus patrones tradicionales.
Las piezas muestran una fuerte identidad visual y un claro valor estético. Destacan las chaquetas con bordados, los abrigos de doble faz, las levitas rayadas, los ponchos y los vestidos con jacquard floral.
Entre los materiales, destacan aquellos más robustos como la lana, el lino o el algodón, perfectos para climas fríos y contrastes estacionales. Sobresale también el uso del tejido de punto en jerséis gruesos, chalecos bordados, cárdigan con grecas o conjuntos completos de falda, top y suéter con fibras deshilachadas.
La colección incluye, además, prendas más clásicas, dando la opción de crear looks formales de faldón y chaqueta u optar por trajes de americana y pantalón en pana si el plan así lo requiere.
La paleta cromática se basa en tonos tierra, como los crudos, beiges o marrones. Y, siguiendo las últimas tendencias, Hoss Intropia opta por el granate para aportar toques de color.
A través de esta selección, la marca pretende plasmar los paisajes de otoño, construyendo una atmósfera acogedora y auténtica en toda la colección.
Y así lo ejemplifica por medio de piezas como las faldas midi o los pantalones en pinza o anchos, que muestran patrones cómodos y relajados con cortes rectos. Mientras, las prendas de abrigo cuentan con estructuras suaves y caídas fluidas.
Los diseños se adaptan tanto al día a día como a ocasiones especiales gracias a sus detalles artesanales pulidos cuidadosamente.
La colección combina a la perfección la protección y el confort necesario para el clima otoñal, defendiendo un estilo que consigue conectar lo natural y lo femenino. Una mezcla perfecta para las mujeres que valoran tanto la funcionalidad como la estética.
Con 'Teresa', la firma de moda femenina continúa manteniéndose fiel a su espíritu mediterráneo, bohemio y sofisticado, sin dejar atrás las tendencias actuales.