Cuando el frío habla el idioma de la moda: los abrigos en tendencia que dominarán los looks de esta temporada

Montaje con algunas de las propuestas de 'street style' de la estación. Collage de Cristina Sobrino

Cuando el calendario anuncia la llegada del frío, la moda responde con su propio espectáculo. Tras casi un mes de la nueva estación,los armarios comienzan a dejar hueco a los abrigos, que toman protagonismo entre las prendas que cuelgan de las perchas y también en los looks del momento.

Más que una prenda funcional, es una declaración estética, una capa de identidad que acompaña la rutina y define la silueta. Este otoño-invierno se rinde a la variedad: cortes arquitectónicos, texturas envolventes y tonos que reinterpretan los clásicos.

En clave XXL

Los modelos largos, casi teatrales, se consolidan como la silueta dominante. Las versiones que rozan el suelo y los volúmenes generosos proponen un juego de proporciones que dota al cuerpo de presencia y movimiento.

Combinarlo con prendas más ajustadas o con botas altas refuerza su impacto visual. El resultado es un look que no busca discreción, sino poder: la prenda exterior como gesto de autoridad.

Esta tendencia dialoga con una noción de elegancia renovada: el dramatismo del largo y la estructura conviven con una comodidad inesperada. Los tejidos fluidos y los cortes precisos permiten que la prenda se mueva con naturalidad, acompañando el ritmo urbano.

Heidi Klum mostrando la tendencia. Getty Images

La textura

El tacto toma la palabra esta temporada. Las lanas gruesas, los tejidos de paño con caída y los efectos de piel elevan la percepción táctil de la prenda. No se trata solo de resguardarse de las temperaturas, sino de transmitir sensaciones.

Imagen de 'street style' de una chica con el modelo Teddy de Max Mara en color rosa. Getty Images

La opción del peluche, antes reservado a los excesos del glamour setentero, regresa con una mirada contemporánea. También los cueros sintéticos de alta calidad y los materiales técnicos ganan terreno, combinando calidez con ligereza.

El color

El negro y el camel continúan siendo los pilares del fondo de armario, pero este invierno se cuelan matices más atrevidos.

Anna Wintour luciendo una gabardina en borgoña. Getty Images

El rojo oscuro, el burdeos y el granate imprimen energía en días grises. Los tonos tierra se mezclan con verdes secos y caquis elegantes, mientras los grises claros ofrecen una base neutra que multiplica las combinaciones posibles. En la calle se respira una búsqueda de equilibrio: sofisticación sin rigidez, color sin estridencia.

El corte clásico

El abrigo masculino, el batín y la gabardina larga son tres de los cortes que mejor resisten el paso del tiempo. Su atractivo está en la simplicidad.

Imagen de 'street style' de una chica luciendo un abrigo con silueta masculina. Getty Images

Las solapas marcadas, los cinturones que dibujan la figura o los botones dobles que la estructuran aportan un aire de refinamiento sereno. En tejidos de lana con mezcla de cachemir o en versiones más ligeras, son la elección perfecta para quienes entienden el abrigo como inversión a largo plazo.

Romanticismo gótico

Entre la sobriedad de los neutros y la calidez de los tonos naturales, emerge un guiño al dramatismo del siglo XIX. Abrigos de tonalidades profundas, con cuello alto u hombros ligeramente marcados, reinterpretan el espíritu de la época.

Reflejo de la estética traída a la actualidad. Getty Images

El resultado es una estética poderosa, casi cinematográfica, que contrasta con rostros luminosos y maquillajes limpios. Una dualidad que vuelve a ser tendencia: oscuridad y pureza en equilibrio.

Lo funcional

La parka técnica, los modelos acolchados o el puffer largo siguen presentes con una intención renovada. Ya no son prendas de batalla, sino piezas de diseño que combinan practicidad y estilo.

Imagen de 'street style' con una original propuesta en un potente rojo. Getty Images

Sus siluetas se alargan, los acabados se refinan y los cierres se simplifican. El efecto: abrigo que protege sin perder sofisticación. Perfectos para quienes entienden que la comodidad no está reñida con la estética.

Inversión consciente

En un contexto en el que la moda dialoga con la sostenibilidad, esta prenda se erige como símbolo de compra inteligente. Es la que más justifica su coste por uso: un buen corte, un tejido noble y un color versátil pueden acompañar varias temporadas.

Apostar por lana reciclada, piel vegana o procesos de confección responsables añade un valor emocional y ético a la elección.

Este otoño-invierno, el abrigo vuelve a recordar que la elegancia no entiende de estaciones. Es refugio, pero también declaración, protección y presencia.